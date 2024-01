Entrevista a un artista polifacético: “Tengo varios vecinos fantasmas”

Juan Antonio Pajuelo Fernández "Lobo Fantasma" (Almería, 1982) es un escritor, novelista, actor y director con una prolífera carrera profesional. Con una imaginación desbordante, se define como un hombre luchador, emprendedor, pero principalmente soñador que, aunque al poco de nacer se quedara sordo, ha conseguido expresarse y alzar la voz por medio del arte en un entorno dominado por los denominados "normales" sin sentirse diferente a ellos. Dentro de unos meses publicará su último libro, Nación Zodiaco, del que no quiere dar muchos detalles para no desvelar nada, pero que asegura será fantástico y fantasioso.

R. G. F.: ¿De pequeño, sufriste bullying por ser sordo? ¿Cómo lo manejaste?

Lobo: Los primeros años lo manejé con miedo e intentando esquivar los problemas todo lo que podía; sobre todo con un compañero de clase, que era el "terror" de quienes les rodeaban. La valentía me vino cuando vi que dicho matón le pegaba un bofetón a la chica de la que yo estaba enamorado. Ese día perdí el miedo y planté cara tanto al bravucón, tumbándolo de un golpe, como a todos los que me hacían bullying.

R. G. F.: Fuiste muy valiente. Ahora dime, ¿es el acoso escolar algo que nos afecta como violencia cultural?

Lobo: Más que cultural yo lo veo como un problema de educación. Si los padres del matón o matona no educan a su hijo o hija con una base moral y ética, esta persona lógicamente va a abusar de los más débiles.

R. G. F.: ¿Por qué tu apodo es "Lobo Fantasma"?

Lobo: Lo de “Fantasma” es algo que no revelaré hasta que llegue su momento, sé que en varias ocasiones y entrevistas he dado respuestas evasivas, pero es porque por ahora no quiero decirlo, sólo diré que las historias de fantasmas las llevo muy ligadas a mí desde que era niño. En cuanto a lo de “Lobo”, tiene que ver con que hace unos años descubrí que uno de mis cuatro animales tótems es el lobo, un animal que busca la fuerza de la manada para un bien común y sobre todo para salvaguardar el equilibrio de la naturaleza.

R. G. F.: ¿Cómo surgió tu primer libro, Kät'Os: la Zarina del Tormento(Obertura a el lamento Ksäg'en) (Ediciones Atlantis, 2013)?

Lobo: El escribir fue mi forma de evasión del bullying y de todo aquello que yo consideraba un mundo exterior de mierda (perdón por la expresión). Yo era lector de cómics, una afición que me contagió mi hermano Fernando, y solía imaginarme historias en las que yo era el protagonista. Al principio llegué a escribir "dos novelas" de ciencia ficción tras un intento fallido de un guion que se me perdió vete a saber dónde; pudiendo sólo publicar oficialmente Kät'Os: la Zarina del Tormento (Obertura a el lamento Ksäg'en). Este libro es una historia plagada de fantasía, con lenguaje propio y dioses. Cuando contacté con las editoriales de habla hispana del mundo, tres de ellas me lo aceptaron, pero me decanté por la que me ofrecía cubrir todos los gastos a condición de que yo vendiera 100 ejemplares en la presentación. De hecho, lo conseguí y aquí estoy hablando de él casi once años después.

R. G. F.: Onírica Pólux: devolvedme a mi lobo (Terra Ignota Ediciones, 2021) es un libro juvenil de aventuras sobre la búsqueda del verdadero amor. ¿Es un libro en cierto modo autobiográfico, o de memorias, que probablemente necesitabas escribir?

Lobo: (Ríe). Me resulta muy curioso que me hayas preguntado expresamente por estos dos libros, porque ambos están conectados por una historia muy curiosa. Onírica Pólux: devolvedme a mi lobo, realmente fue un libro terapéutico, necesitaba reírme, después de un palo amoroso. Y, en base a esta chica (que ahora es una de mis mejores amigas), creé el personaje, Onírica, una especie de antiheroína, para narrar la historia. Después apareció un pequeño duendecillo, Elgï (se pronuncia Elguí), que intentaba en todo momento robarle el protagonismo a Onírica. El reírme y disfrutar con la historia que escribía me ayudó a superar mi depresión sin apenas darme cuenta. Se trata de un libro de aventuras, basado sobre todo en la cultura pop de los años 80 y en algunos que otros gazapos que se han ido viendo a lo largo de la historia en televisión, Internet y YouTube. Gracias a este personaje, Elgï, pude crear un sistema de universos múltiples, conectados entre sí. Cuando "conocí" a Elgï estaba escribiendo la versión definitiva de Kät'Os: la Zarina del Tormento (Obertura a el lamento Ksäg'en). Esto fue a finales de 2005. La historia de Elgï la contaré muy pronto en su propio libro, pero no antes de terminar Onírica Pólux 2.

R. G. F.: ¿Cuántos libros tienes publicados hasta ahora?

Lobo: Hasta la fecha tengo publicados quince libros, tres de ellos están ya descatalogados, pero los reeditaré gracias a mi buen amigo Manuel Baraja, editor de Terra Ignota Ediciones. Entre mis libros incluyo tres antologías benéficas que yo mismo organicé y edité reuniendo a escritores de habla hispana de América y Europa. Sus títulos son: Kät'Os: la Zarina del Tormento (Obertura a el lamento Ksäg'en) (Ediciones Atlantis, 2013), Normando Graco (El caso abierto de los agentes Eladio Salvatierra y José Pascual) (Ediciones Atlantis, 2014), El periplo del ángel. Acto I. Ángel del apocalipsis (Terra Ignota Ediciones, 2016), El periplo del ángel. Acto II. La celda de los titanes (2016), 13 aullidos (antología) (2017), Sinestrum 26 (antología) (2018), El lamento Ksäg'en: El zar del caos (2018), Faunimalia 39 (antología) (2019), Elgï Kin'kaöi: Devolvedme a mi lobo (2021), Onírica Pólux: devolvedme a mi lobo (Terra Ignota Ediciones, 2021), El devorador de pesadillas (2021), El periplo del ángel. Acto III. Descenso al limbo (2022), Regulus Amaranto: El caso Antares (2022), El lamento Ksäg'en: Obertura (2023) y Andaluces de Bohemia (2024).

R. G. F.: Has tocado muchos géneros literarios: novela, relato, fantasía, terror, ciencia ficción, thriller, erótico, infantil. ¿Sobre qué temática te gusta más escribir?

Lobo: No quisiera tener que decantarme por ningún género en especial porque realmente todos me gustan, cada uno de ellos tiene su magia y su encanto. Pero si tuviera que elegir alguno serían el terror y la ciencia ficción, aunque el thriller también me agrada mucho.

R. G. F.: Sé que vas a publicar un nuevo libro. ¿Qué me puedes adelantar?

Lobo: Es un libro basado en un sueño mío, pero también en el sueño de un amigo. Resulta que un día ambos nos contamos nuestros propios sueños en una fiesta de cumpleaños celebrada en su casa, hace ya como unos diez u once años, y así surgió la idea de Nación Zodiaco, mi propia versión de un futuro distópico, que homenajea un poco a George Orwell y su mítico 1984. Espero no ser tan visionario como él, porque si predeciera el futuro con esta novela sería una catástrofe (sonríe). Si no me fallan los cálculos y no se tuercen las cosas, lo tendré acabado para poder presentarlo durante el mes de mayo del presente año.

R. G. F.: Hablemos ahora del séptimo arte. ¿En cuántas películas has participado como actor o figurante? ¿Y en cuáles has intervenido como protagonista?

Lobo: La lista de películas y series en las que he participado a lo largo de estos últimos 5 años es bastante más larga de lo que me imaginaba. Como figurante, entre otras, he participado en Inés del alma mía (Nicolás Acuña y Alejandro Bazzano, 2020), Célula de crisis (varios creadores, 2020-...) y De Vuurlinie (Roel Reiné, 2023). Y como protagonista propiamente dicho, no he sido protagonista aún, porque me gusta estar sobre todo dirigiendo y guionizando audiovisuales, aunque no le hago ascos a la actuación porque también me encanta, como fue el caso de los cortometrajes Esp(H)era (Pepe Plaza, 2002), Scenic (2019) y Scenic 2, en los que he sido parte del reparto y director en uno de ellos.

R. G. F.: Trabajaste en la figuración de la serie Veneno (2020), una producción televisiva creada por la pareja Javier Calvo y Javier Ambrossi. ¿Qué hiciste?

Lobo: Me vistieron de mexicano con un poncho y un sombrero junto con otro chaval y ahí estuvimos actuando como si fuésemos dos borrachos en una feria de verano. Me lo pasé muy bien, la única pega es que rodamos una escena de verano a finales de diciembre, cosa que personalmente me molestó bastante; no nos trataron mal, pero no me gustó nada que alguno de mis compañeros tuviera que pasar tantísimo frío.

R. G. F.: ¿Y en la serie de terror y suspense Romancero (Fernando Navarro y Tomás Peña (creadores), 2023)?

Lobo: En esa serie hice de nómada chabolista. Era el único que tenía perro en la escena, un perro maravilloso con el que hice amistad muy rápidamente, Milano.

R. G. F.: ¿Desde qué arrancaste como director de cine, cómo has visto la evolución del cine almeriense?

Lobo: Te digo lo que pienso, le moleste a quien le moleste, el cine en Almería está en declive. Hay muy buenas ideas, gente con mucha hambre, para bien o para mal, pero a la hora de la verdad a Almería se la sigue tratando como si fuese el culo del mundo, por esa misma razón yo tendré que mudarme a otra ciudad a buscarme las habichuelas, porque aquí no hacen nada más que poner trabas y alguna que otra zancadilla.

R. G. F.: Has dirigido tres cortometrajes propios: El vecino fantasma (2021), Sinfonía de corrupción (2022) y el videoclip No puedo pararme (2023). ¿Con cuál disfrutaste más?

Lobo: Pues disfruté sobre todo con El vecino fantasma porque fue el primero que rodé y claro, ahí estaba la ilusión de empezar a cimentar las bases de un sueño, aparte que con el equipo que nos juntamos nos reímos muchísimo, ya que somos buenos amigos y la buena vibra junto a las risas siempre fluye entre nosotros. Con los otros dos proyectos también gocé bastante, aunque algunos me dieron bastantes quebraderos de cabeza.

R. G. F.: Ver El vecino fantasma me ha hecho reír. ¿Cómo se te ocurrió la idea de este corto cómico?

Lobo: La verdad es que el cortometraje está basado en una leyenda urbana del Ejército. Yo provengo de una larga estirpe de militares y claro, conozco historias sobre el Ejército y otras tantas cosas.

R. G. F.: ¿Tienes o has tenido "vecinos fantasmas"?

Lobo: ¿Pero fantasmas de carne y hueso o fantasmas reales? (Reímos). Fuera coñas, sí. Por suerte o por desgracia sé lo que es tener varios vecinos fantasmas, aunque gracias a ello estoy preparando el guion de una serie de terror. (Me hace gracia y río).

R. G. F.: Tu segundo corto, Sinfonía de corrupción, ¿de qué va y quiénes son sus protagonistas?

Lobo: Este corto es un nexo con la historia de mi novela Normando Graco (El caso abierto de los agentes Eladio Salvatierra y José Pascual). Es la historia de Lázaro, un vividor que se maneja muy bien en la cárcel. Llega el día en que le traen un nuevo compañero, Pepe, al que para entretenerlo le cuenta un relato muy surrealista en el que se ven inmiscuidos dos figuras del cine muy famosas del mundo de ese universo.

R. G. F.: Y, por último, por favor, háblame de tu futuro proyecto Superman contra los zombis.

Lobo: La verdad es que un día me vino un flash a la cabeza y algo en mi interior me dijo que me entrenara y me pusiera fuerte para poder meterte en la piel de Superman. Este proyecto será un cortometraje, un Fanmade, así que quizás tendré que tirar de crowdfunding, ¡no lo sé!, que estará basado en el relato corto de un buen amigo, Elmer Ruddenskjrik, donde relata la historia de un Superman que vive en un mundo asediado por los zombis y lucha desesperado por salvar a los pocos humanos que quedan. Espero poder crear tanta expectación y revuelo como para que la propia Warner Bros se interese por él y acepte que yo escriba el guion de un largometraje basado en esta historia. Sería maravilloso. Pero hay que ir paso a paso.