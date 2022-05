Entrevista a una artista y presentadora. Una artista con una historia de superación muy inspiradora

María del Mar García Rubira (Almería, 1987), licenciada en Educación Infantil y Psicopedagogía en la Universidad de Almería en la cual también trabajó como profesora de Psicología hasta el año 2017. Actriz, figurante de cine, escritora y presentadora, compagina los rodajes con la escritura. Ha recibido reconocimientos tanto en escritura como en interpretación. Cabe destacar dentro del cine sus galardones obtenidos como mejor actriz por su participación en Mariposas libres (South Film and Arts Academy Festival 2019 (SFAAF), Chile) y Prácticas sin retorno (Accolade Global Film Competition 2020, San Diego). Algunas antologías que recogen su obra literaria son Microterror (2018) y Tinta lunar (2019), ambas de la editorial Círculo Rojo; Rubric (2021) o varias de rima, como Jotabé (2020 y 2021); destacando III Nuevas voces poéticas de la Región de Murcia (2021). Otro de los aspectos que también están presentes en su vida es el voluntariado social, cultural y deportivo, colaborando con diferentes asociaciones en la organización de eventos.

-María del Mar. ¿Qué despertó tu pasión por la interpretación y el cine? ¿Y en qué películas y cortos has trabajado hasta ahora?

- La interpretación fue para mí como un reto personal. Siempre he sido bastante tímida, pero me propuse vencer el miedo realizando todo tipo de actividades que para mí serían impensables. Comencé en 2014, haciendo figuración en un rodaje que se llevó a cabo en mi propia casa con la grandísima Claudia Cardinale. Se trataba de la película Once upon a time in the western (2015), dirigida por el búlgaro Boris Despodov. Eso despertó mi gusanillo y decidí probar en este mundo del cine. Desde entonces he trabajado en numerosas producciones como figuración; la serie Juego de Tronos (David Benioff y D. B. Weiss, creadores, 2011-2019), Jesús de Nazaret (Rafael Lara, 2019), Juan Apóstol, el más amado (Conrado Martínez, 2019), la serie Mar de plástico (varios creadores, 2015-2016), El archivo general (Stephan Wagner, 2016), y la serie francesa Joséphine, ange gardien (varios creadores, 1997-...), son algunas de ellas. Como actriz he interpretado los papeles de protagonista en los largometrajes Mariposas libres (2017) y Carpe Diem (2021) del cineasta almeriense Miguel Ángel Castillo García, y Un sueño hecho realidad del también director almeriense Toni Carre que pronto verá la luz.

-Del cine al teatro. ¿Cuándo empezaste a hacer teatro? ¿Me puedes nombrar algunas obras teatrales en las que has participado?

-En 2015 decidí probar suerte en el Grupo de Teatro Jayran y hasta el día de hoy hemos puesto en escena diferentes obras: Jayrán, rey de Almería, La Cerillera, La Puebla de las Mujeres, Una Navidad diferente, Sangre gorda o Ganas de reñir, entre otras, en los diferentes espacios culturales de la ciudad de Almería. Actualmente estamos preparando una obra titulada El misterio del Cervantes en homenaje a Conchita Robles con motivo del centenario de su asesinato.

- Llevas seis años consecutivos presentando la gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía (COTECA) en Almería. ¿Cómo recuerdas tu primera etapa como presentadora oficial de este importante evento? ¿Y cómo lo vives ahora?

- Para mí fue un honor que decidieran contar conmigo para un evento tan importante y más aún que se haya mantenido mi presencia continua en el tiempo. Cuando comencé yo no había presentado nunca y recuerdo aquella etapa con muchos nervios porque el presentar esta gala suponía una responsabilidad muy grande, pero también con mucha ilusión por probar una nueva experiencia. Desde hace unos años he podido disfrutarlo más de cerca al ser la secretaria del jurado, otra experiencia de lo más enriquecedora que me ha hecho verlo desde otra perspectiva.

- Cambiando de tema, conseguiste superar un tumor del estroma gastrointestinal (GIST), ¿cómo fue el proceso de superación de tu enfermedad? ¿Y a tu familia cómo le afectó la noticia?

- Fue una etapa muy dura para mí y sin duda marcó de manera considerable mi vida y mi forma de verla. Me diagnosticaron en 2016, pillándome desprevenida y en mi mejor momento, tanto personal como profesional. Sinceramente, fueron tres años en los que tuve que dejar de lado muchas de las cosas que me gustaban porque las fuerzas, las ganas y la ilusión se fueron apagando. Al tratarse de una enfermedad poco frecuente todo eran dudas y eso me hizo más difícil el proceso de asimilación. Me sentía perdida, desorientada y con mucho miedo. Descubrir que tienes una enfermedad es una noticia difícil de digerir, pero lo es aún más cuando no sabes exactamente lo que tienes, la incertidumbre es lo que más me paralizó. Finalmente intenté digerir todo y decidí luchar, retomar mis actividades en la medida de lo posible y caminar, aunque fuera a paso más lento, pero avanzando hacia la recuperación. Para mi familia fue muy duro. Mi madre lo ha llevado peor que yo porque, además de mi enfermedad, tuvimos que enfrentarnos al diagnóstico de Alzheimer de mi padre. De la mano llegaron a mi casa GIST y Alzheimer y así seguimos (ya que aún estoy en observación médica).

-Y con respecto a tu faceta de poeta, ¿qué te inspiró a escribir?

-Desde pequeña me ha gustado mucho la literatura, pero nunca me había lanzado a escribir, fue precisamente durante mi enfermedad cuando comencé a hacerlo encontrando en las letras una vía de escape, una forma de desahogarme, y de soltar todo el cúmulo de sentimientos que me estaban asfixiando, pero escribía para mí, no me atrevía a que la gente leyera mis escritos, consideraba que de esa forma estaba descubriendo una parte de mí que no estaba segura de querer desvelar.

- El galardón más importante recibido.

- Además de poesía me gusta escribir relatos cortos y recuerdo con especial cariño el galardón que recibí en 2021 en Sevilla con motivo del Día de Andalucía. Mi relato "¡Anda, Lucía!" se alzó con el primer premio del certamen “Volvamos a soñar”. Además de hacerme soñar me dio la oportunidad de viajar cuando aún estábamos “encerrados” en nuestras provincias sin poder salir.

-En abril de 2020 ganaste el Certamen Literario "Palabras contra el virus" de la Asociación de Creadores y Artistas Palin y la Fundación Amigos de la Lectura de Murcia. Háblame sobre ello.

-Sin duda un premio muy emotivo ya que nos pillaba en una época confusa con los sentimientos a flor de piel. Mi relato “Mañana” conseguía el primer premio y con él se ponía de manifiesto la importancia de vivir y disfrutar el momento porque, ese “mañana” en el que muchas veces nos escudamos, no es seguro que llegará. La pandemia llegó y nos dejó muchos mañanas en el cajón. Hace unos días nos dejó el presidente de la Asociación Palin, una persona cercana que la literatura me dio la oportunidad de conocer y que siempre recordaré con cariño. Gracias por todo, al final se me quedó un mañana guardado que no hemos podido compartir, Asensio Piqueras.

-Actualmente estás inmersa en tu propio libro de poemas. ¿Qué me puedes contar sobre él?

-Estoy preparando un recopilatorio en el que se recogerán una selección de mis mejores escritos. En él encontraremos tanto poemas como relatos, así como una sección para el Panocho, que tantas alegrías me ha dado.

-Cuéntame algo sobre el Panocho.

-Desde muy joven he sido una enamorada de las tradiciones y por ello he recopilado expresiones y palabras de nuestros antepasados, lo que se denomina panocho, el habla de la huerta y que generalmente se asocia a una forma de hablar exclusivamente de Murcia, pero que realmente abarca una extensión más allá de la región vecina. Me he presentado dos años consecutivos al Certamen Literario en Murciano y en ambas ediciones he obtenido premio a pesar de ser almeriense y de competir con grandes entendidos en la materia. Pero, sin duda, mi mayor premio en panocho me lo otorgaron las redes sociales cuando mi poema "Tuiquio va a salir bien" se hizo viral siendo acogido con mucho cariño por gente de los distintos puntos de España y del mundo durante el confinamiento.