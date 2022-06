El niño boxeador de Almería: "No me gustó ser plata, quiero llegar a ser oro"

Luka Nicolás Nerghes nació el 10 de julio de 2015 en Almería y tiene seis años de edad. Sus padres, Gelu y Silvia, son de origen rumano, pero llevan más de una década viviendo en España. Ambos se dedican profesionalmente a la hostelería, siendo propietarios del Restaurante Asador Luka, ubicado en San Isidro (Níjar), lugar donde viven. La pareja está esperando una hermana menor para Luka Nicolás que nacerá en noviembre. Él estudia primero de primaria, y de la escuela dice que le gusta aprender y hacer sus tareas porque siempre quiere sacar las mejores notas en todo. A pesar de su corta edad, asegura sentirse orgulloso de practicar un deporte de tradición familiar, ya que su padre también lo practicó en su juventud, aunque sin llegar a subirse a un ring. Apodado "Mini Tyson" (en honor a Mike Tyson), es un niño muy cariñoso, simpático y alegre, también inquieto, pero cuando se pone los guantes de boxeo se transforma. Justo hace dos semanas, el 21 de mayo, Luka Nicolás quedó campeón en la final de los V Juegos Municipales de "Formas de Boxeo" 2022 celebrada en Almería. Es el segundo año consecutivo que obtiene el primer puesto en esta competición en la categoría prebenjamín. Las competiciones fueron arbitradas por Juan Felices y Francisco Ruiz. Esta disciplina, llamada "Formas de Boxeo", es una modalidad de boxeo de competición sin contacto donde los participantes exhiben sus mejores cualidades y muestran las destrezas de este deporte. Precisamente hoy domingo, día 5 de junio, Luka Nicolás se encuentra en el Pabellón Municipal de Deportes de Priego de Córdoba (Córdoba) para participar y mostrar sus dotes boxísticos en el Campeonato Andaluz de "Formas de Boxeo" 2022, junto a otros niños y niñas procedentes de distintos clubes de la región de Andalucía. A este respecto, cabe decir que el año pasado quedó subcampeón de Andalucía en Sevilla. Sus padres le apoyan con sus planes para el futuro y él está deseando cumplir los 14 años para poder subirse por primera vez a un cuadrilátero a boxear. Gracias a su dedicación boxística siendo tan joven y por residir en Níjar, Luka Nicolás ha conseguido que el Ayuntamiento de este municipio sea un colaborador estable del Club Lola Boxing de Almería, club donde él entrena.

-¿En qué colegio estudias y qué curso? ¿Y cuáles son las asignaturas que te gustan más y por qué?

-Estudio primero de primaria en el colegio privado Agave de Huércal de Almería. Mis asignaturas preferidas son la música, el inglés y las matemáticas. En clase de música me lo paso muy bien cantando; incluso una vez hicimos unas maracas caseras con botellas de plástico y arroz.

-¿Tienes muchos amigos en el colegio? ¿A qué juegas con ellos?

-Todos los compañeros de clase son mis amigos. En el recreo solemos jugar al pilla-pilla y al escondite (a mí me gusta esconderme).

-Cuéntame un poco cómo es tu día a día.

-Los días que entreno boxeo, me levanto a las siete de la mañana y llego a casa a las ocho y media de la noche. El autobús me recoge en San Isidro a las ocho y media y me deja en el colegio Agave de Huércal de Almería sobre las nueve y media. A las cinco y media de la tarde, mi padre me espera en la puerta del colegio para irnos a merendar... y después me lleva al Club Lola Boxing a entrenar. Actualmente estoy fuera de casa casi a diario más de doce horas.

-¿Qué días entrenas en el Club Lola Boxing?

-Entreno todos los lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20 horas (una hora que se me pasa muy rápida).

-¿Cómo son los entrenamientos? ¿Es solo pegar al saco o haces algo más?

-Los entrenamientos son muy intensos. Hago fuerza, velocidad, resistencia y técnica.

-Lola Martínez, ¿cómo es como entrenadora y como persona?

-Lola es una entrenadora de fuerte carácter y exigente. Ella es buena, chillona y muy habladora.

-¿Por qué te gusta el boxeo y desde cuándo lo practicas?

-Porque me lo paso muy bien entrenando con mis compañeros del club, disfrutando y aprendiendo de los grandes: Iván Fernández (Ivanchi), Hamza Hamdaoui (HH), Ahmed Amín (el Diamante) y Jorge Sánchez Parrilla. Yo empecé a boxear con cinco años.

-Como actual campeón de los Juegos Municipales de "Formas de Boxeo", ¿me puedes decir cuáles son las formas que se han jugado este año? ¿Y cuál de ellas es la que más te gusta?

-Las modalidades de "Formas de boxeo" que se han jugado han sido saco, sombra, manoplas y comba. Mi preferida es las manoplas.

-Fuiste subcampeón en el Campeonato Andaluz de "Formas de Boxeo" 2021 en Sevilla. ¿Cómo fue la experiencia?

-Fue una experiencia muy bonita para mí. Disfruté del viaje y allí pude conocer a muchos boxeadores de otros clubes de toda Andalucía, aunque no me gustó ser plata y quiero llegar a ser oro en Priego de Córdoba.

-Luka Nicolás, estás nominado en la Gala del Deporte de Almería, que va a ser llevada a cabo por el Patronato Municipal de Deportes (PMD) en junio de este año. ¿En qué consiste esta nominación?

-La gala se celebrará el 9 de junio (el próximo miércoles) en el Auditorio Maestro Padilla y yo estoy nominado al mejor deportista en boxeo masculino 2022.

-¿Podrías decirme que te aporta el boxeo siendo tan joven?

-Disciplina, coordinación, velocidad de pensamiento y compañerismo. Además, gracias al boxeo recibo algún que otro premio y me mantengo fuerte.

-¿Sueñas con llegar a ser un gran boxeador?

-Si, quiero ser campeón del mundo (sonríe tímidamente, pero con confianza) y deseo llegar a pelear en Las Vegas, teniendo a Lola Martínez y Nicolás Morales (mi otro entrenador del club) en mi esquina.

-¿Quiénes son tus boxeadores internacionales favoritos de hoy y de siempre?

-Canelo, Mike Tyson y Ryan García.

-Aparte del boxeo, ¿qué otras cosas te gusta hacer?

-Antes de empezar con el boxeo practicaba fútbol y competía con Kart (hice un curso de piloto de Kart), pero ahora mi tiempo libre lo dedico a este deporte. El boxeo es mi gran afición.

-Para cerrar, ¡cuéntame! ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?

-Boxeador profesional y guardia civil.