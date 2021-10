Entrevista a un culturista nudista

Con la llegada del otoño, poco a poco se alejan los días de playa y de piscina. Por suerte en Almería disfrutamos de un clima mediterráneo que cuenta con una temperatura media anual en torno a los 19º C. Es por eso que mucha gente se decanta por Almería para tomar sus vacaciones. Existe un grupo de personas con una fuerza interior, mucha confianza y que tienen una actitud muy positiva para estar cómodos sin ropa alrededor de otras personas en una playa, camping o urbanización. Este grupo de personas se llaman nudistas. Osmán Palomino Mosquera, un colombiano de 44 años, de Cali (Valle del Cauca, Bogotá), está muy familiarizado con la sensación del sol y la brisa recorriendo los rincones más oscuros de su negro y fornido cuerpo. Y es que Osmán se desplaza cada verano a Vera para practicar el nudismo y sentirse de esta manera libre. Vera cuenta con el primer hotel naturista de España y con una vasta urbanización y playa nudistas que la convierten en un auténtico oasis. No es de extrañar que esta playa llamada "El Playazo" sea conocida internacionalmente como uno de los destinos más elegidos por el turismo nudista. Y es que el turismo nudista gana adeptos en Almería cada año.

R. G. F.: Osmán, nos conocemos ya desde hace unos cuantos años, pero dime... ¿dónde vives concretamente?

Osmán: Vivo en Majadahonda, Madrid.

R. G. F.: ¿Qué estudios tienes y a qué te dedicas?

Osmán: Soy técnico en contabilidad. Practico el culturismo competitivo a nivel amateur. Además, soy entrenador personal y asesor nutricional deportivo.

R. G. F.: ¿Hijos?, ¿familia?, ¿mujer?

Osmán: Tengo un hijo y estoy separado. En la actualidad vivo con mi madre.

R. G. F.: ¿Por qué practicas el nudismo?

Osmán: Por la libertad, la armonía y el respeto a uno mismo, a los demás y al medio ambiente.

R. G. F.: Vienes de vacaciones a Vera todos los años, ¿cuándo fue la primera vez que pisaste este edén?

Osmán: Vengo aquí cada verano, pues hace ya unos 16 años. Conocí el paraíso de Vera en 2007. El año pasado me quedé con las ganas de venir pero no pude hacerlo por culpa de la pandemia. Por suerte para mí, este año si me he permitido estar acá unos cuantos días.

R. G. F.: ¿Qué tiene El Playazo de Vera que no tenga otra playa?

Osmán: Es un lugar muy familiar. Lo bueno es que aquí no hay limitaciones.

R. G. F.: La higiene es una parte fundamental de estas playas, al igual que en el resto de lugares públicos. ¿Qué medidas higiénicas tomas tú en particular?

Osmán: Siempre utilizo la toalla o el pareo para cubrir las sillas o sitios donde me siento.

R. G. F.: ¿Cómo es tu día a día en una urbanización nudista como la de Vera?

Osmán: Normalmente suelo estar solo, así que hago poco más que descansar, estar en la piscina e ir a la playa. ¡Relax total! (Ríe). Comer en un bar en completa desnudez es genial.

R. G. F.: ¿Estás desnudo durante las 24 horas?

Osmán: Si, excepto cuando voy a comprar al supermercado.

R. G. F.: Cuando estás rodeado de personas desnudas, ¿evitas mirar hacia otro lado?

Osmán: No, porque la verdad es que se hace tan natural el ir desnudo que si miras a alguien no piensas en ello.

R. G. F.: ¿A qué urbanizaciones privadas naturistas de Vera sueles ir? Y, ¿cuánto tiempo tienes costumbre de estar?

Osmán: He estado en Vera Natura, Torremar Natura y, los últimos años, en Bahía de Vera. Dependiendo del año, he estado en estas urbanizaciones desde solo 4 días hasta 1 mes.

R. G. F.: ¿Es caro alquilar un apartamento allí?

Osmán: Los precios varían según las temporadas. En junio y julio están muy bien de precio, pero en agosto lo suben más. Por hospedarte durante una semana entera en un apartamento puedes pagar sobre unos 500 y 600 euros.

R. G. F.: ¿Le dices a la gente que eres nudista?

Osmán: Claro que sí, todo mi entorno, tanto el familiar como social (mis amistades) lo saben.

R. G. F.: Cuéntame alguna situación incómoda que hayas vivido en una zona naturista.

Osmán: Al ser culturista suelo llamar mucho la atención por mi físico. Mi cuerpo desnudo no escapa en ningún momento de las miradas ajenas.

R. G. F.: ¿Tienes alguna anécdota curiosa o interesante que quieras decirme?

Osmán: Una vez me invitaron a una reunión de amigos y amigas, "muy sexual" por cierto (sonríe con picardía). Resultó ser una orgía.

R. G. F.: El nudismo no tiene nada que ver con el exhibicionismo. No tiene connotaciones sexuales. ¿Es cierto que en las playas nudistas se liga poco?

Osmán: La gente que no ejerce el nudismo cree que a estas playas se va a eso, a ligar. Pero el que busca sexo lo puede encontrar aquí al igual que en cualquier otro lugar. No es que se ligue poco, es que el que va a estas playas no suele ir a eso.

R. G. F.: El turismo nudista en Vera, ¿crees que es un factor importante para la economía de este municipio?

Osmán: Por supuesto que sí.

R. G. F.: El tener un físico robusto como el tuyo, ¿eleva tu autoestima y seguridad al estar desnudo delante de la gente?

Osmán: Desnudos todos somos iguales (responde rotundamente).

R. G. F.: Cuéntame cómo es la vida de un culturista de competición.

Osmán: Lamentablemente es un estilo de vida caro, que requiere mucha dedicación. Lo más importante es la alimentación adecuada, la cual debe ajustarse tanto a la persona como al objetivo marcado por cada individuo. En este mundo deportivo hay que dejarse el alma entrenando.

R. G. F.: ¿Qué come un culturista de alto rendimiento?

Osmán: Sobre todo macronutrientes: las proteínas, hidratos de carbono y las grasas no deben faltar nunca. Y por supuesto frutas y verduras.

R. G. F.: ¿Sueles competir? ¿Qué logros has conseguido hasta la fecha?

Osmán: Si, compito. He sido 13 veces campeón absoluto en culturismo.

R. G. F.: ¿Cuál es tu objetivo en esta actividad deportiva?

Osmán: No dejar nunca el entrenamiento, porque cuando se acaba la masa muscular se empieza a envejecer. Y volver a competir, ya que por dedicación familiar me aparté de este deporte por completo. Me gustaría ir a campeonatos internacionales.

R. G. F.: ¿Tienes alguna otra afición o actividad distinta que te guste hacer en tu tiempo libre?

Osmán: Bailar salsa es mi pasión. Además, tengo experiencia porque antes de llegar a España, desde los 30 años hacía atrás, era bailarín. Yo soy de Cali (Colombia), la capital mundial de la salsa. Otro de mis pasatiempos es jugar al fútbol.