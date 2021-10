Entrevista a un exboxeador

José Antonio Gálvez Gálvez es toda una leyenda viva del boxeo almeriense. Fue campeón de España de boxeo amateur en 1965 y subcampeón en 1967. En el campo profesional se cruzó los guantes con los grandes boxeadores de su época, como Avenamar Peralta, Pesapane, Alfredo Evangelista o Mariano Echevarría. Debutó aquí en Almería el 29 de enero de 1967 obteniendo la victoria por KO contra Francisco Moreno, y sus dos últimos combates profesionales fueron ante Peralta, el 21 de julio de 1979 y el 6 de octubre de este mismo año en Benidorm y Bilbao perdiendo a los puntos. Llegó a enfrentarse en cinco ocasiones al desaparecido José Manuel Urtain, un icono de este deporte de los años 60 y de principios de los 70. José Antonio Gálvez es un exboxeador almeriense de peso pesado que destacó siempre por el coraje y la honradez demostradas en lo alto del ring. Actualmente tiene 77 años y vive una vida tranquila y relajada de jubilado junto a su esposa en su cortijo de Viator.

R. G. F.: José Antonio dime, ¿dónde y cuándo naciste?, ¿y dónde vives en la actualidad?

José Antonio: Nací en Almería el 21 de julio de 1944. Actualmente resido en Viator, en mi cortijo, que se llama Villa Urtain, nombre que le pusimos por el vasco José Manuel Urtain, uno de los boxeadores más destacados que ha habido en la historia del boxeo en nuestro país.

R. G. F.: ¿Mujer?, ¿hijos? ¿Con quién vives?

José Antonio: Mi mujer, Carmen Barrera Ponce, que es de Marchena (Sevilla) y que de joven vino a Almería como todo el mundo de aquella época para buscar trabajo. Yo por entonces trabajaba en la tienda de mis padres y ella iba allí a comprar y así surgió la relación. Tengo tres hijos varones y una única hija. Actualmente sólo vivimos juntos mi esposa y yo, con la compañía de nuestra perrita Luna, un bulldog francés.

R. G. F.: ¿Tienes algún familiar que se dedique o se haya dedicado también al boxeo?

José Antonio: Mi hijo pequeño ha sido el único que ha querido boxear, Antonio Jesús Gálvez Barrera (Chiqui), de 40 años de edad. Al igual que yo exboxeador campeón de España en la categoría amateur, título que consiguió en el año 2000. Él está soltero y vive en Huércal de Almería con una muchacha que está empezando a conocer. Ella se llama Inma.

R. G. F.: ¿Cuándo comenzaste en el boxeo?

José Antonio: Pues tendría sobre unos 14 años o por ahí cuando comencé mi andadura en este deporte. Me gustaba boxear porque lo veía muy fácil y físicamente aguantaba bastante.

R. G. F.: ¿Qué es necesario para iniciarse como boxeador?

José Antonio: Disponer de un buen estado físico y mostrar una gran predisposición para el sacrificio por este deporte de contacto.

R. G. F.: ¿A qué te dedicabas antes de esto?, ¿compaginabas esta profesión con otra distinta o ganabas suficiente para vivir del boxeo?

José Antonio: Como ya dije antes, mientras entrenaba ayudaba a mis padres en una tienda familiar y más tarde ejercí como Policía Local en Almería. También era conocido por ser fontanero. Terminaba mi jornada como policía y me iba de casa en casa haciendo chapucillas. Pero gracias al boxeo me pude construir ladrillo a ladrillo el cortijo donde actualmente vivo.

R. G. F.: ¿Cuándo diste el paso al boxeo profesional?

José Antonio: Estuve varios años como boxeador amateur y en 1967 pasé a profesional directamente. Cuando di el salto pude comprobar que los combates a 12 asaltos requerían de mucha más preparación de la que pensaba y en aquellos tiempos se peleaba con guantes de 6 onzas, muy duros.

R. G. F.: Nómbrame a tus entrenadores y patrocinadores, ¿quiénes fueron?

José Antonio: Siendo amateur mi entrenador fue Guillermo Mora y como profesional en Madrid tuve a José Buenaventura Rodríguez (Pampito Rodríguez). En la selección española me entrenaba Barreras Corpas. Mi principal patrocinador y mánager fue Elio Guzmán.

R. G. F.: Como boxeador, ¿contra quién combatiste?, ¿y algún campeonato que recuerdes en especial?

José Antonio: Me subí al ring con los mejores de la época tales como Avenamar Peralta, Alejandro Cardoso, Manuel Quintana Trujillo, Casimiro Martínez (el Hércules de Cos), Victor Emmanuello, Mariano Echevarría y un largo etcétera. Y disputé el campeonato mundial militar en Berlín, mientras realizaba el servicio en Astorga en la unidad de artillería, en la cual estuve dos años.

R. G. F.: ¿Cuáles han sido tus mejores combates?

José Antonio: Mis mejores combates que he hecho fueron sin duda los realizados contra José Manuel Ibar Azpiazu, más conocido como José Manuel Urtain ‒un mito del boxeo español‒, en la plaza de toros de Almería y posteriormente en la de Málaga, peleando hasta cinco veces con él, intercambiando nulo por victoria y a los puntos. También hice nulo con Alfredo Evangelista, que más tarde tuvo la oportunidad de enfrentarse a Muhammad Ali, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

R. G. F.: Viviste la época dorada de nuestro boxeo, ¿cómo era este deporte en esos tiempos?

José Antonio: En aquella época Almería era la cuna del boxeo en España, donde se celebraban veladas semanales. El cartel de lleno absoluto era constante. Estas veladas se disputaban en el cuadrilátero del antiguo Tiro Nacional, también en la plaza de toros, en la Térmica Vieja, etcétera. Se cerraban los contratos en las taquillas llenas de humo, con un puro en la boca, un vaso de vino y con multitud de celebridades alrededor de los boxeadores y mánager. Todo el mundo quería formar parte de estos momentos.

R. G. F.: A tu juicio, ¿cuáles han sido los mejores púgiles de la historia del boxeo almeriense?

José Antonio: Siempre recordaré a Pepe Bisbal y a Juan Francisco Rodríguez Marquez. La verdad es que hay muchísimos, por nombrar a algunos más, Faustino Reyes y Cristóbal Pascual Cantón (Young Pascual).

R. G. F.: De joven, ¿tenías alguna otra afición además de este deporte?

José Antonio: Antiguamente era aficionado a la pesca. Tuve varios barcos y algún que otro susto (sonríe). Me solía levantar temprano para ir a pescar con mis amigos a El Alquián y traer marrajos, pequeños tiburones que metía en la bañera de mi casa para que pudieran verlos mis hermanos. Algún que otro día el motor se me rompía y tenía que llegar hasta la costa remando. Antes no había teléfonos móviles y mi familia se preocupaba por lo tarde que llegaba, hasta que un día se dieron cuenta de que aquello era algo normal en mí, y es que no se me daba bien la mecánica.

R. G. F.: ¿Cómo ves la situación actual del boxeo almeriense?

José Antonio: Ahora hay jóvenes promesas muy buenas que están con entrenadores de igual índole.

R. G. F.: ¿Qué haces ahora que estás jubilado?

José Antonio: Vivo tranquilamente en mi cortijo y me dedico a las labores del campo.