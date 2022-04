Entrevista a un investigador y ecologista: "Disfruto mucho de la mar, es mi gran pasión"

Aunque el mar debería ser el paraíso de los navegantes, no lo es. Y ello, a causa de la contaminación de sus aguas. Los cetáceos son las grandes víctimas de este impacto. La asociación "En Acción por el Mar", que opera en la provincia de Almería, es una entidad que realiza investigaciones sobre los cetáceos del Mar de Alborán y del estrecho de Gibraltar. La limpieza de los residuos sólidos en el medio acuático y la educación ambiental son dos de sus campos de actuación más destacados. Luis Martín Galdeano (nacido en Murtas en 1969), ambientólogo, profesor de biología e investigador de cetáceos, y presidente de "En Acción por el Mar", además de ecologista, es un hombre que lucha por generalizar y extender el concepto de ecología al terreno de la realidad social; y para ello propone y defiende la búsqueda de formas de desarrollo equilibradas con la naturaleza y basadas en el uso de energías renovables que no contaminen. Tiene un barco en propiedad a medias con su compañero Patxi: el Misty Witch, un velero de 9,85 metros de eslora, con capacidad para 12 personas. Y, como presidente de "En Acción por el Mar" desde hace ya unos dos años, quiere invitar a toda la sociedad almeriense a conocer el mar y a que contacten con él en cualquier momento a través de su página web: https://enaccionporelmar.es/. Con ello quiere acercar la vida marina a todos aquellos que lo deseen, ofreciéndoles un momento único donde puedan aprender lo básico en navegación y ayudar a nuestros amigos, los cetáceos y otras especies marinas. Luis es una persona tremendamente altruista y colabora además de con "En Acción por el Mar" con otras asociaciones u ONG, como CIRCE, Ecologistas en Acción, VerdiBlanca, Asociación El Timón, Amnistía internacional, Survival, Reporteros Sin Fronteras, La Gran Bellotada Ibérica y Médicos Sin Fronteras. Él es de Granada y se vino a Almería hace veinticuatro años. Tiene 53 años y vive en pareja en la localidad de Gádor. En cuanto a sus creencias espirituales, asegura sentir especial simpatía por la religión budista. Un aspecto señalable de "En Acción por el Mar" es que promueven una campaña con el objetivo de cerrar los delfinarios, que vienen a ser un modo más de maltrato animal camuflado.

-Hola Luis. ¿Cuándo y por qué surge "En acción por el mar"?

-Todo empezó hace unos tres años cuando un grupo de amigos y miembros de "Ecologistas en Acción Ciudad de Almería" nos juntamos para formar la que hoy es la organización asamblearia "En Acción por el Mar". La idea surge por nuestro interés en el mar, y nuestro principal objetivo es la defensa de la vida y la calidad de vida humana a través de la defensa de los mares y su salud a nivel global, actuando a nivel local desde nuestra provincia.

-¿Cuáles son los proyectos que actualmente desarrolla la asociación?

-Actualmente, la asociación lleva a cabo diferentes proyectos y tareas: de educación ambiental; la recogida e inspección de basuras y residuos flotantes; el análisis de la calidad de nuestras aguas marinas; el registro de avistamientos de cetáceos, tortugas y aves marinas; de formación sobre navegación a motor y a vela y barcos; contra el cambio climático y especialmente en su incidencia sobre el mar; y el estudio de las poblaciones de cetáceos de los mares almerienses. Para ello, disponemos de dos barcos con los que desarrollamos nuestras actividades, y también colaboramos con CIRCE (Conservación, información y estudio sobre cetáceos) en sus estudios en el estrecho de Gibraltar y con la Universidad de Almería (UAL) en la recogida de aves marinas muertas para su centro de colecciones.

-¿Me puedes decir en qué consiste exactamente vuestra investigación de las poblaciones de cetáceos en el Mar de Alborán?

-Tratamos de hacer un seguimiento de las poblaciones de cetáceos y su viabilidad mediante observadores (personas que, siguiendo una metodología, hacen turnos en el barco observando a ver si aparecen estos mamíferos marinos), análisis y toma de datos y la foto-identificación de aletas.

-¿Cuáles son los grandes problemas a los que se tienen que enfrentar los cetáceos y quelónidos en el Mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar?

-La contaminación de las aguas, la falta de alimento, las enfermedades, las colisiones con los barcos, el whale watching (avistamiento de cetáceos), las grandes instalaciones marinas, etcétera.

-Un estudio realizado en 2019 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) revela que los delfines del mar de Alborán tienen contaminantes químicos en el hígado y el cerebro a consecuencia de los trozos de plástico que ingieren. ¿Como investigador qué me puedes decir al respecto?

-Los nanoplásticos están tan dentro de ellos, como de nosotros. Son disruptores endocrinos que afectan más en las edades tempranas (cánceres y malformaciones), y que resultan mucho más preocupantes para la salud de los niños y niñas que para la de los cetáceos. ¿Y cómo la humanidad podemos evitar esto? No usando plásticos, reduciendo su consumo en general y haciéndolo de manera responsable: utilizando materiales, envases y productos ecológicos y de kilómetro cero.

-El año pasado se tuvieron que atender más de cien incidencias por varamientos de cetáceos y tortugas en la costa de Almería. ¿Este alarmante aumento de varamientos debería preocuparnos?

-Sí, básicamente se deben a enfermedades y accidentes. Pero los mayores números de muertes de estos animales acuáticos vienen de la pesca accidental de las redes de deriva (unas redes invisibles muy largas que flotan en el agua en mar abierto resultando imperceptibles para estos seres vivos), que pueden ser responsables de unas 5.000 muertes anuales de cetáceos, tortugas y de otras especies acuáticas en el mar de Alborán y que normalmente no llegan a la costa. El pasado verano retiramos gran parte de una red de deriva frente a nuestra costa almeriense.

-¿Cuál es la población de cetáceos residente en el Mar de Alborán? ¿Te gusta trabajar con estos mamíferos?

-Hablamos de diferentes especies: el calderón común, el calderón gris, el delfín común, el delfín listado y el delfín mular, todos ellos se cuentan por miles (cada especie); y, en menor medida: las marsopas, las orcas, los cachalotes, los rorcuales comunes, los rorcuales aliblancos y los zifios de Cuvier. Trabajar con ellos es un mundo apasionante, y no sólo con los cetáceos, sino con todo lo que se puede encontrar en nuestros mares.

-Explica brevemente esta frase: "el ecologismo ya no es solo una utopía necesaria, sino una clave política del realismo ético de nuestro tiempo".

-La frase es muy obvia respecto al ecologismo como motor de cambio, se trata de la supervivencia de nuestra civilización y cómo la conocemos.

Cuando tenía 11 años me explotó una bomba en Adra, me provocó daños en la cara y perdí el brazo derecho

-Por curiosidad, ¿cómo perdiste el brazo derecho?

-Cuando tenía 11 años me explotó una bomba en Adra, me provocó daños en la cara y perdí el brazo derecho. Buceaba con mi hermano cuando la encontramos en el fondo marino, quise abrirla por dentro por curiosidad para ver cómo era y manipulándola me explotó. Seguramente sería un explosivo ilegal que algunos pescadores utilizaban para pescar. Éstos hacían detonar los explosivos en el agua para matar a los peces y así facilitar su captura.

-¿Qué otras cosas, además de las que ya me has contado, crees que son importantes en la vida?

-El feminismo, el tantra, el vegetarianismo, vivir en el campo y el no ser indiferente a las injusticias. Busco la coherencia e intento vivir como pienso.