The River Band: "Un musico roquero ha de ser auténtico, sin artificios"

The River Band es una banda de rock and roll clásico formada en Almería, en 2019, que en la actualidad acaban de poner en circulación Debajo de un taburete, su primer álbum, con el que tienen todas las cartas encima de la mesa para poder hacerse un hueco en la escena roquera provincial. En este período de tres años han elaborado veintidós temas propios y algunas versiones personalizadas de The Clash, Aute, al estilo rock, Rosendo y Chuck Berry, mostrándose al mundo como una fresca banda de música almeriense de "naturaleza roquera". La banda está compuesta por el batería Juan de Dios Ferre Carretero, el guitarra solista y corista Antonio López Gutiérrez, el bajista y corista Juan Caballero Rivas, y el vocalista y guitarra rítmica Diego Contreras Sánchez. El disco se puede encontrar en formato físico en Discos Caverna (Almería), además de estar disponible en Internet en las plataformas musicales Spotify y Amazon Music.

R. G. F.: ¿Cómo nace The River Band? ¿Y el álbum Debajo de un taburete?

Diego: El álbum nace de la ilusión de tres personas, Juan de Dios, Antonio y un servidor, que teníamos letras de canciones, música en la que concentrarnos y muchas ganas de crear algo nuevo. Recuerdo bien el momento que empezamos: yo llevaba una guitarra española y la letra de la canción "Debajo de un taburete", título que finalmente pusimos a nuestro primer disco.

Antonio: La banda nace como una necesidad de los tres, que estábamos en ese momento de abandonar el camino de las versiones, gratificante pero insuficiente y de adentrarnos en lo que realmente nos gustaba que era la composición.

Juan de Dios: The River Band surgió como una oportunidad para desarrollar la creatividad y completar muchos años de experiencia y trayectoria musical.

Juan: Yo me incorporé a la banda en plena pandemia y encajamos bien.

R. G. F.: "Naturaleza roquera" es vuestro eslogan. ¿Qué quiere decir?

Antonio: El eslogan es realmente una reivindicación y un juego de palabras. Somos roqueros por naturaleza y reivindicamos la conservación de la naturaleza y el mundo rural en particular desde el rock.

Juan de Dios: Un músico roquero ha de ser auténtico, sin artificios. Y así es como nos identificamos todos los que estamos aquí. Y es que el sonido de The River Band es pura "naturaleza roquera".

R. G. F.: ¿La grabación del disco Debajo de un taburete surgió porque sí o fue planteada como un nuevo comienzo del grupo?

Diego: Surgió un poco en el contexto de la pospandemia. Queríamos recoger en un CD parte de nuestro trabajo con un sonido potente y bien producido. ¡Y lo grabamos!

Antonio: La grabación la hicimos porque era lo que tocaba hacer. Teníamos compuestos una buena cantidad de temas propios y el siguiente paso consistía en pasar por el estudio y dejarlos grabados.

Juan: Una banda musical ha de controlar tres aspectos fundamentales: el ensayo, el directo y la grabación. Si no, no puede avanzar. Esta fue una de las principales razones por la que decidimos grabar los temas que hasta ese momento teníamos compuestos y listos para llevar al estudio.

R. G. F.: Grabasteis el disco en los meses de mayo y junio en Gárgola Récord (Guadix, Granada). ¿Cómo empezasteis a grabar el álbum y cómo fue la experiencia?

Diego: Fue una experiencia cojonuda, pillamos una casa cueva en Guadix y pasamos un fin de semana allí muy chulo. Comenzamos juntos con la grabación de la base musical, a la que fuimos sumándole instrumento a instrumento de manera individual. Primero la batería, el bajo, las guitarras y finalmente las voces y los coros. Cabe decir que la profesionalidad y flexibilidad que nos ofreció el estudio de grabación nos permitió hacerlo de una forma muy cómoda.

Juan: Visitamos el estudio y hablamos con el responsable, Cele Casado, y con el productor Andrés Dos Santos (que, además, es un músico excelente y mejor persona), los cuales nos dieron todas las facilidades para poder grabar nuestro disco. Fue una experiencia enriquecedora para todos.

R. G. F.: De las nueve canciones que componen el álbum, lanzado en julio de este año. ¿Hay alguna a la que tengáis un cariño especial?

Diego: No especialmente, aunque si me tengo que decantar por alguna lo hago por "Debajo de un taburete", ya que es nuestro primer tema propio.

Antonio: Siempre decimos que "Debajo de un taburete", por ser la primera canción. Lo hemos dicho tantas veces que ya no sé si es cierto o no… pero puede que sí que sea esa.

Juan de Dios: Los cariños a las canciones van por épocas. Ahora le tengo un apego especial a "Personaje sin traje”. Para mí es un tema que tiene unas buenísimas y curradas variaciones rítmicas. Ese tema ya quisieran tenerlo los grandes roqueros en su set list (sonríe).

Juan: Siempre se lo comento al resto del grupo: "Valbanera". Es una canción que me atrae por su estructura y melodía. Me encanta tocarla en directo. Tiene unas variaciones armónicas diferentes del resto de canciones. Me gusta, sí. Es la que más me gusta.

R. G. F.: "A vista de pájaro" es un tema muy pegadizo, especialmente su estribillo, muy logrado y que se queda en la cabeza desde la primera vez que lo escuchas; pero también es el más oscuro de todos. ¿Cómo se llega a un tema así?

Diego: Si te digo la verdad, la letra de ese tema me vino a la cabeza escuchando una canción en inglés, que yo deducía que decía: "no hay montaña más alta". Y con esa frase traducida en mi mente, escribí en casa una historia de desengaño amoroso que es "A vista de pájaro".

Antonio: Se trata de un tema en el que todos los miembros de la banda de una manera u otra hemos aportado algo para su constitución y esto enriquece sumamente el resultado. Por ejemplo, yo colaboré de manera activa en la música, pero con unas ideas ya preestablecidas por Diego que a su vez había esbozado la letra y se la habíamos retocado el resto de la banda.

Juan de Dios: Los temas son a veces un conglomerado de aportaciones literarias, musicales y rítmicas.

R. G. F.: "Reloj de cuco" es, probablemente, el tema más rocanrolero de todo el disco. ¿Me podríais hablar sobre esta canción?

Diego: Nuestro rollo es el rock, teníamos ganas de hacer algo más clásico de lo habitual y salió esta canción. La canción habla sobre una relación tóxica y el intento de revertir esa situación, teniendo en cuenta como base que, la vida es muy corta y hay que intentar por todos los medios ser feliz.

Juan de Dios: Si, por supuesto. Es un tema de los que no pueden faltar en ninguna banda roquera y si no lo tienen que nos lo pidan (bromea). "Reloj de cuco" es, sin duda, el tema más rocanrolero de todo el disco. Es un rock que habla por sí solo; cien por cien puro y natural, es ¡rock and roll!

R. G. F.: ¿Os identificáis más personalmente en alguna canción del disco?

Diego: Identificarme no, pero hay una canción, "Dichoso gafe", que su letra está hecha y dedicada a un amigo mío, que por desgracia falleció hace ahora 10 años.

Antonio: Yo con el estribillo de "Reloj de cuco". Será por eso de que el tiempo pasa... algo a tener muy presente, precisamente por eso, para no perderlo. Lo recuerdo casi a diario.

Juan de Dios: Los temas de nuestras canciones hablan de experiencias personales, fantasías, duras realidades, penas, etcétera. Todos podemos identificarnos con algún tema en según qué momentos de la vida.

Juan: La verdad es que cada canción trata de temas diferentes que, en algunos casos, representan un trozo de uno mismo, por lo que es difícil identificarse con una sola canción.

R. G. F.: En cuanto a vuestro directo. ¿Qué le diríais a la gente que lee el Diario de Almería para que asista a vuestros conciertos?

Diego: Yo creo que lo mejor es dejarlo en incógnita para que lo descubran por ellos mismos.

Juan de Dios: En los directos damos lo mejor. Oír música en directo es un ejercicio cultural que compensa. Ayuda a vivir.

R. G. F.: Actuasteis en el Solazo Fest - El Festival de la Primavera de Almería el día 1 de mayo ante cerca de diez mil personas. ¿Cómo fue esa sensación?

Antonio: Estar en estos grandes festivales es la leche. La sensación es genial pero no mucho mejor que estar en una pequeña sala con una veintena de personas mirándote y escuchándote con atención, pendientes en todo momento de cada uno de tus movimientos. Esto último casi que causa más respeto.

Juan: Estuvimos muy cómodos y los que nos vieron disfrutaron con nuestra propuesta musical. Al fin y al cabo, es lo que se pretende: divertir y hacer pasar un buen rato al público. Para eso pagan, ¿no es cierto?

R. G. F.: ¿Cómo está siendo la gira de Debajo de un taburete? ¿Está cubriendo las expectativas?

Diego: Pues la gira está saliendo muy bien, a nuestro ritmo. El verano fue muy intenso en cuanto a conciertos y venta de discos, y ahora vamos a un concierto por mes, pero aparte de eso buscamos próximos bolos para el año que entra, a ser posible festivales.

Antonio: La hemos centrado en una serie de conciertos de fin de semana, suficientemente espaciados en el tiempo para que nos permita compaginar la música con nuestras distintas profesiones y ocupaciones. En cualquier caso, todas las expectativas se están cubriendo ya que desde el principio éramos y seguimos siendo conscientes de la dificultad que existe para que una banda de temas propios pueda actuar en directo, y la realidad es que en todos los lugares que nos hemos propuesto firmemente actuar lo hemos hecho, al igual que en otros muchos eventos que durante estos meses han ido surgiendo.

R. G. F.: El pasado 3 de diciembre actuasteis en Padules, donde también tocaban el mismo día Las Legañas (que son amigas mías, a quienes también entrevisté en mayo y les mando un saludo desde aquí). ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en Padules Rock? ¿Os une una amistad con la banda Las Legañas?

Diego: La experiencia fue especial, ya que nosotros ensayamos habitualmente en Padules y dos miembros de la banda son de allí (Antonio y Juan de Dios); además, pudimos compartir de nuevo cartel con Las Legañas que son una banda amiga. Con Las Legañas coincidimos en el concurso de bandas en el Teatro Cervantes de Almería y luego en el Solazo Fest, y desde el primer momento encajamos fenomenalmente. El día del festival, al actuar fuimos alternando ambas bandas. Por otro lado, María y Dulce (de Las Legañas) colaboraron con nosotros en el concierto que dimos en el espacio de Clasijazz de Almería en julio de este año, y desde entonces ambos grupos mantenemos una buena relación.

Juan de Dios: Padules era un lugar en el que ansiábamos tocar. Es nuestro pueblo. En cuanto a Padules Rock, es una propuesta que nos gustaría impulsar.

R. G. F.: Por favor, me podéis hablar de El amuleto (2022), un cortometraje de ASPAPROS que fue presentado el mes pasado en el Teatro Apolo dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), y al que vosotros le habéis puesto la banda sonora.

Diego: El cortometraje es muy divertido. Su línea argumental es similar a la de la película Atrapado en el tiempo de Harold Ramis (1993), en la que se repite en muchas escenas el mismo día una y otra vez. Su temática está muy relacionada con las supersticiones, la cual transmite al espectador un mensaje final muy bonito y optimista. Los actores que aparecen en el corto están que se salen.

Antonio: El corto es una perfecta metáfora de cómo cada uno tiene que luchar por lo suyo y su futuro sin esperar a que las cosas le sucedan por casualidad. Esta brillantemente protagonizado por actores que pertenecen a la asociación ASPAPROS de Almería, y en su banda sonora se pueden escuchar cuatro de nuestros temas de Debajo de un taburete: "Mediocres", "Dichoso gafe", "Personaje sin traje" y "Debajo de un taburete".

Juan de Dios: La acción de colaborar es parte del ADN de The River Band. Hay causas y proyectos que merecen el apoyo de todos, y la música de The River Band nunca les dará la espalda.

Juan: Fue una agradable sorpresa, pues tener la oportunidad de colaborar en proyectos cuyo objetivo es mejorar la vida de los demás, de modo altruista, para nosotros es un placer y un orgullo.

R. G. F.: Siendo un grupo nuevo o emergente (aunque la mayoría de vosotros dispongáis de un largo recorrido en el mundo musical), ¿cuáles creéis que son las oportunidades que hoy existen para una banda de rock como la vuestra? ¿Y cuál es vuestra visión sobre el panorama independiente musical de Almería?

Diego: En Almería el panorama es bueno, aquí tenemos grandes bandas y compositores, como Tyrano Banderas, Casino, Las Legañas, JJ Fuentes, Antonio Álvarez y la Banda en Movimiento, Mateo García Colectivo y Lepanto, entre otras y otros.

Antonio: Las oportunidades para una banda como la nuestra son muy escasas. Hay poca actividad musical en los locales y salas.

Juan de Dios: Pienso igual que Antonio, no hay muchas oportunidades. Almería necesita algunos locales más de música en directo. Ayuntamiento y Junta de Andalucía a través de Cultura deberían promocionar las actuaciones de los grupos musicales independientes.

Juan: Echamos en falta la creación de un circuito de locales en la provincia donde poder tocar música propia.

R. G. F.: ¿Algún comentario sobre las próximas canciones que estáis componiendo?

Diego: Hay muchas canciones hechas que no están en el disco y otras que están en composición, no obstante, de lo que viene por delante te puedo asegurar que hay temas muy diversos que tratan desde la vida de un jugador empedernido, o sueños rotos, hasta temas controvertidos a favor de la naturaleza y las consecuencias de la guerra.

Antonio: Pues que continuamos en la misma línea de lo que hemos hecho hasta ahora, aunque estamos seguros de que lo mejor está por venir.

R. G. F.: ¿Cuál es el futuro de The River Band?

Diego: El futuro no lo conocemos, lo que sí sabemos es que tenemos bastantes temas para grabar un segundo disco, incluso casi para un tercero, y que la maquinaria de creación de The River Band no va a parar, tanto para seguir componiendo como para continuar dando guerra encima de los escenarios.

Antonio: Mañana ya es el futuro y no sabemos qué pasará, pero todo apunta a que The River Band tendrá un largo recorrido porque se dan todas las circunstancias a favor. Somos cuatro músicos en torno a una idea musical común, sin egos ni grandes aspiraciones, que nos divertimos en cada ensayo, que hacemos propia cualquier propuesta musical del resto de compañeros de la banda y que sabemos que al fin y al cabo esto es solo rock and roll, pero nos gusta.