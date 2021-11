Entrevista a una niña actriz y bailarina en ciernes

Con tan solo 10 años Sofía, que ya sueña con ser actriz, ha actuado en varias obras teatrales de la Escuela de Teatro de Tabernas, baila diferentes tipos de danza y tiene considerado como segundo hogar el Parque Temático Oasys MiniHollywood de dicha localidad, que le sirve como fuente de inspiración para fortalecer su creatividad. Su nombre verdadero es Sofía López Bonilla y el artístico Sofía Lobo. Actriz y bailarina en ciernes, son sus más grandes pasiones, en las que asoma como gran promesa reflejando una mentalidad artística. Nació el 19 de marzo de 2011, el Día del Padre, en Almería y vive en Tabernas, cuna del cine nacional. Hija del conocido artista musical Javier Arnal (Toulouse), en esta entrevista me cuenta sus inicios en el teatro y el baile y cómo continúa con su formación y estudios. Sofía Lobo es la continuidad de sus padres y refleja el verdadero poderío de Javier Arnal y Vera Acacio (su madre, también música) a pesar de su corta juventud. Debo recalcar que es bastante madura para su edad, cosa que me sorprendió cuando la conocí.

–Hola Sofía. ¿Qué estás estudiando? ¿Y qué quieres ser cuando seas mayor?

–Estoy en 5º de Primaria. De mayor quiero estudiar Magisterio y arte dramático. Pero de momento estoy formándome y no sé..., lo que más me gustaría sería ser actriz y trabajar en películas, como por ejemplo en la saga de Harry Potter.

–¿Cuándo comienzas en el baile y dónde te formas?

–Comencé con tres años en la Escuela de Baile de Tabernas. Luego a los ocho empecé en el Conservatorio Profesional de Danza "Kina Jiménez" de Almería. Aunque antes estuve en la academia de baile "Paso a Paso" de Almería teniendo como profesora a Kasia Ozog; y en el Centro de Danza Entreacto, también de Almería.

–¿Cuántas horas semanales dedicas al aprendizaje? ¿Qué estilo de danzas practicas?

–Voy al conservatorio tres días a la semana, en total unas ocho horas semanales. Hago ballet, danza clásica española, escuela bolera, danza contemporánea y flamenco. También estudio el lenguaje musical. Cada año son más horas de clase y se exige más.

–Cuéntame un poco tu trayectoria como actriz y tus proyectos futuros.

–Desde los 6 años y hasta ahora he estado dando clases de teatro en la Escuela Municipal de Teatro de Tabernas con Diego Armando Alías. Pero en este curso no se apuntaron suficientes niños como para poder mantenerlas. He actuado en las obras teatrales de dicha escuela: Lejos, de Magda Labarga; La vida de Gloria Fuertes; y otras más que no recuerdo. Participé en la 11ª edición del Almería Western Film Festival (AWFF) de Tabernas (Almería), en el funeral interpretado que se hizo a Ennio Morricone, en Oasys MiniHollywood, donde se inauguró un cementerio permanente que congregará las tumbas de profesionales del wéstern reconocidos. Todavía no he actuado en ningún cortometraje porque mis padres no han querido, pero a partir de ahora yo voy a mandar en eso (se ríe). Mi padre tiene en proyecto un nuevo corto y espero que me dé el papel protagonista.

–Háblame un poco sobre tus padres y a qué se dedican exactamente.

–A mi padre Javier ya le conoces, como sabes él es cantante, actor y showman. Mi madre, Vera Acacio, también se dedica al mundo del espectáculo. Ella es pianista, guitarrista y tocadora de banjo, y también cantante. Es la que acompaña a mi padre en sus proyectos. Ambos trabajan en Oasys MiniHollywood, en Tabernas.

–Tu padre me ha revelado que te estás aprendiendo las letras de sus canciones... ¿Te las sabes todas?

–Las canciones de mi padre me las sé de tanto escucharlas cuando está grabando, porque él tiene su estudio en casa. También voy a algunos de sus conciertos. En el último, mi hermana y yo estuvimos vendiendo sus discos.

–Te conocí por casualidad. Fue el pasado domingo 7 de noviembre en la última edición del "Old West History", unas recreaciones del Salvaje Oeste que se celebran anualmente en Oasys MiniHollywood. ¿Quién te ha confeccionado el vestido de época que llevabas puesto? ¿Tienes más indumentaria similar?

–Efectivamente participé en la cuarta edición del "Old West History", aunque he estado en todas. Tengo muchos vestidos de época gracias a Sylvie Provost (Caillot), una modista francesa que me los hace a medida. Sí, tengo bastantes, porque cada año crezco de estatura y se me quedan pequeños, y me hace nuevos.

–¿Qué es lo que más te apasiona de Oasys MiniHollywood? Cuéntame alguna anécdota graciosa que te haya pasado en aquel lugar tan especial.

–Me encanta ir a Oasys MiniHollywood. Me inspiran muchísimo las bailarinas de cancán y el estar allí. Cuentan mis padres que cuando yo era muy pequeñita y casi no sabía andar, que un día mientras ellos actuaban, salí tras el telón como si nada (toda caracterizada y con unos tacones) y me puse a tocar el piano con el salón lleno de público.

–¿Qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre?

–En mi tiempo libre lo que más me gusta es ver películas y series pero mis padres no me dejan.

–Dime quiénes son tus actores/actrices preferidos/as.

–Mis actores favoritos son Johnny Depp y Emma Watson.

–¿Alguna otra cosa más que quieras contar?

–Muchas gracias por haber pensado en mí para esta entrevista. Besos.

–He de reconocer que aquel día que te traté no sabía que eras la hija de Javier Arnal, una persona y artista que admiro y respeto, y que conozco desde hace unos cuantos años, y que cuando me lo dijiste me sorprendí y alegré a la vez. Sois una familia con mucho talento. Te auguro un futuro prometedor y tienes el potencial de cumplir tu sueño de ser actriz. No pierdas nunca la humildad.