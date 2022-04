Martín Oller: "La música es mi vida"

Martín Oller (Eclipse Man) se está convirtiendo, con apenas 29 años, en una de las promesas más notables de la música rock actual almeriense. Creció en un entorno musical y en su casa la música era algo habitual. Su padre fue el encargado de enseñarle los primeros ritmos de batería y acordes de guitarra. Además, siendo niño, solía asistir a conciertos con su familia, y eso le generó gran interés por esta disciplina artística. La Skala de Richter fue su primera banda, con la que aprendió casi todo lo que hoy sabe. Entró en ella con 14 años hasta que en 2017 decidió cambiar de rumbo. Es entonces en este año cuando pasa a formar parte del grupo MorphiuM, una banda de metal extremo procedente de Gerona. Pero de pronto... a los dos años, Martín abandona igualmente este otro grupo para tomar un nuevo camino. Con el primer grupo grabó dos maquetas al inicio, el primer disco Diabolus Notet (2013), un EP (Involución (2015)) y el segundo disco: Facta Non Verba (2017). Y con el segundo, pudo sacar oficialmente el single Everybody is Dead in this House (2019), y de manera extra oficial, componer parte del reciente disco de la actual banda, titulado The Fall (2021). Eclipse Man es el proyecto en solitario de Martín Oller Ocampo (Mojácar, 1992), más conocido como "Martinillo", un artista en todo el sentido de la palabra, pues él mismo se encarga de la composición, la producción, la voz, la mezcla y la grabación de todas y cada una de sus creaciones musicales. Tiene una gran variedad de gustos musicales y no quiere atarse a ningún género en concreto, por lo que en sus canciones es fácil apreciar temas pop convertidos en metal. A mí, personalmente, me encanta su música, sólo hay que escucharla detenidamente para darse cuenta del enorme talento que atesora. Además su voz también me parece muy buena. Y en cuanto al significado de Eclipse Man, qué decir: se trata del nombre de un precioso poema que le dedicaron hace un tiempo y que el artista quiere recordar siempre con cariño. Martín actualmente vive en Arboleas, trabaja por las mañanas como productor musical en su propio estudio de grabación y por las tardes como profesor impartiendo clases de guitarra, bajo y batería en la Escuela Municipal de Música de Albox.

-Eclipse Man es un proyecto musical donde tú mismo tocas todos los instrumentos, pones la voz y también grabas tus propias canciones. ¿Haces tus temas para experimentar y disfrutar tú solo simplemente o cual es el objetivo de tu carrera en solitario?

-El motivo principal, para mí, es disfrutar. Eclipse Man también es una ventana de escape donde puedo desahogarme y canalizar mis pensamientos.

-¿Podrías explicarme cómo es el proceso de creación de una de tus canciones?

- Todo parte de una melodía principal (que puede ser una introducción, un verso, un estribillo, etc.) de la que intento detectar su posición y ubicación dentro de la estructura de una canción y, a partir de ahí, profundizar en el conjunto global de los elementos que la componen hasta poder sentir que "el lienzo" está completamente detallado y acabado poseyendo una dinámica emocional.

-¿Por qué prefieres componer tus canciones en inglés y no en castellano? ¿De qué hablan tus temas?

-Siempre he pensado que el idioma inglés es perfecto para el tipo de música que hago, lo veo más musical y manejable que el castellano. De momento, las letras hablan básicamente de experiencias vividas. Vivencias propias que me han marcado y a las que quiero poner un punto y aparte.

-Tu primer single fue The Change (2019). ¿Qué supuso para ti?

-Un reto musical mayor de lo habitual. Ya no solo por la composición en sí, sino porque también debía dominar prácticamente todos los instrumentos y partes vocales, para conseguir plasmar con acierto aquello que quería transmitir musicalmente. Tuve que estudiar muchísimo de producción, únicamente con un objetivo: el crear un sonido que pudiera competir en el mercado. El resultado creo que salió bien, fue un cambio de página.

-Con tan sólo 22 años fuiste elegido en el evento "100 Guitars From Hell" para compartir escenario con la banda finlandesa Children of Bodom y otros guitarristas más en Helsinki. Me gustaría saber un poco más, cuéntame sobre este acontecimiento.

-Fue un concurso a nivel mundial. El guitarrista ya fallecido, Alexi Lahio, compuso un tema especialmente para este evento, que fue celebrado en Helsinki el 14 de agosto de 2015. Quería interpretarlo en público junto a cien guitarristas de todo el planeta. Así que hizo una gran convocatoria y seleccionó a cien de entre todos los músicos que se presentaron, y yo fui uno de los europeos afortunados escogidos por él mismo. Una vez allí, estuvimos junto a Alexi y el resto de músicos de la mítica banda Children of Bodom, y de otras bandas más finlandesas, conviviendo y trabajando conjuntamente en los ensayos durante una semana para llevar a cabo esta experiencia lo mejor posible.

-Menciona brevemente tus premios y logros en el mundo musical.

-Desde 2015 vivo exclusivamente de la música. He compuesto varios discos y singles, y he girado tanto a nivel nacional como internacional, tocando en algunos de los mejores festivales de España, entre ellos: Leyendas del Rock y Viña Rock (que ayer cerró su 25º aniversario). También he tocado como telonero de bandas de renombre, como son Septicflesh, Betraying the Martyrs, Mägo de Oz, Hamlet, Saratoga, Barón Rojo, etcétera. Fui seleccionado en el evento anteriormente mencionado, "100 Guitars From Hell" y, con la banda La Skala de Richter, obtuvimos varios premios: al mejor disco del año en "El lado Oscuro de la Luna", el primer puesto en el "I Musicalbox Melody", también fuimos el grupo ganador del "VII Berga Rock", y los ganadores de una de las ediciones de la "Batalla de Bandas Metal Lorca".

-En verano de 2020 lanzaste tu segundo single titulado Wake Me Up. Se trata de un tema que ha captado especialmente mi atención, por esa pincelada melódica y cañera que tiene y que a mi tanto me gusta. Dime algo de esta canción por favor.

-Esta canción posee un sentimiento muy íntimo y personal, por lo que quería que el estribillo fuese algo así como un alivio espiritual, para que terminara convirtiéndose en el lenguaje sonoro de esa sensación propia interna. No sé si lo habré conseguido, pero es lo que siento cuando la escucho.

-Háblame sobre tu canción titulada "Why", creada para el proyecto Odio. Odio (2021), un libro en el que Martín Oller Alonso (un familiar tuyo) reflexiona sobre los fenómenos migratorios y la trasmisión del mensaje que de ellos se hace. ¿Un libro con banda sonora? ¿Cómo surgió la idea?

-Martín Oller Alonso es primo de mi padre. Él siempre me ha apoyado en todo, por lo que yo tenía muchas ganas de trabajar en algún proyecto conjuntamente con él. Supe que iba a publicar su libro Odio, así que compuse algo exclusivamente para este proyecto; pero sin perder en ningún momento la esencia que caracteriza a Eclipse Man. He de decir que tuvo mucha paciencia conmigo y que fue generoso en todos los sentidos. Es una persona con la que tratar es realmente un placer.

-¿En qué proyectos has colaborado como productor, compositor o guitarrista?

-En todos los que he estado, y en los que han pasado por mi estudio. En mayor o menor medida, me involucro con las necesidades del artista. Por ejemplo, hay proyectos en los que directamente he hecho la música y he grabado, y otros en los que simplemente he transformado la estructura o he realizado algún arreglo o cambio en las melodías principales. Creo que una visión externa que pueda potenciar el "sentimiento primario" de una canción, es siempre positivo para cualquier tema, sea del estilo que sea.