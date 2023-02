Mª Patrocinio Padilla, una psicóloga tras el Teléfono de la Esperanza

María Patrocinio Padilla Osorio (Guadix, 1959) es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad de Educación a Distancia (UNED) de Madrid y cuenta con un Máster en Psicología de Crisis, Emergencias y Catástrofes, impartido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Además, es diplomada en Profesorado de EGB por la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Almería. Su actividad como psicóloga la desarrolla en El Teléfono de la Esperanza de Almería como voluntaria desde 1997, y la ha realizado paralelamente a su actividad profesional como maestra de Educación Infantil; siendo ésta actualmente su ocupación fundamental, ya que está jubilada desde hace 3 años y medio. Vive en Almería desde que tenía 15 años de edad, está soltera, y sus aficiones son la lectura, la natación, escuchar música y bailar.

R. G. F.: El Teléfono de la Esperanza se fundó el 1 de octubre de 1971, en Sevilla, de la mano de Serafín Madrid. La asociación surgió para la atención integral de personas con disfunción física, psíquica y sensorial, por medio del teléfono, como medio rápido y eficaz de intervención en crisis. Esta ONG de acción social empezó a crecer rápidamente y hoy en día se encuentra en 29 provincias españolas. Explícame María cómo y cuándo nació la sede de El Teléfono de la Esperanza en Almería.

M.ª Patrocinio: Nació por el interés de un grupo de personas generosas que querían ayudar a otras personas que pasaban un mal momento, y que se reunieron en torno al jesuita almeriense Antonio Marín, con gran entusiasmo, trabajando para formarse durante años y poder dar respuesta a las demandas de los llamantes. Fue ese fervor el que llevó a este grupo a formar el 22 de enero del 2000 la asociación El Teléfono de la Esperanza en Almería. Me siento orgullosa de haber vivido con ellas este tiempo inicial.

R. G. F.: En líneas generales, ¿cómo funciona la asociación El Teléfono de la Esperanza? ¿Y qué tipo de profesionales y voluntarios trabajáis en ella?

M.ª Patrocinio: Tenemos tres líneas de actuación: el área de orientación a través del teléfono que atienden los orientadores; el área de atención especializada en la que se trata a personas que en la llamada no han podido satisfacer su demanda, siendo atendidos de forma presencial por profesionales: psicólogos, abogados y orientadores familiares, según el caso; y el área de prevención en la que desarrollamos cursos y talleres, trabajando en grupo aspectos psicológicos de la persona para evitar que sufra algún trastorno. Es importante señalar que tanto los profesionales como los orientadores hemos realizado una formación inicial en cursos y talleres enfocados a nuestro crecimiento personal y la relación de ayuda.

R. G. F.: Tu actividad como psicóloga voluntaria en El Teléfono de la Esperanza de Almería comenzó en 1997. ¿Qué es lo más importante que has aprendido durante todos estos años?

M.ª Patrocinio: En estos años, he aprendido especialmente lo importante que es escuchar y sentirse comprendida; porque las personas somos seres sociales y necesitamos estar con los otros y otras y vernos reconocidas.

R. G. F.: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que menos?

M.ª Patrocinio: Me llena mucho cuando percibo que conecto con los demandantes de ayuda y les veo hacer cambios que mejoran su vida. La verdad, me cuesta encontrar algo que “me guste menos”, pues soy voluntaria y lo hago porque es muy gratificante para mí.

R. G. F.: ¿Me podrías decir cuáles son tus funciones especificas como psicóloga de El Teléfono de la Esperanza?

M.ª Patrocinio: Como psicóloga actúo brindando mi apoyo en terapia individual, en seis sesiones, a aquellas personas que lo necesitan. También doy conferencias y coordino talleres y cursos de diferentes temáticas que son ofertados a través de la asociación.

R. G. F.: ¿Y cómo son las terapias individuales programadas que ofreces?

M.ª Patrocinio: Las terapias son gratuitas y anónimas, en ellas no pregunto datos personales, y constan de seis sesiones; no pueden durar más, ya que se trata de un servicio de crisis y emergencias. La terapia se centra en el paciente y su demanda. El protocolo que sigo consta de varias fases: encuentro personal, escucha activa, comprensión empática del problema, personalización, confrontación, planificación de cambios, puesta en marcha de un plan y conclusión.

R. G. F.: ¿Cuáles son los principales problemas o qué tipo de ayuda solicitan mayoritariamente las personas que atiendes de manera urgente en El Teléfono de la Esperanza?

M.ª Patrocinio: Principalmente, me encuentro con situaciones de crisis vitales como: separaciones, duelo por muerte de un familiar o pérdida del trabajo. Las más graves son las de personas que sufren crisis suicidas, pero también las de sus familiares que no saben cómo ayudarlas. En todos los casos me he centrado en que se sientan escuchadas, comprendidas, acompañadas y también en facilitarles habilidades para afrontar el problema, realizando los cambios necesarios.

R. G. F.: En cuanto a los jóvenes y adolescentes, ¿cuáles son las razones más habituales por las que te piden ayuda telefónica?

M.ª Patrocinio: La adolescencia es una etapa complicada en la vida de una persona por los muchos cambios que se producen y por lo que les cuesta adaptarse a ellos, y esto hace que algunas no se sientan bien con su entorno. Llaman, porque bien sufren bullying, se sienten incomprendidos, o incluso se plantean el suicidio y saben que precisan ayuda.

R. G. F.: ¿Cómo captas que a un adolescente le está rondando la idea de suicidarse por la cabeza?

M.ª Patrocinio: Cualquier persona da pistas antes de realizar un acto autolítico. Se sienten solos, suelen tener dificultades para tener amigos y amigas, y pueden presentar problemas educativos.

R. G. F.: ¿El haber trabajado como maestra de Educación Infantil, te ha ayudado de alguna manera a desempeñar tu labor en El Teléfono de la Esperanza?

M.ª Patrocinio: El estar cerca de niños pequeños me ha llenado de esperanza. Ellos son abiertos y expresan sus sentimientos directamente. Que alguien exprese sus sentimientos así es muy importante para poder comprender qué necesita. Sí, el haber trabajado con niños me ha ayudado a ser paciente y a aceptar a cada uno como es.

R. G. F.: ¿Qué aconsejas a todos aquellos adultos que están actualmente sufriendo una depresión?

M.ª Patrocinio: Que busquen ayuda profesional, que se puede mejorar y trabajar para ser más feliz.

R. G. F.: ¿Cuáles crees que son las principales causas de los problemas de salud mental en la actualidad?

M.ª Patrocinio: En los problemas de salud mental puede existir una causa genética y una cierta predisposición a padecer determinada patología, pero también inciden las condiciones sociales: las exigencias de la vida social, el estrés con que vivimos, la falta de tiempo de ocio, la exigencia de ser perfecto y siempre feliz y la autopercepción inadecuada, que impiden que nos sintamos tranquilos, adaptados y satisfechos con nosotros mismos y nuestra vida.

R. G. F.: ¿Puedes hablarme de algún episodio difícil en tu carrera profesional? ¿Cómo lo afrontaste?

M.ª Patrocinio: Estoy preparada para enfrentarme a situaciones difíciles. Pues, por ejemplo, en el confinamiento, que traté a una persona por teléfono y nada más empezar la conversación me dijo que se había tomado unas pastillas, que no quería vivir. Hablamos de los sentimientos que la habían llevado a tomar esa decisión y después de abordar el problema le pedí que me diera su dirección para llamar al 112 y que la ayudaran, me la dio y seguimos el tratamiento durante otras 5 sesiones más, en las que realizó cambios importantes que mejoraron su vida.

R. G. F.: La esperanza no es simple optimismo, sino también lucha...

M.ª Patrocinio: La esperanza es la confianza de lograr lo que se persigue. Mi esperanza en consulta es la seguridad de facilitar a la persona que trato habilidades que le permitan superar los obstáculos que se le presentan en la vida.

R. G. F.: Además de ofrecer servicio presencial y telefónico como psicóloga, tal y como hemos hablado anteriormente, en El Teléfono de la Esperanza también impartes exposiciones y conferencias de diferentes temáticas. ¿Cuáles son esas temáticas? ¿Y qué otras actividades realizas?

M.ª Patrocinio: Suelo coordinar grupos y talleres de temática psicológica, tanto de autoestima y de autonomía personal como de comunicación positiva. Actualmente colaboro en el proyecto de "Prevención del suicidio", que llevamos a cabo en El Teléfono de la Esperanza. Y por otro lado me encargo del asesoramiento de grupos de ayuda mutua de afectados de TOC y de familiares, así como de la difusión de las actividades que realizamos en la asociación por medio de entrevistas radiofónicas y periodísticas.

R. G. F.: Actualmente estás formándote en el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), ¿crees que la formación es importante a la hora de abordar una enfermedad que en la mayoría de los casos no es tratada adecuadamente?

M.ª Patrocinio: Estoy realizando online un Curso de Evaluación y tratamiento de TOC, impartido por psicólogos profesionales que trabajan en Monachil (Granada). Estos hombres y mujeres profesionales son unos verdaderos especialistas, pues dan una terapia integral a los pacientes que sufren esta patología. Para los y las pacientes es imprescindible conocer las características de este trastorno y las técnicas que se pueden utilizar para su tratamiento, pues ellos tienen un papel central en la aplicación de las técnicas.

R. G. F.: El pasado martes tuvo lugar la última reunión de afectados y afectadas de TOC en la sede de la asociación en Almería. ¿Con qué frecuencia os reunís y qué se trabaja en las reuniones?

M.ª Patrocinio: Nos reunimos cada tres semanas. En las reuniones trabajamos psicoeducación y técnicas que ayudan a reducir los síntomas y mejorar el trastorno, así como la problemática que rodea a los pacientes y sus familiares.

R. G. F.: La asociación El Teléfono de La Esperanza colabora con el grupo de teatro de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar, que representará el próximo domingo 5 de marzo a las 20 horas, en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, su obra titulada "Ático con vistas... al tanatorio". Háblame un poco sobre esta actividad.

M.ª Patrocinio: Desde la asociación también realizamos diversas actividades culturales y colaboramos con grupos de teatro y en diferentes actividades deportivas. Estas acciones las realizamos para dar difusión de nuestra labor y misión, así como también para ayudar en la recaudación de fondos económicos para sufragar los gastos de la ONG. El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar les ha cedido a este grupo de teatro el espacio para esta actuación. La entrada cuesta sólo 5 euros y la recaudación es íntegramente para la asociación El Teléfono de la Esperanza. La entrada puede ser adquirida en nuestra sede o por medio de los voluntarios de la asociación.

R. G. F.: ¿Cómo se financia El Teléfono de la Esperanza? ¿Recibís algún tipo de subvención pública o privada? ¿Cómo os mantenéis?

M.ª Patrocinio: El Teléfono de la Esperanza cuenta con voluntarios económicos que se comprometen a hacer su aportación anual para que continúe la labor que realizamos. Recibimos subvenciones públicas, comprometiéndonos a realizar actividades gratuitas a la población de Almería. También obtenemos aportaciones voluntarias de ciertos conciertos y representaciones teatrales. Y, en algunas ocasiones, personas que son atendidas de forma gratuita, dan una aportación voluntaria en forma de donativo como agradecimiento a la atención recibida.

R. G. F.: ¿Cómo se puede poner la gente en contacto con El Teléfono de la Esperanza de Almería?

M.ª Patrocinio: A través del teléfono 950 26 99 99, o bien, asistiendo personalmente a nuestra sede de la calle Francia, nº 131, 04009, Almería. Y por e-mail: almeria@telefonodelaesperanza.org.

R. G. F.: Para finalizar, una pregunta algo más personal: ¿existe un destino escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?

M.ª Patrocinio: Pienso que somos dueños de nuestro destino, en cada momento vamos haciendo elecciones que nos llevan a los lugares en que estamos. A veces acertamos en la elección y otras no. Pero siempre podemos cambiar y mejorar nuestra vida.