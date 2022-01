Un solar junto a la Ermita de Guazamara, en el listado de vienes a devolver por la Iglesia

Un ensanche, o explanada, junto a la Ermita de Guazamara, en Cuevas del Almanzora, aparece en el listado de los casi mil bienes que la Iglesia ha reconocido que no son suyos y sin embargo figuran como propios. Es la única propiedad que, a priori, está afectada en la provincia de Almería por el denominado caso de las inmatriculaciones.

El vicario general del Obispado de Almería, Ignacio López, ha explicado a Diario de Almería que efectivamente este terreno aparece en el listado de inmatriculaciones que la Iglesia debería devolver pero asegura que “este caso ya ha sido resuelto y se ha demostrado con documentación que efectivamente el terreno sí pertenece al Obispado”. El vicario, sobre esta la finca relacionada en el listado de bienes inscritos al amparo del art. 206 de la Ley Hipotecaria indica que “aparece una finca rústica en el Paraje El Largo, de Cuevas de Almanzora, como que faltan datos para identificar. En realidad, el listado que en su día se remitió por parte del Gobierno tenía muy pocos datos y era muy difícil identificar las fincas. Tuvimos que hacer un gran trabajo de análisis para identificar las firmas. En relación a la finca rústica del listado, no se encontraba como tal ningún inmueble en el paraje de El Largo. No obstante, hemos podido identificar la finca ahora como un ensanche de la Ermita de El Largo, dependiente de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Guazamara (Cuevas del Almanzora), inscrita con el número 46155 y con referencia catastral número 04035A005003890000BT, que sigue siendo de titularidad del Obispado de Almería”.

En definitiva, Ignacio López asegura que “está inventariada como ermita con ensanches y no como finca rústica, de ahí la dificultad para identificarla”. Tras la noticia que el lunes saltó a la prensa sobre los bienes que la Iglesia debe devolver tras reconocer que hay casi mil propiedades que no le pertenecen, el vicario general se ha visto en la obligación de dar explicaciones sobre la finca de la provincia de Almería que aparece en dicho listado. Una propiedad que “ya está perfectamente identificada y que efectivamente sí es propiedad del Obispado de Almería, por lo que no formaría parte de los bienes que la Iglesia debe devolver”, recalca.

Acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal

Fue precisamente el lunes cuando el Gobierno y la Conferencia Episcopal cerraron un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia en la que esta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, se abre la vía para su regularización. El acuerdo se hizo público tras la reunión que mantuvieron el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella.