Espadas urge al gobierno andaluz "medidas contundentes" ante el colapso sanitario

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha advertido del “hartazgo” de los andaluces y andaluzas que “se han dado cuenta de que no hay una apuesta del PP” por la sanidad al existir un “colapso” ante el que Moreno Bonilla “no toma medidas”. “Si hubiera una apuesta real por la sanidad, ya habría un paquete de medidas económicas en el Parlamento, con luz y taquígrafos, con recursos humanos y económicos y acelerando las inversiones en infraestructuras sanitarias que vienen financiadas por los fondos extraordinarios del Gobierno de España”, ha dicho.

Espadas se ha pronunciado de este modo en Almería, donde ha mantenido esta mañana una reunión con responsables de UGT y CCOO. Posteriormente, ha realizado un encuentro con representantes de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal) y, por la tarde, participará en un acto municipalista con alcaldes, alcaldesas y portavoces del PSOE en Vícar. “Hay que tomar medidas ya, aunque hacía falta haberlo hecho hace meses, en vez de seguir poniendo parches a la atención primaria.

La petición de disculpas de Moreno Bonilla es una nueva pose o un nuevo engaño en clave electoral en vez de la asunción de que se ha equivocado, de que no habían planificado”, ha dicho Espadas, que exige “medidas contundentes para no seguir abusando de personal sanitario”, después de que Moreno Bonilla no renovara el contrato a 8.000 sanitarios y que otros 12.000 finalicen en marzo. Espadas ha insistido en la oportunidad que supone el pacto sanitario ofrecido ya hace más de un mes por el PSOE, un pacto que el PP no quiere abordar “porque no va a apostar por la sanidad pública, aunque no es capaz de decirlo con un escenario electoral a dos meses vista”.

“Es hora de dejar de dar el espectáculo con los fondos europeos”

En cuanto a los fondos europeos, Espadas considera “increíble a estas alturas de la película sigamos sin conocer qué es lo que piensa hacer ese gobierno andaluz tan reivindicativo con los fondos europeos, que siempre lo presenta en términos de agravio”, siendo guiado “por Génova”, pese a ser Andalucía la región española que más fondos ha recibido. “Es increíble no saber cuáles son los proyectos a gestionar por parte de la Junta de Andalucía, a pesa de que los ayuntamientos remitieron ya hace un año los proyectos y las ideas”, ha añadido.

En este sentido, avisa de que “nos encontramos en 2022 con los fondos llegando al territorio pero el territorio sigue sin saber a qué dirigirlos porque no hay consigna clara de apuesta transformadora”. Para Espadas, “es hora de dejar de dar el espectáculo ante las instancias europeas, que demuestra inconsistencia, debilidad e incapacidad de gestión; de dejar de replicar ese formato fracasado de acudir a Bruselas, que ya ha respaldado la gestión del Gobierno de España, por parte de alcaldes y de algún presidente de Diputación”. “Me da vergüenza ajena ver como se sigue en esa contumacia del error”, ha apostillado.

Frente a ese tipo de acciones que producen “el deterioro de la imagen de Andalucía”, Espadas apuesta por “escuchar a los alcaldes y alcaldesas para formar esa cogobernanza para el impulso de esos fondos, con la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre su ejecución”. “Hasta el momento no hay ninguna mesa de trabajo para esto”, ha recordado, dejando claro que “es el momento de pensar en la gente, en la recuperación económica y en la gestión de los fondos europeos”.