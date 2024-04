'A España servir hasta morir', in memoriam cabo Palacios Aguilar

Los restos mortales del cabo Germán Billy Palacios Aguilar, de la Comandancia General de Ceuta, fallecido el pasado lunes en el transcurso de un ejercicio militar táctico 'Saber Strike 2024' de la OTAN con fuego real en el campo de entrenamiento de Bemowo Piskie, Polonia, llegaron a España a bordo de un avión del Ministerio de Defensa que aterrizó en la noche del miércoles en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Tenemos que recordar que estas maniobras en la que ha muerto el compañero cabo Palacios Aguilar son las más importantes de la OTAN desde la guerra fría y en las mismas participan más de 90.000 soldados, 50 buques, 80 aeronaves y 1.100 vehículos de combate de los 32 países miembros de la Alianza Atlántica bajo la dirección del mando del Ejército de Estados Unidos para Europa y África (USAREUR-AF).

Las Fuerzas Armadas han honrado este jueves pasado la memoria del cabo Palacios Aguilar perteneciente al Tabor I del Grupo de Regulares 54 de Ceuta, tras haber pasado por la Legión Española, Tercio Don Juan de Austria, en Almería, durante un acto militar de honores fúnebres en el que se ha destacado su entrega y dedicación a España, perteneciendo al Ejército de Tierra desde 2004, habiendo recibido, entre otras condecoraciones, la Cruz de Bronce a la Constancia en el Servicio y la Medalla Conmemorativa de la Operación Balmis.

Durante el aniversario fundacional de la Legión española escribió estas palabras emocionantes:

“Me crié con el chapiri con mi escudo, mi fusil y mi compañero, deje mis rodillas, mi sangre hasta el último respiro de fuerza en cada salto (barrigazo). Lloré cuando me fui de tus filas mi Legión, te solté porque la familia era lo primero pero nunca dejé de ser caballero de la muerte, caballero legionario orgullo de mi madre, porque llevar este escudo que pocos pueden llevar, soy y seré legionario porque no sé qué es ser otro cosa, sé que volveré a vestir el verde sarga antes de irme del ejército porque se los debo a mis hijas, a mis padres, a mis hermanos porque yo no me voy sin mi chapiri y cancionero de guerra. Yo soy Legionario aunque vista y tenga otro escudo, yo soy legionario porque el que formó filas los sábados legionarios no dejan de serlo. Viva mi Legión en tus 103 años. Legionarios a luchar, legionarios a morir."

La ceremonia, tuvo lugar en el Acuartelamiento General Cavalcanti de Madrid, presidida por el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), general Amador Enseñat, acompañado del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón.

Se le impuso por su conducta meritoria la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo al cabo muerto en acto de servicio a España, que le fue entregada a título póstumo por el Ministerio de Defensa al día siguiente de su fallecimiento.

El fallecimiento del cabo Palacios Aguilar de 43 años y con dos hijas se produjo durante un ejercicio de tiro con morteros en el campo de maniobras polaco Bemowo Piskie en el que participaban varios países aliados.

Al homenaje se sumaron también Wilma Andrade, embajadora de Ecuador, país de origen de cabo Palacios Aguilar, y la de Polonia, Anna Sroka.

Militares portaron a paso lento el féretro durante el acto de honras fúnebres del cabo Palacios Aguilar en la base General Cavalcanti, a 25 de abril de 2024, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España), en un acto emotivo, la bandera nacional que cubría el féretro del cabo le fue entregada a su familia junto a la condecoración y su prenda de cabeza, el tarbuch, por el JEME.

El comandante general, Marcos Llago Navarro, en el arriado de la bandera del Ramix 30, que homenajea a todos los artilleros ceutís ha hecho un acto de ofrenda a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor, recordando especialmente al Cabo Palacios, señalando el general Llago Navarro que la “tristeza invade” a todos los que pertenecen a la Comandancia General de Ceuta.

"Lo demandó el honor y obedecieron,

lo requirió el deber y lo acataron con su sangre la empresa rubricaron

con su esfuerzo la Patria engrandecieron.

Fueron grandes y fuertes porque fueron

fieles al juramento que empeñaron.

Por eso como valientes lucharon, y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino,

querer a España su pasión eterna,

servir en los Ejércitos, su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera".

¡Oh Dios!, Padre nuestro y amigo de los hombres que premias con generosidad los actos nobles de tus criaturas.

A cuantos hicieron oblación de sus vidas en el servicio de España,

concédeles el premio de la vida eterna.”

Descanse en paz.