Esteticistas: “Damos servicio a pacientes oncológicos, pero a nosotros nos cierran”

“La misma importancia tiene cortarse el pelo que cortarle las uñas de los pies a las personas mayores que no pueden hacerlo. Nuestro trabajo no es solo estético, también es higiénico en muchísimos sentidos. De hecho, también damos servicio a pacientes oncológicos que requieren cuidados en materia de higiéne o que requieren terapias de hidratación corporal durante su tratamiento, o para personas que trabajan muchas horas de pie o sentadas y que se benefician de tratamientos como la presoterapia, pero la Junta ha decidido que nosotros no somos esenciales y, por ejemplo, las peluquerías sí”, explica la portavoz de la Plataforma de Esteticistas Profesionales de Almería, Isabel Núñez.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, se sumó reivindicaciones de la plataforma para dar voz a sus representantes y reclamar a la Junta de Andalucía que incluya su trabajo como servicio esencial, dentro de las actividades autorizadas durante la pandemia, como así se consideró en la primera fase de la desescalada. “De manera completamente ilógica, la Junta ha decidido no considerar la labor que realizan estos centros como servicio esencial y, por lo tanto, no pueden seguir funcionando, a causa de las restricciones sanitarias, aunque comparten epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas con las peluquerías, que sí están abiertas”, ha destacado Valverde.

Núñez destaca que estos centros cumplen todas las medidas higiénico-sanitarias ya que, durante el encierro, estas profesionales llevaron a cabo un gran esfuerzo para informarse sobre cómo aplicarlas y desde que reabrieron sus centros vienen realizando un exhaustivo control sobre los procesos de desinfección y seguridad.El colectivo reclama que se les permita “estar en igualdad con nuestros compañeros los peluqueros, que están a nuestro lado” y esperan “que esta situación insostenible se solucione lo antes posible”. El próximo 2 de marzo llevarán a cabo una concentración en todas las capitales andaluzas.

“Entendemos que, si se ha autorizado a las peluquerías, lo normal es que puedan seguir funcionando los centros de estética, muchos de los cuales están dentro de las propias peluquerías”, ha manifestado Valverde, al tiempo que ha indicado que “se da la circunstancia de que centros médicos estéticos, que realizan intervenciones que podríamos considerar agresivas, sí están trabajando, por tener la catalogación de centros médicos”, agrega Adriana Valverde.

La portavoz del PSOE considera “que esto es un error” y ha querido sumar su voz a la de este colectivo para pedir a la Junta de Andalucía “que rectifique ese decreto de servicios esenciales y que permita a estos centros seguir trabajando, al igual que se ha hecho ya en otras comunidades, como Cataluña, tras comprobar que cumplen perfectamente las medidas higiénico-sanitarias que se les ha exigido y que, por tanto, son completamente seguros y libres de COVID-19”.