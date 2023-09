“Estudié 127 variedades distintas de ‘cucurbita pepo’ (calabacines)”

No es que uno esté muy ducho en Agricultura. Por eso cuando mi compañera docente Pilar me dijo que su hija había ganado el Premio al Mejor Trabajo de Final del Máster me alegré; pero cuan-do me dijo de entrevistarla, me asusté; y mas con el complejo título del trabajo: Estudio de asociación para caracteres vegetativos con valor agronómico en Cucurbita pepo L.

–La verdad es que el título asusta un poco...

–Pues si te digo que el Cucurbita pepo L. es simplemente el calabacín, te lo aclaro bastante. Para realizarlo, durante seis meses se fenotiparon 127 variedades (900 plantas) para estos caracteres.

–Cuéntame tú cosas que poco te puedo preguntar yo del tema.

–¡Ja, ja, ja! Cucurbita pepo tiene un importante valor económico en todo el mundo. Se han desarrollado muchas estrategias de investigación para la mejora de esta especie. Una de ellas consiste en explotar la variabilidad natural y la información genómica generada en la última década. El objetivo principal es localizar regiones del genoma asociadas a caracteres con valor científico para la agricultura.

"Hemos demostrado que existe correlación entre la formación de zarcillos y el hábito de crecimiento de plantas”

–Cromosomas, tricomas, zarcillos... ¡Qué difícil es seguirte!

–¡Ja, ja, ja! El objetivo principal fue localizar regiones del genoma asociadas a caracteres con valor científico para la agricultura. Los resultados permitieron detectar diferentes regiones genómicas con impacto en los caracteres. Regiones en el cromosoma 1 y 10 para el hábito de crecimiento y la producción de tricomas y regiones en el cromosoma 4 y 10 para la producción de zarcillos.

–Ya... Bueno, vamos con un par de conclusiones... sencillicas.

–Concluimos que el estudio de asociación del genoma completo (GWAS) demuestra ser un instrumento poderoso en la identificación de regiones genómicas con asociación a caracteres vegetativos de interés agronómico en C. pepo. La agricultura actual necesita ciencia para persistir en su florecimiento.

"Almería, la huerta de Europa hace de lo imposible (un desierto), posible (un vergel) con la ayuda de la ciencia”

–¿Y qué papel juegan los agricultores en todo esto?

– Importantísimo. Es el esfuerzo de agricultores e ingenieros almerienses el que abastece a Europa de alimentos. Última conclusión: Almería, la huerta de Europa hace de lo imposible (un desierto) posible: convertirlo en un auténtico vergel.

–Y todo esto tan complicado te supuso...

–La concesión del Premio de la Fundación Finca Experimental Universidad de Almería Anecoop. Esto dice el acta del Jurado: “Se concede el IV Premio al mejor trabajo Fin de Máster ‘José María Planells’ a María Lucía Hernández Méndez, por su trabajo titulado «Estudio de asociación (GWAS) para caracteres vegetativos con valor agronómico en Cucurbita pepo L.».

–Bueno, pues vamos con cosas más... inteligibles. Creo que la vocación te viene de tu abuelo.

–Pues sí; él nació en Baza y siempre estuvo muy ligado a la agricultura. Fue presidente de a Cooperativa y consejero de Cajamar. Su nombre: Ramón Méndez. También mis tíos son Ingenieros Agrícolas aunque mis padres son de tu gremio, no del mío: docentes.

–Y así ha salido de preparada la chiquilla...

–¡Ja, ja, ja! Bueno, estudié Ingeniería Agrícola y luego hice un Máster en Ingeniería Agronómica en la Finca UAL Anecoop y otro en formación del Profesorado en el instituto Al-Bayyana. Y la verdad es que enseguida tuve trabajo: Inspectora de Sanidad Vegetal en el Puerto de Motril. Nuestra labor es que no entren productos agrícolas con plagas o enfermedades en la U.E. Lo que más viene son pimientos, tomates y calabacines.

–Vamos a terminar con alguna anécdota simpática...

–Pues sucede cuando en un barco llegan gatos, ratas e incluso una vez tortugas... sin papeles. No pueden desembarcar y se tienen que quedar allí hasta que el barco se va. Suena a película, la verdad. Cosas de la burocracia...