Un Estudio de Qvision en el TOP 5 Mundial del Journal Cataract & Refractive Surgery

UN estudio (1) publicado por Qvision en la prestigiosa revista “Journal of Cataract and Refractive Surgery”, revista oficial de la ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgeons) y la ASCRS (American Society of Cataract & Refractive Surgery), realizado por el Departamento de I+E (Investigación y Evidencia Científica) de Qvision en colaboración con la Universidad de Alicante se ha convertido en uno de los cinco más descargados de la prestigiosa revista durante el presente año.

Esta publicación, titulada “Corneal biomechanics after laser refractive surgery: Unmasking differences betwen techniques” tiene como objetivo la realización de una revisión sobre todo lo publicado en la evidencia científica con respecto a los cambios biomecánicos que se producen tras la realización de las diferentes técnicas de cirugía refractiva láser.

El Director Médico de Qvision, el Doctor Joaquín Fernández, ha remarcado que es fundamental un estudio pormenorizado donde se incluyan parámetros de la Biomecánica Corneal en pacientes que quieren corregir sus defectos de Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo mediante cirugía refractiva láser, ya que de este modo pueden detectarse casos con sospecha de inestabilidad biomecánica en el estudio previo a Cirugía Refractiva Láser Corneal. Por tanto este estudio aporta Mayor Seguridad en el Proceso Quirúrgico, ya que evitaría la realización de la intervención a pacientes no adecuados para ello.

