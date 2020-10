FAAM mejora la calidad de vida de 291 mayores a través de los centros de día especializados y los servicios de CUIDAL

“Estoy muy bien, sobre todo desde que llegué, vine para probar una semana y tendrán que echarme con agua caliente”, afirma contundente Rafaela Montoya García, una de las 137 personas mayores atendidas por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) a través de la red de centros de día de mayores especializados que la organización gestiona por toda la provincia. El 5 de marzo de 2019 entraba por primera vez en el que hoy es su hogar, afirma Rafaela, el Centro de Día de Personas Mayores Ana María Díaz Plaza, ubicado en C/ Celia de la capital almeriense. Nada más escucharla al otro lado del teléfono se percibe no sólo la alegría y fortaleza de esta mujer de 84 años sino la sinceridad de sus palabras “yo tengo tres hijos, todos ellos en Francia y aquí estoy sola, bueno, desde hace casi un año, rectifica Rafaela, mi familia la he encontrado entre los profesionales que me cuidan. Ellos me han resucitado”.

En el Día Internacional de las Personas Mayores hay que destacar el papel de intervención directa que FAAM realiza con los usuarios de sus distintos servicios, una labor asistencial y preventiva que Federación alcanza gracias a la amplia cartera de servicios que las personas mayores reciben a diario, atención especializada e individualizada en áreas como la fisioterapia, la enfermería, la alimentación y la terapia ocupacional, pero también la atención psicológica o el servicio de transporte adaptado que se adapta a las necesidades de cada familia. “También es vital la coordinación que desarrollamos con los centros de atención primaria, junto a quienes estamos en permanente contacto para desarrollar la intervención más adecuada en cada caso”, nos cuenta Isabel Morales, Directora del centro de día con capacidad para cuarenta usuarios. Rafaela valora de manera muy positiva la intervención diaria que el equipo interdisciplinar realiza con ella “lo hacen con mucho cariño y eso me gusta, aunque de todo, lo que yo prefiero son la actividades grupales”, así lo ratifica la Directora del centro quien nos cuenta que “tanto le gusta venir que los fines de semana la llamamos para mitigar la soledad que tiene en su domicilio”.

En total son siete los centros de día de mayores gestionados por FAAM, tanto en la capital como en los municipios de Antas, Cuevas del Almanzora y Pulpí, estos útimos de titularidad municipal, como el de Los Gallardos que junto a otro de la capital están especializados en la atención de pacientes con Alzheimer. Centros que cuentan con plazas tanto privadas como concertadas con la Junta de Andalucía. La relación de Rafaela y FAAM comenzó mucho antes de ser usuaria del centro de día de mayores Ana María Díaz Plaza. Fue en el año 2017 cuando junto a su marido, solicitó varios de los servicios de CUIDAL. Acompañamiento, limpieza y posteriormente las comidas a domicilio para los fines de semana.

Servicios todos ellos desarrollados por profesionales con discapacidad que han permitido cumplir con varios objetivos, atender sus demandas concretas y desarrollar una labor de seguimiento y detección de posibles necesidades. Por otra parte CUIDAL, como servicio integral dirigido a la población en general atiende cada día a 154 personas mayores, siendo 82 de ellos receptores de un total de 176 menús entre comidas y cenas y 72 de ellos usuarios de acompañamiento domiciliario y hospitalario, limpieza y ayuda a domicilio. Por otra parte, desde su creación en 2013 CUIDAL está promoviendo la inserción laboral de profesionales con discapacidad, en la actualidad son un total de 33 los que llevan a cabo la cartera de servicios de CUIDAL en Almería. Tanto los centros de día de mayores como los distintos servicios de CUIDAL promueven el apoyo directo y la autonomía personal. Servicios acreditados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que en esta época se están desarrollando siguiendo todas las medidas de prevención y directrices marcadas por las autoridades sanitarias.