FAAM pone rostro a la discapacidad física con una exposición fotográfica

Promover soluciones innovadoras para generar contextos que favorezcan la vida independiente de las personas con discapacidad es uno de los objetivos principales del proyecto Rumbo en el cual está enmarcada la exposición fotográfica Rostros de Vida inaugurada este lunes por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad FAAM junto a los protagonistas y el autor de las instantáneas, Fran Elara.

Valentín Sola, Presidente de FAAM, explica que en Rostros de Vida “podemos ver la cara más cercana de la discapacidad, pero también la clara intención de querer transformar el modelo de apoyo a las personas con discapacidad, promoviendo su vida independiente y sobre todo cambiando los cánones que la sociedad tiene de los protagonistas de esta exposición”. "Aquí las personas con discapacidad son protagonistas en primera persona”, concluye Sola.

A través de Rumbo, la FAAM está trabajando en la transformación de centros residenciales hacia recursos de apoyo integral a la vida independiente. Un modelo de apoyo a la autonomía personal y vida independiente de personas con discapacidad de la residencia de gravemente afectados de FAAM, mediante la combinación de servicios y recursos que puedan facilitar una forma de vida autónoma e inclusiva.

En este proyecto han participado un total de 17 usuarios a quienes el fotógrafo Fran Elara ha sacado lo mejor de ellos mismos, quien afirma que “a nivel audiovisual es la primera vez que trabajo con personas con discapacidad y esta experiencia no sólo me ha aportado a nivel profesional, sino a nivel personal. Me encontré al hacer este trabajo con mucha naturalidad y momentos muy bellos, gente que expresa de manera tan sencilla y tan fácil que dio como resultado la exposición que hoy podéis ver”, ha contado Elara durante la inauguración.

Tras dos semanas expuesta en las instalaciones de la residencia de gravemente afectados, la exposición estará también en el Paraninfo de la Universidad de Almería en el marco del día internacional de las personas con discapacidad.

Paola Laynez, concejal de familia del Ayuntamiento de Almería, que ha acompañado a la FAAM, además de felicitar a la entidad ha ofrecido las instalaciones del espacio Alma para abrirla a todas las organizaciones que allí tienen sede.

¿Qué es el Proyecto Rumbo?

‘Proyecto Rumbo: hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva’ es una iniciativa colaborativa desarrollada entre distintas confederaciones del tercer sector de la discapacidad y su tejido asociativo (COCEMFE, ASPACE, PREDIF, FEDACE y AUTISMO ESPAÑA). El objetivo es impulsar el diseño de modelos innovadores de apoyo a la autonomía personal y la vida independiente de personas con discapacidad, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyos, mediante la combinación de servicios y recursos que puedan facilitar una forma de vida inclusiva en la sociedad en condiciones de seguridad, accesibilidad y bienestar.

Este proyecto, que cuenta con la participación de 22 entidades de estas confederaciones repartidas en cinco comunidades autónomas, está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, ligado a su vez a los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.