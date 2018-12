“Recuperar la estabilidad laboral ha sido una gran labor”

El próximo martes el sindicato UGT concurre a las elecciones de la Junta de Personal Docente de Centros no universitarios. El secretario de este sector en la provincia, Iván Martínez, ha realizado un balance de todo lo acontecido en los últimos cuatro años.

–¿Qué balance hace en materia de Educación de estos cuatro años de UGT?–Los resumiría en dos acuerdos que se han firmado, uno a nivel estatal y otro a nivel autonómico. El primero de ellos supone sobre todo recuperar derechos a nivel retributivo de aquí a 2020, así como estabilidad laboral porque hemos firmado recuperación de poder adquisitivo de hasta un 8,8%, y la reducción de la tasa de interinidad para el sector público, y por tanto para los docentes al 8%.

–Fruto de esos acuerdos de UGT se han logrado distintas mejoras. ¿Qué destacaría?Actualmente en Andalucía entre el cuerpo de primaria y el de secundaria puede haber una interinidad por encima de un 25%. Gracias al acuerdo estatal se nos permite convocar ofertas de empleo público para docentes masiva. Por ejemplo la que hubo el pasado curso escolar para profesores de secundaria, FP y enseñanzas de régimen especial donde se convocaron más de 5.000 plazas. Este 2019 tenemos convocatoria para el cuerpo de maestros y ya sabemos que va a haber 4.500 plazas a convocar. En el marco del acuerdo regional, la Administración se compromete, a mejorar además de nuestras condicione retributivas otras muchas cuestiones que tienen que ver con los puestos de trabajo docentes. Primera cuestión, que firmamos concretamente el 13 de julio, es el compromiso de la devolución de la paga adicional de los años 2013-2014, un complemento a la paga extraordinaria que solo quitó la comunidad autónoma de Andalucía a sus empleados públicos.

–En el tema de los horarios que respuesta han obtenido los docentes de UGT?–En el entorno de los docentes hemos firmado la vuelta a las 18 horas lectivas para el cuerpo de secundaria, enseñanza de régimen especial, y profesores técnicos de Formación Profesional. Esta conquista es exclusividad de Andalucía, porque hay un Decreto a nivel estatal que obliga a 20 horas lectivas. Hemos conseguido que la Junta apueste tanto por las 35 horas semanales como por la vuelta a las 18 horas lectivas para docentes de instituto. Otro de los logros más importantes es el permiso de paternidad de hasta 20 semanas para el 2020. Es verdad que es un tema que está mejorando para cualquier trabajador, y se están aprobando incrementos del permiso paternal, para cualquier trabajador español, pero aquí en concreto y en el mundo docente hemos conseguido que sea de 20 semanas.

–El conocido como ‘Consursillo’ ha sido muy bien valorado por el colectivo.–En los últimos meses hemos conseguido que los funcionarios puedan solicitar el ‘Concursillo’, un tipo de comisión de servicio para la conciliación de la vida familiar y laboral de tal forma que cualquier docente que tenga destino definitivo en un lugar diferente al de su residencia pueda solicitar una comisión de servicio para acercarse lo máximo posible a su domicilio. Esto garantiza que los docentes puedan estar cerca de su familia.

–Adelantaba usted hace unos meses mejoras en la situación de baja laboral.–Esto exclusivo y emana del acuerdo de UGT con la Junta, por el que ningún docente va a sufrir detracción en su nómina por estar en situación de baja laboral. De alguna forma nos da la ventaja sobre empleados públicos de otras comunidades autónomas donde se sigue aplicando esa norma.

–¿Y los interinos, cuentan con modificaciones?–Para los interinos hemos logrado mejoras increíbles. Es el colectivo que mejor se trata desde las organizaciones sindicales y en concreto desde UGT. Cualquier interino andaluz, tiene que tener la seguridad de que su puesto de trabajo va a depender solo y exclusivamente del criterio de ordenación en bolsa por tiempo de servicio, esto quiere decir que a mayor antigüedad mayor posición en bolsa. Independientemente de que no saque las oposiciones o no tenga recursos para hacer cursos de formación. El tiempo de servicio es el criterio prioritario. Pero es que además ahora son los interinos los que pueden decidir en que momento quieren trabajar y en que momento no. Con lo cual pueden activarse o desactivarse de las bolsas.

–¿Qué objetivos se marca UGT para los próximos cuatro años?-Los resumiría fundamentalmente en tres cuestiones muy generales en las que tenemos que centrar nuestros objetivos, tal y como nos lo exigen los docentes. Exigimos a la Administración que se produzca la homologación retributiva con respecto a otras comunidades autónomas; que el 7% de PIF como mínimo sea destinado a la inversión en educación, e incrementar las plantillas docentes para que la ratio media sea lo suficientemente baja como para dar calidad al sistema público educativo.