Facua pide sancionar al Dreambeach por el uso de pulseras obligatorias

Facua ha denunciado ante la Delegación Territorial de Consumo de Almería a la promotora y organizadora del festival Dreambeach por "imponer la compra" de una pulsera para poder entrar y salir del recinto ubicado en la playa de Villaricos-Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería).

Según apunta en una nota la organización, la empresa Dreambeach 2023 IAE obligaba a los asistentes al festival celebrado entre el 9 y el 13 de agosto a disponer de una pulsera cuyo coste oscilaba entre los 10 euros (si era sólo para un día) y los 15 euros (si era para todas las jornadas).

"Los usuarios que no adquirieron esta pulsera no pudieron salir y entrar de las instalaciones durante la celebración del festival", según la organización de consumidores. Por ello, mantienen que la organización no permitió el libre acceso y que, por el contrario, se "impuso" una limitación que dependió de que el consumidor estuviera o no dispuesto a abonar una cantidad adicional.

La asociación considera que esta medida se sustenta única y exclusivamente en "criterios economicistas, buscando la promotora del festival su enriquecimiento de manera ilícita". Sostiene que no hay justificación para la aplicación de esta norma, pues si las entradas y salidas del recinto pudieran afectar al normal desarrollo del espectáculo o suponer un problema de seguridad, "en ningún caso se permitiría el reacceso a las mismas".

Para Facua, este tipo de prácticas resultan "abusivas" de acuerdo a lo dispuesto en la legislación actual, que establece que "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente".

La normativa apunta también que serán infracciones por incumplimiento de obligaciones o prohibiciones contractuales legales "introducir en los contratos, en los contratos-tipo establecidos de forma unilateral o en las condiciones generales de contratación cláusulas abusivas".

FACUA Almería ha reclamado a la Delegación Territorial de Consumo de Almería que abra expediente sancionador por los hechos denunciados a la empresa promotora del Dreambeach, al entender que ha "vulnerado" la normativa en defensa de los consumidores y usuarios.