Familias de la Vega de Acá piden más plazas escolares en el barrio con más niños

El barrio de la Vega de Acá crece y se multiplica de forma vertiginosa tanto en viviendas como en habitantes. Poco a poco, parece que también empieza a despertar el interés de las empresas por instalarse en la zona de expansión de la capital. Son bastantes los negocios de reciente apertura y también significativos los locales comerciales que en los últimos meses han colgado sus carteles anunciando próximas inauguraciones de bares y restaurantes, lavanderías, cafeterías, clínicas y tiendas de diversa índole. Sin embargo, el barrio aún tiene escasos recursos básicos como es el de la Educación. Apenas hay tres colegios en lo que se conoce como Vega de Acá (CEIP Nueva Almería, CEIP Virgen de Loreto y el concertado Virgen del Mar) que en el actual proceso de escolarización para el curso 2024/2025 han agotado todas sus plazas quedándose fuera casi 60 niños que han solicitado iniciar el Segundo Ciclo de Educación Infantil (Infantil de 3 años) en alguno de ellos el próximo mes de septiembre.

No hay nada más que echar un vistazo por las tardes y los fines de semana a las zonas de ocio infantil de esta parte de la ciudad para cerciorarse de la cantidad de familias con hijos pequeños que viven en esta zona de crecimiento de la ciudad de Almería. Un número bastante elevado que no tiene a su alcance, como aseguran quienes viven allí, el suficiente número de plazas escolares como para llevar una vida en la que se pueda conciliar el ámbito laboral con el personal y familiar. Así lo describen las más de 40 familias que se han quedado sin plaza en alguno de estos colegios de la zona y que ahora están a expensas de un sorteo (que se hará en mayo) para que la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía los reubique en otros colegios lo más cerca posible de su lugar de residencia o trabajo.

Un barrio que aún está falto de servicios, algunos “básicos” como aseguran sus habitantes

El martes, nada más conocer la situación y las circunstancias que se han dado en la zona durante este proceso de la escolarización, un grupo de madres y padres afectados inició una recogida de firmas en parques, escuelas de educación infantil..., con el objetivo de presentarlas ante la Junta de Andalucía y solicitar una reunión con el Delegado Territorial de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso.

Como exponen en su escrito, “tras la finalización del proceso de admisión y vistas las solicitudes presentadas en el centro educativo CEIP Virgen de Loreto (70 solicitudes) y las vacantes a cubrir (50 plazas), exponemos lo siguiente: Que más de 40 familias se quedan sin opción de que sean admitidos en los centros de la Vega de acá (CEIP Virgen de Loreto y CEIP Nueva Almería); que hay proyectado desde hace años un centro educativo en el barrio (Vega de Acá) por el incremento sustancial de niños y niñas en la zona; que la previsión de construcción de dicho centro no ha supuesto actualmente un aumento de unidades en los centros educativos del barrio y los niños y niñas deben desplazarse a otros puntos lejanos de sus domicilios, por lo que mientras no esté disponible ese centro nuevo, no se ha dado opción de incrementar el número de unidades para que estos niños y niñas puedan estar en su barrio (CEIP Virgen de Loreto o CEIP Nueva Almería) y no desplazarse a otros puntos de la ciudad para asistir a un centro educativo; que los padres y madres no pueden desplazarse con sus hijos e hijas de 3 años a otros centros de la “zona educativa” ni mucho menos a otros centros de la ciudad porque les supone mucha distancia, largo desplazamiento, tráfico, les dificulta la organización diaria y la conciliación laboral; que lo que para la administración es “zona educativa” para las familias es cambiar de barrio y desplazarnos a otros como “El Zapillo, Ciudad Jardín, Tagarete, …). Además indican que, sumando las plazas que han quedado libres en colegios como el CEIP Mar Mediterráneo (12), el CEIP Lope de Vega (3, el Virgen de Fátima (5) y el San Fernando (13), no serían suficientes como para escolarizar a los casi 60 niños y niñas que a día de hoy están fuera de la lista de admitidos según sus puntuaciones (17 puntos).

Proponen colocar aulas prefabricadas en el CEIP Virgen de Loreto y en Nueva Almería

Por todo ello, solicitan el aumento de una línea más de Educación Infantil en el CEIP Virgen de Loreto, a la espera de que se construya el nuevo CEIP de la Vega de Acá, en los terrenos frente a la conocida nave de Patas Salcedo.

Cabe destacar en este punto que el CEIP San Valentín, cerrado a cal y canto desde octubre de 2021 tras declararse la infraestructura en ruinas por su afectación de aluminosis, prosigue sus clases reubicado en las instalaciones del colegio Juan Ramón Jiménez de la ciudad. Un centro que está ubicado en la parte alta de la Rambla Federico García Lorca y hasta donde se traslada cada día el alumnado en transporte escolar. Para el próximo curso el centro no ha recibido ni una sola solicitud de admisión para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, algo que también ocurrió el pasado curso y que, como aseguran las familias “es normal teniendo en cuenta las especiales circunstancias de este colegio en los últimos dos años, a 4 kilómetros de distancia desde donde está el edificio del CEIP San Valentín al CEIP Juan Ramón Jiménez que ha acogido a esta comunidad escolar”.

La situación de los centros educativos CEIP Nueva Almería

Según los datos que han recopilado las familias afectadas que han iniciado la recogida de firmas, en este centro educativo público de la capital se han quedado fuera 21 niños y niñas.

CEIP Virgen de Loreto

Tal y como describen las familias afectadas, la situación en este centro ha sido “sorprendente” pues 20 niños se han quedado fuera con una puntuación de 17. La oferta total es de 50 plazas que, en los últimos años, o se cubren en su totalidad o se han quedado por debajo del cupo total.

Colegio Virgen del Mar

En este centro, concertado, según los datos facilitados por las familias afectadas se han quedado fuera 15 niños.

CEIP San Valentín

Este centro, ubicado en el barrio de las 500 Viviendas, que es el más cercano al barrio Vega de Acá, no se ha registrado ninguna solicitud para los niños de tres años. Es un centro cerrado y su alumnado reubicado.

Los padres y madres del barrio señalan que “no queremos trasladar a nuestros hijos a otros puntos de la ciudad pudiendo o estando en disposición de espacio suficiente para poder crear un aula de educación infantil en el CEIP Virgen de Loreto”. Señalan que la “falta de previsión, gestión y/o tramitación por parte de la administración por no tener construido el nuevo centro educativo, no deben pagarlo los padres ni los niños. La solución no es escolarizarlos en otras zonas o barrios, sino dejarlos en el suyo hasta que se construya el nuevo centro educativo. Por ello, instamos al responsable de Educación de la Junta de Andalucía a una respuesta a la mayor brevedad posible para la tranquilidad de todas las familias debido a la incertidumbre y nerviosismo que la situación produce”. Los que firman el escrito, que se va a registrar en los próximos días ante la Delegación, manifiestan y solicitan la creación de una unidad de infantil en el CEIP Virgen de Loreto y señalan como solución aulas prefabricadas.