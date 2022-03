Fermín Bocos da a conocer su libro ‘Zeus y familia’ en Almería

El escritor y periodista Fermín Bocos presentó el pasado jueves su último libro titulado Zeus y familia en el Centro de Cultura de Cajamar en la Casa de las Mariposas en la capital. El acto literario estaba organizado por Diario de Almería dentro del ciclo Diario de los Libros.

Bocos estuvo arropado en la presentación por Antonio Lao, director de Diario de Almería; María del Mar Ruiz, vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria y por Cristina Galindo, que pasa a ser la coordinadora de esta actividad. Se estrenaba con Fermín Bocos, Cristina Galindo Durán que recoge el testigo de su padre, el querido y admirado profesor, Antonio Galindo fallecido en octubre de 2021.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la UAL, señalaba que “en Zeus y familia descubrimos al Fermín Bocos, humanista, al intelectual e incluso al viajero. En esta obra, Bocos nos va presentando por capítulos las vicisitudes de Zeus y su familia. Se trata de un ensayo donde el escritor va narrando como si fuera una novela los acontecimientos, luchas de poder, matrimonios, incestos y otros sucesos que le ocurren a esta familia”.

Fermín Bocos se mostró muy feliz de regresar a Almería, una tierra que conoce bastante bien, sobre todo la zona de Levante. El escritor subrayó en su intervención que “siempre he pensado que los libros pierden cuando se explican, en la medida que no hay dos lectores iguales, y que el resultado del trasunto de una lectura remite a las propias experiencias vitales. No es lo mismo para el que lea el libro si ha visitado Grecia o Italia que quien no haya visitado nunca Grecia”.

“Con este libro he intentado cumplir un compromiso familiar, que tenía desde hace años con mi hijo Alejandro. Cuando tenía unos diez años habíamos ido con Julia Navarro, que es mi mujer, a Ítaca. Era un día de primavera de esos en los que hace frío y había una intensa niebla. Desembarcamos y a la altura de la Cueva de las Ninfas y leyendo el Canto XIII de La Odisea, de repente, se despejó la niebla y mi hijo se quedó conmocionado. Yo le dije que estábamos en una tierra de dioses, y me propuse que escribiría un libro para explicar todo lo relacionado con los dioses”, dijo Bocos.

“Yo no soy un intelectual, yo soy un periodista. Después de muchos años como profesor en la Universidad Carlos III recuerdo que a mis alumnos les decía que un periodista es una persona capaz de contar bien una historia y para poder contar bien una historia hay que haber leído, haber viajado y haber vivido” subrayó el periodista cántabro.

“De ese leer, viajar y vivir surge mi pasión por los clásicos” afirmó Bocos al tiempo que dejó bien claro que “si dejamos abandonadas las humanidades de verdad, estamos entrando en un terreno incógnito que nos puede llevar al suicidio cultural”. El escritor explicó que “en el proyecto de la nueva Ley de Educación la enseñanza de la historia de España se va a empezar a hacer desde el año 1808. Suprimir las Humanidades, refiriéndome a la literatura, la historia, la filosofía o la historia sagrada, que no es precisamente el catecismo, nos llevará a un suicidio cultural”, matizó.

“Si la filosofía que ayuda a pensar, desaparece de los Planes de estudio, lo que estamos es debilitando la democracia”, afirmó Bocos. El escritor habló de los mitos y explicó que “los mitos son relatos simbólicos que reflejan la relaciones entre las personas y también con las fuerzas de la naturaleza”.

Bocos reveló que la figura que más le impacta es Prometeo. “Es el Dios que fue castigado por Zeus por haber robado el fuego. Prometeo, además, en el Panteón griego es el creador del primer hombre a través del barro. Zeus le replica con la creación de la primera mujer, Pandora, y le da una caja con toda una serie de dones, pero no debe abrir esa caja. Pandora llevada por la curiosidad la abrió y fue cuando liberó a todos los males en el mundo”.

También hizo referencia a la palabra Europa. “A muchos les sorprendería conocer que el origen de esa palabra remite a un acto de bestialismo. Europa era una jovencísima princesa de Tiro, de lo que hoy es El Líbano, que estaba jugando con sus compañeras en una playa, y Zeus de repente se encaprichó a distancia, se metamorfoseo en un gran toro y se la llevó a otro lugar donde fue la coyunda y de ahí nació el Rey Minos, que a su vez dio pie a la historia del Minotauro”.

También habló de Némesis, diosa de la venganza. “Era una señora que hizo lo posible por defenderse. Su marido era muy promiscuo y al final se vengó de él”. Bocos subrayó que “Grecia fue la madre del Mediterráneo, Roma fue la dueña y los gendarmes fueron La Meca y Jerusalén”.

“Durante siglos el miedo al infierno ha actuado como una especie de detente frente a determinadas conductas. Ese miedo al infierno hace al menos una generación que ha desaparecido”, concluyó Bocos. El escritor, al final firmó ejemplares de su libro a los asistentes, que disfrutaron con la palabra de Bocos.