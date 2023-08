La Mesa del Ferrocarril celebra la inversión de 411 millones de euros en las obras del AVE

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería ha valorado “muy positivamente” el anuncio de la llegada de nuevos fondos europeos para los tramos Nonduermas-Vera y Los Arejos-El Puche por un importe de 411 millones de euros que supondrán “un nuevo impulso a las obras de la Alta Velocidad en Almería que están alcanzado un grado de ejecución importante”.

El coordinador de la Mesa del Tren, José Carlos Tejada, reconoce que desde el pasado año “donde se realizaron una serie de modificados en los tres tramos de Alta Velocidad de Almería el impulso a las obras ha sido muy importante”. A juicio del coordinador de la plataforma ciudadana “las últimas noticias que tenemos es que casi todos los tramos están en torno al 50% de ejecución. Esto nos produce, lógicamente, una gran alegría y nos genera cierta esperanza para que el en el año 2026 la alta velocidad llegue por fin a Almería”. De cualquier manera para que esto realmente ocurra “los tres tramos van a seguir necesitando un impulso económico y en ese sentido valoramos muy positivamente el anuncio por parte de Europa de que seguirá inyectando fondos para que las obras concluyan en torno a 2025 – 2026”, explica Tejada.

La Comisión Europea anunció la pasada semana que va a destinar con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 411 millones de euros para la construcción de la línea ferroviaria del AVE Murcia-Almería en los tramos Nonduermas-Vera y Los Arejos-El Puche al tiempo que adelantó una mejora en la conexión del Corredor Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte.

En este sentido, José Carlos Tejada, afirma que, no obstante, “no nos podemos olvidar que si tenemos conexión con el Corredor Mediterráneo la provincia de Murcia tiene una serie de tramos que ahora mismo casi todos están en ejecución, pero hay un punto negro como es el soterramiento de Lorca donde, aunque se ha sacado a licitación, todavía no hay empresa o empresas que se adjudiquen esa obra por lo que queremos hacer un llamamiento a Adif para que adjudique cuanto antes las obras y al ministerio para que siga vigilando y potenciando la ejecución de los trabajos en su totalidad, tanto en el tramo de Almería como de Murcia”.

Por último, el portavoz de la plataforma ciudadana reconoce que “si hay voluntad política de inversión en el próximo gobierno de España es factible que en 2026 llegue el AVE a la provincia de Almería” y abunda en que “será un revulsivo que incida en el crecimiento económico y sobre todo en una mejora para tener por fin nodos intermodales de transporte donde el futuro puerto seco de Níjar adquiera un protagonismo fundamental y permita de manera progresiva realizar las exportaciones de la industria agroalimentaria hacia Europa de una manera limpia y sostenible”