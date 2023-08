La Mesa de Ferrocarril se sube al tren turístico para reclamar una mejora de las comunicaciones

El tren turístico que recorre las principales calles de la capital almeriense se ha convertido este miércoles en una herramienta para trasladar las reivindicaciones de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería por toda la ciudad en plena Feria en honor a la Virgen del Mar. El portavoz de esta plataforma ciudadana, José Carlos Tejada, ha recordado en declaraciones a los medios que ya son ocho años en los que tienen "presencia en la Feria de Almería", en este caso con un recorrido que ha contado además con dos grupos de teatro, para visualizar su causa. Ha denunciado la "pérdida de circulaciones importantísima" para la provincia y reclama la recuperación del Talgo del mediodía que conectaba a Almería con Madrid, cuya ausencia "está repercutiendo de una manera muy negativa en el segmento del sector turístico".

"Estamos teniendo una ocupación cercana al 90% y la gente no tiene otra otra vía para llegar a nuestra provincia que el autobús o el vehículo. Del avión no hablamos porque tiene unos precios totalmente desorbitados", ha añadido. Ha indicado que hace un par de meses la Mesa se dirigió a Renfe: "Lo único positivo que sacamos fue los refuerzos que por parte de Renfe operadora están operando los viernes y los sábados en ambos sentidos en doble composición". "Es una solución, sí, pero no es suficiente", ha apostillado Por ello, ha subrayado que a partir de septiembre la plataforma retomará su campaña 'Almería quiere subirse al tren' y "tocará la puerta" de distintas administraciones, desde el Ayuntamiento de Almería, que esta misma mañana ha mostrado su respaldo, a la Diputación y el propio Gobierno.

"Almería no puede seguir en una situación límite y unos servicios ferroviarios totalmente inaceptables. Almería necesito unos servicios ferroviarios dignos, que permitan que tanto los almerienses como los ciudadanos que vienen de fuera nos visiten en unas condiciones de de transporte y de movilidad aceptables, como tienen el resto de los andaluces", ha mantenido. La Mesa también ha preparado 500 abanicos, una parte de los cuales han sido repartidos durante este recorrido, mientras que el resto será entregado en mano durante distintas visitas a la "mayoría" de barrios de Almería, para que los ciudadanos tomen conciencia del "espíritu reivindicativo ferroviario".

Por su parte, la concejal Ana Martínez Labella ha mostrado su respaldo a las peticiones de la Mesa, y ha sostenido que es necesario conseguir que "el Gobierno que se forme haga lo que debe de hacer con la provincia de Almería, que es dar mejores comunicaciones". "Desde el Partido Popular lo tenemos claro y ese es el compromiso que nuestro presidente hizo público para todos los almerienses", ha incidido. La Mesa no sólo reclama la recuperación del Talgo del mediodía, sino también la puesta en funcionamiento del tren híbrido 730 que permitirá viajar a Madrid sin trasbordos en unas cinco horas y media y también la conexión Almería-Granada que facilite la posibilidad de poder viajar a Málaga y Córdoba. Asimismo quieren que se amplíe la posibilidad de que un viajero de Almería pueda conectar sin esperar "mucho tiempo" con el AVE Granada-Madrid.