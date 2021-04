Frente común entre Almería y Murcia por el trasvase del Tajo-Segura

El Gobierno quiere reducir los 38 hm3 mensuales del nivel 2 (que dependen del agua en Entrepeñas-Buendía) que se envían a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm3.

Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de Almería, Murcia y Valencia, que desde hace tiempo vienen avisando de la creación de un frente común para frenar las intenciones e iniciativas del Gobierno central.

A su juicio, no existen razones de peso para fijar una nueva hoja de ruta para el trasvase Tajo-Segura que reabra conflictos entre territorios.

Y es que, achacan que la falta de infraestructuras en el Tajo, como cuenca cedente, “no puede ser una excusa que utilice el Ministerio para la Transición Ecológica para cerrar el grifo del trasvase y acabar con el carácter solidario del agua”.

Este cambio en las reglas de explotación, que está en estudio, junto a la propuesta de incrementar los caudales ecológicos en el próximo plan hidrológico del Tajo supondrán una reducción en los envíos al Levante de hasta un 45 % y el incremento del coste del agua en entre un 30 y un 48 % para el consumo urbano y el regadío, respectivamente.

Juanma Moreno, presidente de la Junta, y Fernando López Miras, su homólogo en Murcia, se han reunido hoy en Almería para hacer de muro de contención a la intención de reducir los hectómetros mensuales que se envían a las tres comunidades autónomas. También estaba invitado el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, quien declinó participar alegando que no participaría en "ningún aquellarre" como este a pesar de ser uno de los interesados.

Moreno y López miras han firmado una declaración institucional en defensa del trasvase Tajo-Segura, uniendo así su "voz" para decir no al cierre de esta "infraestructura solidaria" que crea "empleo", "progreso" y "riqueza".

López Miras ha aseverado que hoy se muestra el "firme compromiso" por hacer "más España" desde Murcia y Andalucía, dos regiones que han "aportado mucho, muchísimo" al país, especialmente desde que hace más de 42 años el trasvase comenzó a llevar agua a Murcia, Almería y Alicante.

Un agua que dio oportunidades de "crecimiento, riqueza y bienestar" a miles de familias, a través de una infraestructura que ha ayudado a cohesionar y vertebrar el territorio, permitiendo que el sureste español se convierta en el líder europeo en la exportación de frutas y hortalizas.

Ha mantenido que no se pretende enfrentar con el agua, sino que se pretende tender la mano con "voluntad de diálogo, de compromiso" y de "cogobernanza para tomar decisiones" al Gobierno, para "seguir mejorando y haciendo más España" con este trasvase.

"Hoy se cumplen tres años desde que Pedro Sánchez manifestara en Albacete su objetivo de cerrar el trasvase. Por primera vez, parece decidido a hacerlo. Esta no es forma de actuar, no es forma de liderar", ha dicho, insistiendo en la voluntad de diálogo de murcianos y andaluces para tomar decisiones conjuntas desde el consenso.

Por ello ha lamentado que se quiera llevar a cabo esta medida "de forma unilateral" por "criterios políticos", ya que dejaría a "muchas familias con menos oportunidades y a España con menos riqueza". Así, ha advertido, el Gobierno va a encontrar a andaluces y murcianos "unidos y en perfecta sintonía", en la defensa de este trasvase.

Algo en lo que ha coincidido el presidente andaluz Juanma Moreno, quien ha incidido en que esta declaración "no es contra nadie" porque ni él ni su homólogo murciano quieren una "lucha entre territorios", sino un "principio de solidaridad que beneficie a la sociedad española en general" y seguir generando progreso y bienestar.

"Cada gota de agua que llega se convierte en riqueza, puestos de trabajo, bienestar y futuro para nuestra tierra. Lo que queremos es que desde el Gobierno de España haya una visión amplia que entienda la solidaridad, en este caso con el agua", ha añadido.

Moreno ha reiterado que ambas regiones están unidad para defender unos intereses "que no son los nuestros", sino de sectores como el agrícola que se encuentran ahora con una decisión "unilateral, no dialogada, no acordada", sin que se haya podido hablar sobre los pros y contras de la misma, siendo por ello "tremendamente injusta" y con un recorte de 80 hm³ sólo en Andalucía.

"Es un cambio impuesto. Cuando las cosas no se dialogan, se imponen, esto tiene este cariz de imposición", ha resaltado, manteniendo que no existe razón jurídica, medio ambiental o cualquier otra justificación de peso que recomiende al Gobierno de España ejecutar esa "decisión grave, severa para los intereses de todo el levante español".

"No sabemos qué la ha motivado, si es una decisión política o tiene sustento", ha lamentado, apreciando que además "quiebra un concepto que no se debe quebrar, que el agua es de todos", tratándose de un "bien escaso" en una importante parte del país, por lo que debe ser "tratada con mimo, ponderación y sentido común", con decisiones precedidas por un diálogo "honesto y sereno".

Ha reclamado que se aborde un plan hidrológico nacional que pueda poner en "orden" con "solidaridad" esta situación, un "plan que sea sostenible". "Pero si el reparto es insolidario, no puede ser sostenible de ninguna manera", ha matizado.

"Reclamamos un trato justo. Cada vez que tiene que repartir el Gobierno de España, Andalucía sale perdiendo. Fondos, vacunas, agua? Cada vez que hay un reparto, siempre pierde Andalucía", ha dicho Moreno, quien ha insisto por último en que esta comunidad y la de Murcia pretenden "revertir esta situación injusta" de la mano, poniendo también como ejemplo a seguir el pacto por el agua impulsado por la Junta de Andalucía.

Puig rechaza la unión de Murcia y Andalucía por el trasvase: "No vamos a participar en ningún aquelarre"

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha rechazado la reunión de este lunes entre los presidentes de Murcia y Andalucía, los 'populares' Fernando López Miras y Juanma Moreno, para hacer un frente común contra el cierre del trasvase Tajo-Segura.

"El agua no puede ser motivo de confrontación ni enfrentamiento. No vamos a participar en ningún aquelarre", ha defendido en rueda de prensa, justificando su decisión de no sumarse a este encuentro al que le invitaron el viernes, por lo que cree que "tampoco había mucho interés" en que participara.

Para Puig, el agua no se puede defender a través de "una especie de identitarismo que finalmente no genera soluciones", sino a través del diálogo con los regantes. "Estaremos siempre defendiendo sus derechos", ha prometido tras recordar las "guerras del agua sin ningún resultado" de anteriores gobiernos del PP.

Aunque ha asegurado que "el trasvase a día de hoy es irrenunciable", cree que hay que sumar "todo tipo de recursos para garantizar agua para siempre". Y hacerlo "desde una visión moderna y atendiendo a todos los intereses".

"La demagogia, venga de donde venga, la confrontación o el identitarismo, no es el camino adecuado", ha avisado, por lo que ha garantizado que él no entrará en nada que "propicie el enfrentamiento desde el partidismo".

Puig, ante las críticas del presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, Carlos Mazón, ha insistido en que la Generalitat mantiene un "diálogo permanente" con los regantes valencianos y ha rechazado entrar en "guerras que no llevan a nada porque ya hubo muchos episodios en el pasado y todos recordamos para qué sirvieron".