El frío polar llegará a Almería este miércoles

Toda la península ibérica y las islas baleares se verán afectados esta semana por un temporal de viento, mar, nieve y lluvia. Llega la borrasca Fien, que ya ha hecho acto de presencia este lunes en algunas zonas y que se quedará, al menos, hasta el viernes 20 de enero.

El fuerte viento es la primera consecuencia de Fien en la provincia de Almería. Este lunes hay alerta amarilla por viento en todas las comarcas excepto en el Levante Almeriense. Desde las 12:00 horas se esperan rachas máximas de 70 km/h con vientos de componente oeste. Además, en la costa hay aviso naranja, desde el Poniente al Levante, con olas que podrían alcanzar los 4 metros.

El martes empeorará la situación con respecto al viento, con alerta naranja en el Valle del Almanzora, Los Vélez, el Poniente y Almería capital. Las rachas máximas podrían alcanzar los 90 km/h. Por su parte, en el Levante y las comarcas de Tabernas y Nacimiento el aviso será amarillo, con rachas de hasta 80 km/h.

Poco a poco irá remitiendo y ya el miércoles se espera que finalice la alerta de viento, primero en el Levante, luego en el Poniente y la capital y más tarde en el resto de la provincia.

No obstante, el viento dará paso al frío polar, pues la bajada más importante de temperaturas se espera precisamente para el miércoles 18 de enero. Se prevén mínimas bajo cero en puntos como Serón y Laujar de Andarax (-1º C) y frío intenso también en otros puntos del interior como Oria (mínima de 0º C), Vélez-Rubio (1º C), Abla (mínima de 2º C), Gérgal (2º C), Tabernas (3º) y Huércal-Overa (3º).

Las temperaturas máximas más altas se darán en la costa con 17º C en el Poniente y la capital (Almería, El Ejido y Roquetas de Mar), y rondando los 16º en el Levante, como en Níjar y Carboneras.

El miércoles es posible que haya lluvias ligeras en puntos del interior de la provincia, especialmente en Oria. También es probable que haya heladas e incluso nevadas, en Sierra de Los Filabres y Sierra Nevada.

El jueves 19 de enero la temperaturas permanecerán sin grandes cambios en las máximas, pero bajando en las mínimas. Se esperan hasta -3º C en la Alpujarra Almeriense, -2º en Serón y -1º C en Los Vélez. En zonas costeras también se notará más frío, con mínimas de 4º en El Ejido, 5º en Roquetas de Mar, 6º en Almería capital y unos 6/7º en el Levante.

No obstante no se esperan lluvias para el jueves, pues la previsión es de cielos poco nubosos. Eso sí, habrá heladas de madrugada y a primera hora en los puntos del interior.

El viernes 20 de enero comenzarán a subir las temperaturas, pero poco a poco. Seguirán con mínimas bajo cero en la Alpujarra, pero con las máximas en aumento, alcanzado los 19º C en Adra, 18ª C en El Ejido y el Levante Almeriense, y unos 17º en Almería capital y Roquetas de Mar.

En definitiva. parece que la borrasca Fien pasará por Almería de forma más suave que en otros puntos del país, donde la bajada de temperaturas será mucho más acusada, así como las nevadas en cotas muy bajas. Lo más significativo será el fuerte viento de los primeros días de la semana y unas temperaturas más bajas, sobre todo el miércoles y jueves. Las precipitaciones parece que serán escasas, aunque es muy posible que haya nevadas en las sierras del interior.