Los padres de Gabriel quieren que la muerte de la hija de Ana Julia en Burgos se incorpore a la causa

Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del pequeño Gabriel Cruz, desaparecido el 27 de febrero de 2018, han comparecido ante los medios de comunicación para hablar sobre cómo han transcurrido sus vidas desde aquel trágico momento. La madre intentó volver al trabajo pero no pudo, sigue de baja y bajo la atención de psicólogos y al padre le cierne un sentimiento de culpabilidad por haber sido pareja de la persona que presuntamente asesinó a su hijo, Ana Julia Quezada.

Con todo sobre la mesa, y a la espera de la fecha en que dé comienzo el juicio, los padres de Gabriel han pedido a la prensa que se muestren cautos con las filtraciones para no hacer daño a este proceso, pues tanto Ángel como Patricia han asegurado que este proceso les anima en su día a día al ser conscientes de que va a hacer justicia con su pequeño.

Además, han hecho público que pedirán formalmente la inclusión en la causa del pequeño Gabriel otra muerte, la de la hija de Ana Julia Quezada en Burgos. Un hecho que se produjo en 1996 cuando la pequeña apenas tenía 4 años. Supuestamente, ella misma se asomó a una ventana y cayó al patio interior. "Aunque han pasado muchos años, estamos convencidos que tiene mucho que ver en el caso de nuestro hijo", explica Patricia.

La vida de Ángel y Patricia ha cambiado demasiado desde aquel 27 de febrero de 2018. "No me da vergüenza decir que que algunas veces hasta se me pasa pasa por la cabeza el suicidio, porque ahora mismo lo que más echo de menos es estar con mi hijo. Tengo sentimiento de culpabilidad, porque si no no hubiera iniciado una relación con esta mujer, a mi hijo no le hubiera pasado nada", explica Ángel.

Patricia explica intentó retomar su actividad profesional pero que fue muy complicado para ella. Trabaja de cara al público y como speaker, y eso cuesta. "Sigo de baja, no he podido volver a mi casa, me he tenido que ir. Alquilé una casa fuera, en un sitio apartado".