FAAM, Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, gestiona un total de tres escuelas infantiles en el levante almeriense, concretamente en Antas (Escuela Infantil La Pernera);Cuevas del Almanzora ( Escuela Infantil Luis Siret) y Palomares (Escuela Infantil de Palomares). Centros de titularidad municipal y adheridos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en los que se atienden en la actualidad a 242 menores de entre 16 semana y 3 años a través de las 250 plazas que hay.

La educación en valores está presente a lo largo de todo el proceso educativo e impregna el proyecto de trabajo que los profesionales de los tres centros desarrollan. Fomentar las aptitudes y capacidades y autonomía de cada niño es uno de los objetivos, para ello los menores reciben un trato individualizado con el que se fomenta su adecuado desarrollo desde el punto de vista cognitivo, psicomotriz y afectivo. Profesionales.

Los equipos de las escuelas infantiles de FAAM son profesionales pedagógicos especializados en la educación infantil y cuyo trabajo está basado en los principios de la estimulación temprana y el modelo de inteligencias múltiples para que los más pequeños den sus primeros pasos educativos.

Trabajan con procesos certificados por los sistemas de calidad UNE EN ISO 9001 y de gestión ambiental UNE EN ISO 14001. Inglés y nuevas tecnologías para la comunicación con las familias.

La metodología contempla el aprendizaje del inglés de manera divertida, porque es con el juego como más estimulados están y como mejor aprenden. Por otra parte a través del innovador sistema WAPPA BABIES, nuestra agenda electrónica, las familias saben en todo momento el estado de sus hijos.

Los tres centros cuentan con los más altos estándares de calidad ya que son gestionados con el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, y la ISO 14001:2015 Gestión de Medio Ambiente en aras de mejorar nuestra práctica profesional diaria.

Son objetivos de los centros: Promover una mayor conciliación de la vida familiar y laboral de las madres y padres, ofreciendo los servicios y prestaciones de acuerdo a la normativa vigente; cubrir las necesidades asistenciales y educativas de los niños; aprendizaje a través del juego; educación en valores; garantizar que los alumnos incorporen actitudes y normas éticas en su aprendizaje habitual.

Asimismo, conseguir la implicación y colaboración de los padres en la vida diaria del Centro. El centro debe ser un lugar en el que el niño esté seguro, pero además, en el que se estimule su curiosidad, se favorezca su sociabilidad y, sobre todo, en el que el pequeño disfrute y aprenda a ser feliz. La innovación es un referente en el trabajo de los profesionales de estos centros, por ello en cada curso escolar intentan poner en marcha nuevos recursos destinados a mejorar en la intervención que los profesionales llevan desarrollan con los alumnos.

El próximo curso serán tres aulas de estimulación multisensorial las que se pondrán en marcha donde los profesionales provocarán a través de los sentidos y de manera lúdica el desarrollo de las habilidades que desde pequeños van adquiriendo.

Estos centros infantiles cuentan con aula matinal y comedor con menús elaborados a diario teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de los más pequeños así como las alergias e intolerancias alimentarias.Es un nutricionista el encargado de supervisar y elaborar los menús.

Otros de los servicios que ofrecen estos centros es un taller de juego/ludoteca;agenda digital: Wappa Babies es la vía de comunicación directa con las familias. Una web en la que ofrecemos la información diaria e instantánea y donde los padres se pueden apoyar para exponer dudas y demanda información; metodología en inglés: nuestro proyecto contempla la enseñanza del inglés a través del juego; escuela de verano; escuela de padres con talleres periódicos donde forman a los padres en cuestiones de interés que ellos mismos nos demandan.

Celebración día de los abuelos y actividades complementarias: Navidad, carnaval, día de la Paz , día de la vieja, día de la discapacidad, día del agua, día de los derechos del niño. Aula matinal: de 7:30 a 09: horas; atención socioeducativa: de 09:00 a 17:00 horas;taller de juego-ludoteca de 17:00 a 20:00 horas.

Las familias usuarias en este momento coinciden en que “todo es destacable a nivel de esta Escuela Infantil” pero todos coinciden en resaltar dos características: Formación en valores y educación. Ana Belén Segura , madre de una niña de la guardería de Cuevas del Almanzora, ha destacado que “ve que poco a poco mi hija va aprendiendo modales y buen comportamiento con los demás que, sin duda, estoy segura de que lo aprende de sus docentes que por su cariño y dedicación se han convertido en uno de sus referentes”.

Para esta madre, “no dejamos a los niños solo para que los cuiden, que también, sino que aprenden desde el primer día un montón de cosas. Tenemos un libro que van siguiendo aunque la enseñanza es personalizada”. “Veo que ayudan a los niños a ir al mismo ritmo y que se interesan por cada uno de ellos atendiendo sus necesidades”.

Para Ana Belén Segura, “desde la Escuela Infantil nos respaldan en la formación de nuestros hijos. Al fin y al cabo, los docentes son personas que pasan mucho tiempo con ellos y de los cuales aprenden en muchos sentidos. Les enseñan, les ayudan a mejorar y hacen que se sientan apoyados y motivados a aprender y comportarse debidamente. Por último, con respecto a mi hija, además de todo lo que he comentado anteriormente, veo el cariño, la paciencia y la dedicación que recibe día a día lo que hace que esté cada día esté más contenta y segura de la decisión que tomé.

Josefa Flores Soler, madre alumno Escuela Infantil Palomares

¿Qué destacaría de la Escuela Infantil de Palomares?

Me gusta la forma de trabajo, el respeto que tienen con cada niño y la ilusión y originalidad con la que se lleva a cabo todo.

¿Qué le hizo decidir la escuela infantil cuando matriculó a su hijo?

La gran motivación de todo el profesorado y la búsqueda contínua de mejora que hace que mi hijo vaya feliz a la escuela infantil. Por otra parte el entorno educativo flexible y dinámico abierto siempre a la constante evolución, así como la cualificación de los profesionales. También doy mucha importancia a la metodología empleada basada en la globalización de la experiencia educativa así como las actividades que desarrollan en contacto con las familias, el entorno y su escuela de padres.

Isabel María Vilchez, madre alumno Escuela Infantil La Pernera de Antas

Nuestra andadura en la Escuela Infantil La Pernera de Antas comenzó en septiembre de 2016 cuando matriculé a mi hija de 14 meses. En la primera conversación que mantuve con su directora, Luisa Cano, le mostré mi preocupación por separarme de ella, puesto que también encontraba embarazada de mi segundo hijo y dudaba si matricularla cuando naciese o en septiembre. Su consejo me hizo reflexionar y la tranquilidad y el calor de sus palabras me llevaron a hacerlo sin dudar.

Al año siguiente seguí los mismos pasos con el bebé y desde entonces hasta ahora sólo podemos destacar que como padres nos sentimos muy agradecidos. En primer lugar por el trato cordial y siempre amable que recibimos por parte del equipo a la hora de informarnos sobre nuestros hijos o cualquier acontecimiento que vayan a realizar, y seguidamente su profesionalidad.

En el centro se respira una ternura que no pasa desapercibida ante los ojos de las familias y son los propios niños quienes les delatan con ese cariño incondicional que sólo ellos saben mostrar. Personalmente es ese amor por ellos, lo que como madre me haría elegir al centro una y mil veces más.

Ana Belén Segura, madre alumno Escuela Infantil Luis Siret, de Cuevas del Almanzora

¿Qué destacaría de la Escuela Infantil?

Sin duda quisiera destacar el buen ambiente que hay en la Escuela Infantil. Me doy cuenta día tras día de cómo mi niña desarrolla sus capacidades y su curiosidad junto a otros niños y con la ayuda de unos docentes muy cualificados. Está contenta y veo que aprende a respetar a sus compañeros, a compartir los juguetes con ellos que, siendo sincera, es algo que veo esencial. Fomentar el valor de la empatía, generar proyectos en común, experimentar cosas nuevas, desarrollar la responsabilidad al tener que entregar tareas... son cosas que para mi aportan valor y son un motivo clave que hacen que esté tan contenta con esta Escuela Infantil.

También quisiera destacar las buenas instalaciones de las que disponen. Me siento muy segura dejando a mi hija allí. Además, crean una rutina cumpliendo unos horarios de comidas y descansos que al final les ayudan a tener una rutina en el día a día.

¿Qué le hizo decidir la Escuela Infantil cuando matriculó a su hija?

Podría destacar dos necesidades básicas. La primera, por trabajo. Esto me impide quedármela por las mañanas y por ello, el llevarla a la escuela me ayuda a que esté en un sitio de confianza con profesionales muy bien cualificados, me da tranquilidad. Por otra parte, porque también veo la necesidad de que mi hija se relacione con otros niños. Considero que esto le aporta muchos beneficios y valores que no conseguiría estando sola en casa.