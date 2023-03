Localizan en una pedanía de Huércal-Overa a una menor con autismo desaparecida en Suecia

La eficaz y diligente intervención de la Guardia Civil de Huércal-Overa ha permitido localizar a una joven menor de edad con trastorno del espectro autista que hace unos días desaparecía sin dejar ningún rastro de una localidad en Suecia. Había conocido a un joven de 26 años por Internet y se habían escapado sin ningún tipo de autorización ni consentimiento, por lo que los padres interpusieron la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales nórdicas sin saber que acabarían a más de 3.600 kilómetros de su hogar. Pero no debieron cuidar en exceso los detalles de la fuga secreta cuando una persona alertaba al puesto principal de la Benemérita en Huércal-Overa asegurando que la hija del hermano de su jefe en Suecia se encontraba en la calle Palmera de la pedanía de Almajalejo.

Tras la llamada de las cinco de la tarde de ayer se activaba una patrulla que se desplazaba a este pequeño núcleo de poco más de un centenar de vecinos para tratar de localizar a la menor con autismo. Tras varias inspecciones oculares por la barriada y entrevistas con los residentes, logran información sobre la presencia de una joven de esas características que permanecía con su pareja sentimental en una caravana estacionada en la zona. El informante creía que mayor de edad y de nacionalidad rumana, pero resultó ser la menor desaparecida en Suecia. Según consta en las diligencias de Guardia Civil a las que ha tenido acceso este periódico, una vez localizados la joven mintió sobre su nombre y edad, pero su apariencia física y falta de documentación la acabaron delatando, al igual que el turismo marca Volvo y matrícula sueca que había junto a la caravana.

El joven que la acompañaba presentó un permiso de circulación del Reino Unido y sólo se comunicaba en inglés, haciendo a su vez de traductor de su novia, ante las preguntas que realizaban los agentes que también tenían conocimiento de ese idioma. Jonathan B.N., con carta de identidad sueca, reconoció que tenían pensado permanecer en Almería tres meses, el tiempo máximo permitido para una estancia turística sin visado. Una vez examinadas las fotografías que se habían incorporado con la denuncia de desaparición al sistema de intercambio de información que manejan las fuerzas de seguridad de la Unión Europea, conocido como SIRENE, optaron por desplazarlos al puesto principal de Huércal-Overa para contactar con la alertante y los familiares.

A través de una videollamada telefónica se completó la identificación por parte de los padres, que se tranquilizaron al comprobar que la menor se encontraba en perfecto estado de salud, y la joven acabó reconociendo a los agentes que les había dado un nombre falso y otra edad para no ser identificada porque no quería volver a Suecia. Reconoce también que está diagnosticada de autismo y la fuga emprendida con el joven de 26 años del que se ha tenido que despedir al ser puesta a disposición de la Fiscalía de Menores de Almería a la espera de que se complete el proceso de retorno que actualmente se está tramitando con sus familiares y las autoridades judiciales de su país. De momento no se le imputa ningún delito al joven, a la espera de lo que determine la investigación y legislación sueca al respecto, por lo que volvió a la caravana que tenía aparcada en la pedanía de Almajalejo.

Este tipo de fugas con menores de edad, que con cierto grado de discapacidad no tienen capacidad jurídica hasta los 18 años quedando bajo la tutela y patria potestad de sus progenitores, sería delito en nuestro país y el joven habría sido detenido. Pero el ordenamiento jurídico de su país de origen, en el que se ha producido y denunciado la desaparición, será determinante para conocer si el adulto se enfrentará a consecuencias penales. De momento no podrá tener ningún contacto con la joven hasta que vuelva a Suecia atendiendo a las instrucciones de la Fiscalía. Los agentes completaron su función con acierto y profesionalidad, instruyendo las diligencias y realizando las gestiones pertinentes con la oficina de SIRENE y a partir de ahora la menor está a salvo y todo queda en manos de la justicia.