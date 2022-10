Guardia Civil y Policía Local toman el IES Alyanub por una falsa alarma por una escopeta de aire comprimido

Una decena de agentes de la Policía Local y otros tantos de la Guardia Civil han acudido esta mañana, a las 11:30 horas, al IES Alyanub de Vera por un aviso que alertaba de que uno de los alumnos podría llevar una escopeta de aire comprimido.

Afortunadamente, ha resultado ser una falsa alarma, según confirmar fuentes de la investigación. No obstante, algunos de los padres de los alumnos han acudido a las puertas del instituto al enterarse de lo sucedido y son ahora los que piden explicaciones y muestran su indignación, especialmente tras conocer que el viernes de la semana pasada se localizó una pistola de balines y aire comprimido desmontada en la puerta del instituto.

Muchos de los alumnos del centro, que salían a la calle en el recreo, han reconocido que tenían conocimiento de que el viernes se halló una pistola de balines, aunque los padres aseguran que no tenían constancia de ello. Ante el revuelo formado, uno de los directivos del centro ha tenido que salir a la puerta para dar explicaciones: "Ha sido por una consulta que hemos hecho a la Guardia Civil para saber cómo tendríamos que actuar si se localiza un arma de balines", ha dicho ante los presentes.

Según han señalado fuentes cercanas al caso a Diario de Almería, ha sido el propio centro el que ha alertado sobre las once y media de la mañana a la Guardia Civil ante la sospecha de que un alumno hubiese acudido con la citada escopeta. La Benemérita, que comparte instalaciones con la Policía Local, ha solicitado el refuerzo de los agentes policiales y juntos han acudido al instituto.

Rápidamente, un importante dispositivo de agentes de este cuerpo y la Policía Local han acudido al IES Alyanub y han comenzado a investigar lo ocurrido. Alumnos de 1º de ESO y de FP han confirmado a este periódico que han visto a un número importante de ellos corriendo por los pasillos. "No sabíamos lo que pasaba, así que he escrito a mi madre por whatsapp", reconocen.

Sin embargo, no había ningún arma, según fuentes policiales. Aunque la alerta por parte del centro estaba en parte justificada por lo ocurrido el viernes de la semana pasada. Aunque no fue dentro de los muros del propio instituto, sino en la puerta, tal y como insisten desde el IES, encontraron una pistola de aire comprimido ha provocado que se extremen todas las precauciones. Lo que no han especificado es si el arma la portaba un estudiante del centro o no.

Tras lo ocurrido, los padres han comenzado a recibir un mensaje a través de la plataforma iPASEN para tranquilizar los ánimos. En el mismo se habla de una "confusión" y se subraya que Policía Local y Guardia Civil se han ido sin intervenir: "Ante la preocupación que están manifestando las familias, se comunica que el en centro no ha ocurrido nada. Ha habido una confusión por la que se ha presentado la Guardia Civil y Policía Local marchándose sin realizar ninguna intervención", dice textualmente el mensaje.

Un comunicado que, lejos de calmar a los progenitores, ha azuzado incluso más la indignación de éstos por la supuesta falta de transparencia de la dirección del centro. Muchos se han juntado en la puerta del instituto y parte de ellos se han llevado ya a sus hijos a casa.