Hábitos saludables, esenciales para un cerebro joven y sano en la vejez

Se puede mantener un cerebro joven y saludable incluso en la vejez, y además hay evidencias científicas que así lo respaldan”. Así lo ha asegurado el neurólogo y neurofisiólogo clínico Pablo Quiroga, del Hospital Universitario Torrecárdenas, en su conferencia del seminario ‘Investigación y tendencias en salud en el siglo XXI’ de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería (UAL).

El especialista ha sido rotundo en su optimismo: “No hay nada que no conozcamos, no hay nada que cueste dinero, y está en nuestra mano conseguirlo”. Quiroga es un convencido de que es posible cambiar la mentalidad de la población respecto a sus hábitos de vida, que son básicos para no llegar a un estado dependiente en la vejez, dando cobertura a “una preocupación mundial”, tal y como ha explicado: “La OMS ha alertado de que hay el envejecimiento de la población en el mundo, no solo los países de alto nivel económico, es un problema por cómo se está produciendo, y lo que tenemos que buscar es una calidad de vida, dar vida a los años”.

Así, el reto del planeta es “tener vejez con calidad, con autonomía, y nuestra población mayor tiene muchos ‘peros’ en los que hay que trabajar, porque se pueden cambiar”. Como ejemplo claro, “la demencia vascular es un problema que está relacionado con nuestro estilo de vida, la alimentación, hacer deporte o no hacerlo, la obesidad, fumar… son cuestiones que van a provocar pequeños infartos cerebrales y que van a ir sumando al declive en las personas a partir de los 60-65 años, y eso es lo que va a limitar una cosa muy importante, como es la autonomía, y eso es lo que tenemos que intentar erradicar”.

Además de retórica, la frase que ha dado título a su conferencia es también una ‘pregunta del millón’, “una de las preguntas que hacemos al ‘doctor Google’ es cómo vivir más y mejor”, siendo un enemigo claro el estrés crónico: “Mi ejemplo es la imagen que hay de Obama cuando entra en la presidencia de EEUU y la de Obama cuando sale de la presidencia; este estrés es muy dañino, es una bomba, pero es algo que podemos gestionar y es muy recomendable hacerlo, porque genera muchos productos que van a dañar nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestras arterias… va a conducir a tener muchos problemas”.

Además de eso, ha dado la receta, ya conocida por la facilidad de acceso actual a la información. Un ingrediente es el deporte: “Invertir en infraestructuras como carriles bici se está viendo que es una necesidad, porque esa es una forma de ahorrar, de ahorrar en salud, y, por tanto, se tiene que promover; es muy saludable no solo para los músculos, sino también para el cerebro, porque nos libera sustancias que son las que van a generar nuevas células en él, que son las que van a hacer que se mantenga joven y saludable”.

En su exposición ha puesto sobre la mesa la alimentación: “Comer lo justo, porque culturalmente tenemos hábitos que conducen a comer incluso sin ganas; el modelo es Japón, porque allí comen el 80% de lo que se debería de comer, pero son cosas que aportan al cerebro y al corazón, y no se privan de nada, porque privarse va a hacer daño a nuestro organismo, como ser radicales con la ingesta de las carnes”. Muy necesario también es el ejercicio mental, “básico cuando se llega a la jubilación, por la escalada en la que se entra”. Ha recomendando afrontar esto con motivación, porque si no estamos motivados, no vamos a lograrlo”.