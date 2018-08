Hallan 63 kilos de explosivos 'Goma 2' y 288 detonadores en una mina de Laujar

La Guardia Civil desaconseja a los ciudadanos cualquier manipulación ante el hallazgo de este tipo de objetos y ha pedido no manipular artefacto alguno y evitar que otros lo hagan. También propone señalizar adecuadamente el lugar (piedras, ramas, etc.), evitando que el artefacto quede cubierto. Asimismo, pide notificar a la mayor brevedad posible a la Guardia Civil y evitar y no consentir el coleccionismo de este tipo de material, dada su peligrosidad latente.

Material usado en minería y también por ETA

La Goma-2 es un explosivo del tipo dinamita de fabricación española para uso industrial (sobre todo en minería) por la Unión Española de Explosivos, S.A. (actualmente MAXAM). Se comercializa al menos en dos variantes, la Goma-2 EC y la Goma-2 ECO. Pero además, no se puede obviar que fue precisamente el explosivo más utilizado por la banda terrorista ETA en los sangrientos atentados cometidos en las décadas de los 80 y los 90. Con estos datos, aunque la Comandancia de Almería no ha vinculado el explosivo hallado con ningún episodio o actividad, lo más probable, según las indicaciones, es que el material localizado en Laujar de Andarax se debiera a la normal actividad minera del entorno. No obstante, no se puede obviar que si el material ha sido datado con una fecha de hace más de 30 años, también coincide con los años 80, los de mayor actividad de los terroristas. Y Goma-2 ECO fue precisamente también el explosivo que se utilizó en los Atentados del 11-M del año 2004. A pesar de Goma 2 es un material altamente explosivo, según los expertos, "son necesarios detonadores para causar una detonación (por lo general TATP o HMTD)". Para hacernos una idea de lo que puede conllevar una detonación de la cantidad localizada en la mina de Laujar, 63 kilogramos, sólo hay que echar la vista atrás y ver que el atentado en el que falleció Carrero Blanco y desplazó el coche por encima de un edificio de cinco pisos fue perpetrado con 80 kilogramos.