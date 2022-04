Hatsune Miku, ídolo de Marta. Entrevista a una joven cosplayer

El pasado fin de semana tuvo lugar en nuestra ciudad la feria anual ExpOtaku 2022. Este evento, dedicado a la cultura popular japonesa y que reunió a más de mil personas en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería de El Toyo, durante los días 25 al 27 de marzo, pudo regresar al fin a Almería tras haber estado ausente dos largos años a causa de la pandemia. Ni la lluvia, ni la inundación parcial de la planta 1 pudieron con la ilusión y el entusiasmo de los aficionados, y esto fue algo que se palpó en el ambiente mientras duró la feria. Yo estuve allí y conocí a Marta Galera Carrillo (a quién tuve la ocasión de entrevistar), una chica de tan sólo 12 años de edad, a la que le encanta el cosplay, un fenómeno cultural relativamente reciente, convertido hoy en día en uno de los principales atractivos en las convenciones de anime, manga, cómics y videojuegos. Nacida en Almería en 2009, Marta Galera es una joven cosplayer que siente pasión por el manga y el anime, además de una gran afición por los videojuegos de terror como el Five Nights at Freddy´s (FNAF), los videojuegos de construcción como el Minecraft, y los japoneses como el Genshin Impact. Igualmente le gusta hacer manualidades y dibujar. Vive en Almería con sus padres, Mª Carmen y Cecilio, y es hija única. Ella estudia primero de Secundaria en el I.E.S. Maestro Padilla y se define a sí misma como una persona alegre, responsable y familiar.

-Marta. ¿Cómo fue que conociste la cultura japonesa?

-Yo conocí esta cultura por YouTube. Veía vídeos en "Recomendados" y un día me salió el tráiler de la serie anime de terror Mahou Shoujo Site (Tadahito Matsubayashi, 2018). En el colegio se lo comenté a una amiga mía, y ella que ya conocía algunos animes me recomendó varios títulos, que empecé a visionar, como Naruto (Hayato Date, 2002-2007) o My Hero Academy (Henji Nagasaki, 2016-...). Recuerdo que conforme iban avanzando en capítulos, y lejos de hartarme, a mí me maravillaban y cada día me gustaban más y más. Estas fueron las primeras series animadas japonesas que vi. Y es así como empezó todo. Luego pude ver junto a mis padres El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001). Ellos me contaron que de jóvenes veían Mazinger Z y Candy Candy, los antecedentes de todo lo que ha venido después.

-¿Te gusta coleccionar figuras y videojuegos?

-Sí, me encanta. Tengo en mi dormitorio una estantería donde exhibo mis figuras de personajes anime, como la de Himiko Toga (de la serie My Hero Adademy) que me la regalaron en los Reyes Magos este año. También tengo figuras de Chuuya Nakahara, Kemma Kozume y de Miku Hatsune (mi favorita), entre otras. No obstante, mis padres no me dejan comprarme todas las figuras que yo quisiera tener. En cuanto a los videojuegos, dedico bastantes horas al Genshin Impact. Este año para los Reyes Magos quise el juego de Doki Doki Literature Club!, pero no lo pude conseguir porque mis padres no lo consideraron apropiado para mi edad.

-Mangas que atesores.

-Los mangas de Assassination Classroom (Toriyama Sekien, 2012-2016) y Boku no Hero (My Hero Academy) (Kōhei Horikoshi, 2015-...). Aunque ambos cuentan con muchos volúmenes y es difícil completarlos.

-Tus personajes más queridos del mundo manga / anime.

-Miku Hatsune, Nezuko Kamado, Osamu Dazai, Chuuya Nakahara y muchos más.

-¿Cuándo y cómo empezaste con el cosplay y cuál fue tu primer traje?

-Pues viendo vídeos musicales conocí a Miku Hatsune y me gustó mucho. De esto hace ya cuatro años. El primer traje que tuve fue el de Miku (con el que me has retratado). Por entonces era tan pequeña que el traje me estaba grande, pero mis padres me lo compraron porque no había tallas para niñas y ese era el que se vendía. Me encantaba, y ahora por fin, he podido ponérmelo.

-¿Cómo te sentiste esa primera vez que hiciste cosplay?

-Bien, tenía tantas ganas de poder ponerme mis trajes que estaba deseando que llegara ese momento y formar parte de este mundo fantástico que es el anime, el cine, los manga y los videojuegos.

-Me encanta tu caracterización de Miku Hatsune. Ambos sabemos que Hatsune Miku (cómo también es conocida) fue una voz, en sus inicios, un programa vocal que utilizaba la compañía japonesa Crypton Future Media para su software Vocaloid, ¿pero qué más me puedes decir sobre este personaje?

-Que es una cantante virtual japonesa que empezó a actuar en el año 2007 y que su canción más conocida es "Levan Polka".

-¿Qué es lo que te agrada del cosplay?

-Esa sensación de que, al ponerte el disfraz, te conviertes en ese personaje. Pero sobre todo el poder asistir a las convenciones vestida con mis trajes y todos sus complementos como pelucas, cinturones, medias, lazos...

-¿Cuántos trajes tienes actualmente?

-Aún soy principiante, por lo que ahora mismo solo tengo cuatro trajes: el de Misa Amane, que es una de las protagonistas de la serie Death Note (Tetsurō Araki, 2006-2007) (este disfraz me lo puse hace muy poco tiempo, en la noche de Halloween); el de Naruto Uzumaki, del manga y anime Naruto; el de Nezuko Kamado, un personaje de la serie Kimetsu no Yaiba (Haruo Sotozaki, 2019); y mi favorito de todos, el de Miku Hatsune. Asimismo, para vestir en el día a día, tengo sudaderas, pantalones de chándal y vaqueros con mis personajes predilectos.

-¿Cómo has vivido esta edición de ExpOtaku Almería?

-La verdad; tenía muchas ganas de conocerla, ya que me habían hablado bien de ella. Ha sido la primera vez que he ido a esta feria; no pude hacerlo antes porque ExpOtaku ha estado dos años sin poder celebrarse. Me ha fascinado. He ido dos días y me ha dado la impresión de que estaba todo muy organizado, aunque el sábado por estar lloviendo y al haber tanta gente allí, lo tuve complicado para comer, más que nada por la falta de espacio habilitado para ello en el interior del recinto. He pasado dos días muy divertidos y me ha gustado bastante el ambiente que allí había, con muchísima gente con sus cosplay.

-¿Y qué es lo que más te ha gustado?

-La comida y la bebida típica japonesa, como el ramen (un plato de fideos japonés) y el ramune (una bebida gaseosa). Y los concursos de cosplay (disfraces) y de K-Pop dance cover (baile). También me agradó la zona donde se podía jugar a los videojuegos, allí jugué al Resident Evil.

-¿Siempre llevas un traje a un evento o más de uno?

-Más de uno: uno para cada día que voy. El primer día que asistí a ExpOtaku me vestí con el traje de Miku Hatsune, y el segundo día con el de Nezuko Kamado.

-¿A qué otra convención de este tipo has asistido recientemente?

-A la feria ExpoManga, en Huércal de Almería.

-Para terminar. ¿Cuál será tu próximo cosplay?

-El de Hu Tao, un personaje del videojuego Genshin Impact. Lo quiero desde hace unos meses, pero todavía no me lo he comprado. Por el momento no confecciono mis propios trajes, aunque en un futuro no muy lejano me encantaría poder confeccionarlos y con ellos participar en concursos.