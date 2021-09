“La Hermandad se tiene que abrir más a los almerienses”

Corría el año 1979. José Luis Cantón había terminado la mili y D. Juan López recurrió a él para dirigir los nuevos tiempos cofrades que se avecinaban. Y sin más preámbulos lo nombró Hermano Mayor de una de las Cofradías más señeras de Almería, la de Estudiantes. De aquello han pasado 42 años y José Luis Cantón siempre ha estado al frente de una Junta Directiva o de una Gestora de una Cofradía de Pasión o de Gloria.

–De profesión, Hermano Mayor.

–Pues mira, yo he sido 40 años funcionario de la Administración Local, del Ayuntamiento, para entendernos. Los últimos años fui coordinador de espacios escénicos y de formación y calidad, hasta que me jubilé en 2019. Pero es cierto que hay gente en Almería que sólo me asocia a la Semana Santa, que se creen que yo he vivido de eso.

–Tú llegaste a las Cofradías de la mano del inolvidable D. Juan López.

–Pues sí, al que siempre reconocí como mi padre espiritual, con el que hablaba asuntos que ni con mi propio padre me atrevía. En los años difíciles, siempre tenía abierta su puerta para temas cofrades, era nuestro consiliario y, de no haber sido por él, quién sabe lo que habría pasado con la Semana Santa de Almería...

–Pues poco se le ha reconocido su labor cofrade...

–Así es, y no sólo a nivel cofrade, sino en general. En otra ciudad, D. Juan tendría un busto o algún reconocimiento a su labor en pro de Almería en general. Por su modestia, él me prohibió expresamente ningún tipo de homenaje cuando se jubiló. Pero bueno, una cosa es que él no lo quisiera en vida y otra que se le hubiese puesto su nombre a una calle, por ejemplo, tras morir. Almería no ha sido agradecida con él.

–Tú eres de Estudiantes pero llevas varios años dirigiendo Gestorias de cofradías de Gloria.

–En Estudiantes he sido hermano mayor en tres etapas entre los años 1979 a 2019. Pero es cierto que el Obispo me encomendó la dirección de tres Juntas Gestoras de otras tantas Cofradías que intervino en su momento: la Borriquita, Virgen del Carmen de Pescadería y, actualmente, la de la Virgen del Mar.

–Vamos a centrarnos en ésta.

–Mira, el 31 de Diciembre de 2019 me llamó el Obispo, me explicó la confusa situación de la Hermandad de la Virgen del Mar. Me dijo que la iba a intervenir y que quería que yo fuese presidente de la Gestora hasta convocar elecciones en un plazo de tres meses. Con las dificultades que encontramos y la pandemia, va a hacer dos años de aquello. A ver si a fin de año podemos convocarlas.

"En estos casi dos años hemos intentado fomentar la vida de Hermandad y que la gente vaya al Santuario”

–Y os asignó un mandato muy preciso...

–Nos pidió tres cosas muy precisas: realizar un censo real de hermanos al corriente de pago, un inventario exacto del patrimonio y documentación de la Hermandad y poner al día las cuentas. Al comenzar el trabajo, vimos que las cuentas no cuadraban entre el número de hermanos y los ingresos y es que había una gran cantidad de ellos que no pagaban cuota por antiguas prebendas. Filtramos el número real de pagadores y eran unos 700.

–Y no fue el único problema que encontrasteis...

–El funcionamiento general de la Hermandad era obsoleto, poco adapatado al siglo XXI: faltaba vida de Hermandad, las actividades se ceñían a la Romería, la procesión y muchas misas, había poca gente joven, los almerienses se acercaban poco al Santuario a pesar de la gran devoción que sienten por su Patrona... Había que dar un golpe de timón.

–Y en ello estáis...

–Sí, formé un equipo de cinco personas y nos pusimos a trabajar. Es una labor que nos está resultando bastante difícil por lo confuso de la situación pero confiamos en tenerlo acabado en dos meses.

"Encontramos una Hermandad obsoleta, poco adaptada a los nuevos tiempos, con pocos cofrades de pago”

–¿Y entonces?

–Pues ya procede convocar elecciones y que los hermanos elijan su nuevo hermano mayor. Ya te he dicho que llegamos para tres meses y llevamos ya 20; pero bueno antes de fin de año queremos entregar al Obispo su mandato cumplido y dejar la interinidad en la que estamos.

–Y de nuevo a Estudiantes a ver si ultimáis el tema de la Casa de Hermandad.

–Sí, pero no de hermano mayor, ya tenemos uno. La Casa de Hermandad está parada hasta acabar permisos y estudios previos. Todas las plazas de aparcamiento están reservadas y falta empezar a edificar.