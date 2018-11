Hombre de 30 años, el perfil de alcohólico que requiere ayuda

Hombre de 30 años. Es el perfil de persona que pide ayuda a la asociación de Alcohólicos Rehablitados de Almería (ARA), tal y como ha informado su presidente José Salvador González, en la mesa informativa instalada en el centro de la capital con motivo del Día Mundial Sin Alcohol.

González ha relatado que cuando llegó a ARA "hace ya muchos años, el perfil de persona era el de un hombre de entre 55 y 60 años con muchos problemas a sus espaldas, familiares, laborales, de salud... y hoy en día podemos decir que este perfil ya es raro que llegue". "Ahora son jóvenes de una media de 30 años, e incluso mucho menores". "A todos ellos les diría que en ARA no estamos en contra de que consuman alcohol, sino del consumo abusivo, porque pasada una determinada tasa llega un momento en el que lo necesitan y aparece el problema". El presidente de ARA ha incidido en que "el familiar sufre más las consecuencias que el alcohólico, y sobre este asunto queremos insistir a las administraciones, sobre los miedos y las consecuencias psicológicas que genera nuestro problema sobre ellos".

José Salvador González ha subrayado que el objetivo del colectivo no es otro que el de "concienciar a la población de que el alcohol es una droga que crea adicción y que hay que tratar". Asimismo ha informado de que en ARA "tenemos varios tipos de tratamientos. Desde el indicado para la persona que llega y no sabe qué le pasa, y a quien se trata de concienciar de que el alcohol es un problema grave que puede causar la muerte, hasta otros para personas que reconocen su adicción. Posteriormente existen una serie de terapias de mantenimiento que debemos mantener para no olvidar que tenemos un problema". La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, Francisca Serrano, ha visitado la mesa informativa instalada por (ARA) donde ha destacado "la labor que llevan a cabo entidades como ARA, en la prevención y tratamiento de las personas con adicción y su incansable trabajo para la concienciación de la ciudadanía". Serrano ha recordado que "el alcoholismo es una enfermedad crónica que tiene una importante repercusión, tanto en la persona afectada como en todo su entorno y que requiere un abordaje integral para su tratamiento". Igualmente, ha subrayado "la necesidad de apostar en primer lugar por la prevención, con acciones específicas dirigidas principalmente a la juventud, para evitar el consumo abusivo". La delegada ha explicado que "la Junta financia en la provincia una red de centros para el tratamiento a personas con problemas de adicciones, en la que se integran dos especializados en el tratamiento del alcoholismo, como son el de ARA en la capital y el de Pro Salud en El Ejido". Para el tratamiento de la adicción al alcohol y otras sustancias, existe en la provincia una red de centros de tratamiento ambulatorio, financiados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la que se integran los gestionados por las asociaciones ARA, Cruz Roja y Proyecto Hombre en la capital y Pro Salud en El Ejido; el Centro Provincial de Drogodependencias y los centros de tratamiento de los municipios de El Ejido, Vera, Roquetas de Mar, Vélez-Rubio, Macael, Berja y Vera. A ellos se une el Equipo de Apoyo de Intervención en Prisiones.