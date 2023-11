Homenaje a los donantes de vida de Almería que ya son 'plantino' y 'diamante'

Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería y Junta de Andalucía han respaldado un año más la labor prestada por la Asociación de Donantes de Vida que aglutina a donantes de sangre, plasma, tejidos y órganos, en la celebración de su Asamblea anual. Una cita que ha vuelto a reunir a socios y colaboradores en un acto de hermandad en el que, como es tradicional, se han entregado reconocimientos a los grandes donantes de sangre que tiene la provincia de Almería.

El presidente de la Asociación de Donantes de Vida, José Nemesio Pascual, explicó cómo la asamblea anual es el momento en el que se aprovecha para reconocer en un acto tan significativo a todos los donantes de la provincia de Almería que han llegado a sumar 30, 50 y hasta 75 donaciones, agradeciendo “el apoyo y la colaboración de todos de cara a seguir haciendo de la asociación una entidad de referencia”.

Llamamiento a los almerienses para que sean solidarios con los demás con su sangre

El delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, mostró su agradecimiento a todas las personas homenajeadas durante el acto por haber contribuido con su esfuerzo y fidelidad a que nuestros hospitales sigan funcionando y cuenten con todas las reservas necesarias para los distintos procedimientos que así lo requiere. “Vuestra colaboración ha sido determinante para que nuestros pacientes sigan recibiendo su tratamiento, y por tanto recuperándose. Esto ha sido posible gracias a las 15.465 donantes almerienses que han decidido de manera altruista donar su sangre para que otros 6.583 pacientes puedan mejorar su salud”.El delegado animó a los asistentes “a seguir formando parte de este grupo de personas convencidas de que ayudar a los demás es valor esencial del ser humano y a que sigáis incrementando el número de esta gran familia”. El responsable del Centro de Transfusión Sanguínea, Arif Laarej, agradeció a los donantes sus donaciones, ya que “más allá de los números, detrás hay personas que sin pedir nada a cambio, hacen que los pacientes no tengan que preguntarse si hay sangre o no. Sin sangre, no podemos hacer nada en la atención asistencial”, ha expresado.

125 ejemplos de solidaridad Diego, Clemente, Luis, Juan, Salvador, José Manuel, María Almudena, Elena, Josefina, Concepción, Tania, Virtudes.... y así hasta un total de 125 almerienses fueron reconocidos por ser ejemplo de solidaridad.

En representación del Ayuntamiento de Almería, la concejala de Seguridad y Función Pública, María del Mar García-Lorca, ha reconocido ante la Asamblea “el ejemplo permanente de solidaridad y compromiso que supone donar sangre y tejidos para salvar vidas”, un reconocimiento que el Ayuntamiento de Almería ha plasmado recientemente “con la concesión a vuestra asociación del Escudo de Oro de la Ciudad”, recordó. “En el Ayuntamiento creemos que el verdadero motor que impulsa a las ciudades no es solo la política o la economía, sino el compromiso que tenemos con los demás”, subrayó, al tiempo que abogó por “concienciar y normalizar la donación como lo que es: una sencilla actitud cívica de solidaridad cotidiana”.

El diputado provincial Carlos Sánchez destacó que donar sangre significa donar vida: “Quiero agradecer a todos los donantes la gran labor que realizan porque con este pequeño gesto salvan vidas. De parte de la Diputación quiero dar las gracias a todos los que en cada colecta o en los centros de transfusión colaboran con la sociedad almeriense porque salvan vidas ante situaciones médicas de extrema gravedad”, destacó en el acto.