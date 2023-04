El Hospital Torrecárdenas baraja ya opciones para solucionar el déficit de aparcamientos

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas estudia diferentes opciones para dar solución al déficit histórico de plazas de aparcamiento que tiene el centro hospitalario de referencia de la provincia de Almería. Un problema que, como señalan desde el propio centro, se ha ido acrecentando debido a varios factores, como por ejemplo, que la plantilla de profesionales (que comprende en este recinto al Hospital general, al Hospital Materno Infantil y parte de las Consultas Externas de ambos hospitales) ha crecido en cerca de 1.000 trabajadores en los últimos cuatro años, o la ya sabida apertura de las instalaciones del propio Materno Infantil (inauguradas en 2020).

A nadie se le escapa que un aparcamiento con plazas suficientes y digno es una necesidad para el Hospital Universitario Torrecárdenas. Ni siquiera a las administraciones públicas. Solo hay que pasar por allí una mañana cualquiera (de lunes a viernes cuando el centro sanitario de referencia de la provincia de Almería acapara el mayor volumen de actividad asistencial) para darse cuenta de la carencia y de la urgencia de solucionar un problema que afecta a todos. Pacientes, trabajadores, servicios de transporte como los autobuses o los taxistas, repartidores de suministros..., todos sufren las colas y el desorden de tráfico que provocan los cientos de coches que habitualmente dan vueltas y vueltas alrededor del centro sanitario en busca de un hueco donde estacionar.

La Policía Local realiza servicios diarios en la zona para intentar dar fluidez a la circulación y evitar el cuello de botella que empieza a formarse desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 12:00 horas aproximadamente en la zona. De hecho existe una orden expresa de la Jefatura para que patrullas de agentes, habitualmente suelen ser los que hacen servicio en moto, controlen los accesos para evitar colapso. Incluso los propios vigilantes de seguridad privada que dan cobertura a las entradas y salidas del centro sanitario han tenido que emplearse en numerosas ocasiones para dar instrucciones a los conductores y evitar que estacionen en la rampa de bajada que da acceso tanto al Hospital General como al Hospital Materno Infantil, y en pocos meses también lo hará para el Hospital de Día Oncológico y de consultas externas que ya se ha empezado a construir junto a los anteriores.

Son cuatro las zonas que hoy hacen las veces de parking junto al centro sanitario

El problema del aparcamiento ya se había tratado en numerosas reuniones, pero concretamente el pasado mes de julio de 2022 la propia gerencia de Torrecárdenas tildó el asunto de “problema histórico” en su ‘Comisión Hospitalaria Ampliada’, en la que estuvo presente el exalcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco, además de 200 profesionales (de forma tanto presencial como telemática) pertenecientes a cargos Intermedios asistenciales y no asistenciales, Junta Facultativa, Junta de Enfermería, Junta de Personal, tutores, incluso la Comisión de Participación Ciudadana, así como diferentes asociaciones. Lo de histórico, sólo hay que tirar de hemeroteca para ver la cantidad de veces que las administraciones han hablado del tema, que han considerado “necesaria” una solución, pero sin embargo nadie ha atajado.

En la cita se detallaron las gestiones que lleva tiempo realizando la Dirección Gerencia para solventar “el déficit de plazas de aparcamiento existentes”. Fue en esta ocasión cuando el director gerente, Manuel Vida, posiblemente por numerosas quejas recibidas y a la vista de la situación que se genera cada día, anunció la puesta en marcha en el mes de septiembre de la alternativa de disponer, trabajadores y pacientes, de más de 500 plazas de aparcamiento gratuitas en el parking subterráneo del Centro Comercial Torrecárdenas. Se trata de un acuerdo con la gerente del centro comercial, Nadia Núñez Fernández, en el que además de disponer de medio millar de espacios para estacionar de forma gratuita, también se ponían en marcha descuentos, sólo para los trabajadores del hospital, en las zonas de restauración del centro comercial. Y es que en este tiempo el hospital de referencia de Almería también se había quedado huérfano de un restaurante-cafetería donde tomar un tentempié.

Un parking subterráneo bajo la Facultad de Medicina

Posiblemente a raíz de esta reunión fue cuando se empezó a estudiar de una forma más comprometida una solución seria y de futuro para acabar con el problema de la falta de plazas de estacionamiento. Aunque nadie ha confirmado aún la idea, Diario de Almería ha podido conocer de fuentes de toda solvencia que todos los esfuerzos van en la dirección de construir un parking subterráneo en los terrenos municipales que el Ayuntamiento ha cedido a la Universidad de Almería, donde en breve se empezará a levantar la Facultad de Medicina, como confirmó a este periódico el propio rector, Carmelo Rodríguez.

La Dirección Gerencia del Hospital, no es ajena a la responsabilidad que tiene, por lo que lleva meses estudiando diferentes opciones para poner coto a un problema que va a más. Aunque aún no han detallado ni esbozado las opciones a este periódico, una de ellas podría tratarse de un parking público. Ya el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, lo indicó en una entrevista concedida a este periódico en el año 2019:“Tengo claro que se necesitan más plazas de aparcamiento y se estudiará la opción de hacer un parking público que, en todo caso, será público. No soy partidario de un parking privado en el que haya que pagar, porque suficiente es tener un familiar hospitalizado para que en encima te cueste el dinero”.

500 plazas de estacionamiento. Hay disponibles gratis en el parking del Centro Comercial Torrecárdenas

El Hospital Universitario Torrecárdenas tiene en marcha desde el pasado mes de septiembre un servicio lanzadera de autobuses para trasladar a quienes hiciera uso del parking comercial hasta el recinto del hospital. En septiembre comenzó a operar un minubús que iniciaba su jornada a las 7:30 horas (en la primera salida con origen en el centro comercial) hasta las 15:30 horas (con la última salida desde el hospital). Era una solución a corto plazo, bien acogida entre los trabajadores principalmente, que cada vez se usa más pero que, a tenor de la situación (las imágenes diarias lo evidencian), parece que no ha acabado calar entre los usuarios, especialmente entre los pacientes y familiares que unos por desinformación y otros por negación, no hacen uso de la alternativa. Una medida que, entre otras cosas, los ciudadanos describen como “poco seria si es algo que se han pensado sin un proyecto aparejado con vistas a futuro” (tal y como han señalado la mayoría de los usuarios a los que se le ha preguntado a pie de parking (explanada de tierra y piedras) en el entorno del hospital.

Una plantilla de 4.500 profesionales

Hay que recordar, y son cifras que avanzó el mismo gerente en dicha comisión, que la plantilla del Hospital Universitario Torrecárdenas está constituida por más de 4.500 profesionales. Y a esto hay que sumar el crecimiento exponencial de pacientes que ha experimentado el hospital y que a su vez va asociado al crecimiento poblacional no solo de la capital sino de la provincia en su conjunto. No hay que olvidar que Torrecárdenas es el hospital de referencia para todos los almerienses.

Cuatro zonas de aparcamiento

A parte del déficit de espacio, otro gran debate que está servido desde hace años es el de la accesibilidad. La radiografía de las zonas de aparcamiento del hospital público de la capital es la siguiente: Una zona de aparcamiento asfaltada que es la más cercana a los accesos del centro sanitario y a la que los peatones pueden acceder a través de una escalera o por la rampa de bajada por la que discurre una acera; una explanada en terreno de tierra y piedras, desniveles, socavones y barro que en los días de lluvia se convierten la zona en la “boca del lobo” o casi en una “trampa de arena movedizas de la que es difícil salir”, tal y como la describen algunos pacientes a los que ha entrevistado Diario de Almería. Otra explanada en la parte derecha, la primera que se encuentran los usuarios cuando encaran la carretera de acceso a Torrecárdenas desde el Estadio Juan Rojas, que también presenta un terreno dificultoso de tierra y piedras, intransitable para personas como movilidad reducida o para pacientes enfermos a los que les cuesta andar por semejante suelo. A lo que se suma la distancia hasta la puerta de acceso del hospital y la inclinación de la cuesta que hay que salvar hasta la meta. Y por último, otra zona de estacionamiento, esta ya sí asfaltada y prácticamente en la puerta de entrada al hospital, controlada por una barrera, que es de uso exclusivo para personal del sanatorio. Dos de las explanadas están ubicadas en terrenos cuyo titular es el hospital (accesos Norte y Sur).

El Ayuntamiento, titular del terreno de tierra que hoy hace las veces de parking y que se ha cedido a la Universidad de Almería para que levante la futura Facultad de Medicina, indica que en una de las últimas reuniones incluso se llegó a ofrecer una parcela (cercana al Centro Comercial Torrecárdenas) que cuenta con unos 5.000 metros cuadrados y que podría adecentarse si fuera necesario.