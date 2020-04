Atrapada, Habitaciones cerradas, Siete domingos a la semana, El cuarto, La casa de mi vida o Escape Room, sin salida, son algunas de las películas que Paco Calavera ha propuesto hasta el momento en su particular Canal Cuarentena que ha confeccionado en su perfil de Twitter. Y no las está eligiendo por ser las cintas más premiadas de la historia del cine, precisamente. Su objetivo es bien distinto: provocar unas risas a sus seguidores, por la curiosidad de sus títulos, en estos complicados tiempos de confinamiento obligado por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus, tragedia cuyas situaciones cotidianas ahora mismo en nuestro día a día, por qué no, pueden ser utilizadas como material cómico para sobrellevar este estado de alerta desde una actitud más positiva.

Programa doble esta noche en Canal Cuarentena. pic.twitter.com/JlQIX4X7jF — Paco Calavera (@pacocalavera) April 9, 2020

"Nunca hubo esta cantidad de gente riéndose tanto. La salvación es la risa, es un mecanismo de defensa para momentos como este. Es algo irracional, instintivo. Siempre que estamos en una situación trágica suele aparecer. El humor desempeña un papel fundamental. Si no nos reímos solamente queda tragedia", afirma el cómico y actor almeriense, que describe su cuarentena asegurando que "de momento la estoy viviendo, que de las dos opciones es la mejor. Me sorprende que haya gente que se aburra, cuando hay días que a mí me faltan horas. Hay muchos libros para leer, estoy viendo películas o escribiendo nuevo materia".

Calavera destaca que "ahora es más importante que nunca la comedia, un género que siempre se ha tomado como secundario, al que no se ha valorado como se debe. Hay que disfrutar más de la comedia. A mí estos días me están salvando los Hermanos Marx. Estoy viendo una colección de películas que tenía y basta con ver a Groucho para estar alegre". Sobre la cantidad de memes que circulan estos días vía whatsapp, confiesa que "hay días que uno acaba con la cabeza saturada de la cantidad de cosas estúpidas que recibe. En el caso de los negros de Ghana con el ataúd, todos los que veo me gustan. De hecho me he prometido ir a su país a ver un entierro".

PACO CALAVERA "Si no nos reímos sólo queda tragedia, en una situación de este tipo la risa es la salvación"

PEPE CÉSPEDES "El almeriense siempre suele tomarse todo con humor, que sirve para los peores momentos"

El conocido monologuista es consciente de que "habrá personas a las que les molesten algunas cosas, pero ahora es cuando más estoy viendo reírse a la gente, incluso hay personas que están desarrollando un humor que antes no tenían. Nos dicen que no podemos salir de casa, no sabemos si volveremos a trabajar… Es todo tan absurdo que es divertido, hay que reírse de esto. Recomiendo ver La Vida es Bella, de Roberto Benigni, ese padre con su hijo en un campo de concentración”. Además, considera que "lo que molesta en realidad a mucha gente no es el humor, es el ideal político que puedas tener. Se puede bromear sobre política siempre y cuando no nombres a partidos o políticos concretos. Hay que ser escapistas, yo intento huir de ese tema y escribo de una forma neutra, sobre cosas cotidianas como el tema de los guantes ahora para hacer la compra. Muy pocas veces he tenido problemas por mis bromas. Uno intenta hacer reír a todos, pero eso es muy complicado".

Sobre su actividad creativa y laboral prevista para estos meses, informa que "Pepe Céspedes y yo teníamos este año El Botellón en el Parque del Pryca en Málaga, Murcia… Eso ha quedado anulado, al igual que nuestro espectáculo junto a Labordeta este verano. Se iba a estrenar una película en la que salgo en el Festival de Cine Español de Málaga y una serie que ahora tendrá que esperar a otoño". La incertidumbre en el sector, que de nuevo está recibiendo un duro golpe, hace que se muestre tajante al decir que “no se trata de que nos ayuden, se trata de que hagan su trabajo y gestionen, no es un regalo que nos deban hacer. Nosotros trabajamos y pagamos nuestros impuestos”.

Mientras pasan los días de la cuarentena, Paco Calavera sigue por su senda humorística, ofreciendo directos en Instagram en los que sale acompañado por otro gran referente del humor, Pepe Céspedes, que admite que “parece que ahora hay más vida cultural que antes de la cuarentena. Yo nunca he sido de redes sociales ni nada, pero me he tenido que hacer una donde solamente sigo a Paco, para poder hacer los directos con él. Es extraño pero divertido. Es como charlar con un amigo, y si conseguimos aunque sea por un segundo hacer reír a alguien ya ha merecido la pena”. El también cómico made in Almería, asegura sobre este confinamiento que “empezamos muy fuerte el primer fin de semana, con conciertos desde los balcones o memes que ahora ves y parecen ya de la edad de bronce. El humor sirve para los peores momentos, es nuestra herramienta. No todo es de risa, pero si te lo tomas a risa mejor, porque además es una situación ante la que no puedes hacer nada. Cada persona sobrelleva esto como puede y el almeriense de por sí se suele tomar siempre las cosas con humor”.