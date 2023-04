¿Es seguro el IES Sol de Portocarrero? El apuñalamiento de un alumno enfrenta a profesores y administración

¿Es seguro el IES Sol de Portocarrero? El apuñalamiento de uno de los alumnos de este centro enfrenta posturas entre los profesores y la administración y se abre el debate cuando ya han sido detenidos dos menores de 16 y 17 años como presuntos autores del apuñalamiento este jueves de un alumno que intentaba mediar en una pelea entre dos grupos en este centro ubicado en el barrio almeriense de La Cañada de San Urbano.

La Comisaría Provincial de Almería ha informado de que han sido arrestados por un delito de tentativa de homicidio, así como que está previsto que sean puestos a disposición judicial a lo largo de la jornada de este sábado. Uno de los detenidos es alumno del IES Sol de Portocarrero, pero el otro no.

Según trasladó la Policía, en la mañana de este jueves se produjo una denuncia por la agresión por arma blanca sufrida por uno de los alumnos de este centro educativo.

De acuerdo con las declaraciones recabadas, sobre las 14:30 horas del miércoles se produjo una pelea fuera del centro entre dos grupos de estudiantes del instituto, al parecer relacionada con el supuesto robo de un terminal móvil.

Este jueves uno de esos grupos pidió “refuerzos a familiares y amigos, que saltaron la valla del instituto, pinchando a un alumno que trataba de mediar entre los dos bandos”, señalaron desde la Policía Nacional.

Por su parte, fuentes del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería han indicado que el agredido, de 15 años, se encuentra en planta tras ingresar en el complejo hospitalario acompañado por su familia para ser intervenido quirúrgicamente.

El claustro de profesores del IES Sol de Portocarrero ha mostrado su “repulsa ante el hecho violento acaecido en la zona de las pistas deportivas” del centro y han reclamado más seguridad.

“Necesitamos que nuestro instituto sea un lugar seguro para todos los miembros de la comunidad educativa, tanto en el interior como el exterior del mismo”, han expresado los profesores en un manifiesto remitido a los medios.

“Las instituciones que tienen la potestad de crear entornos de seguridad deben tomar medidas para que ir a estudiar no se convierta en una situación tensa y desagradable, sino que, por el contrario, todos -profesores, alumnos y personal de administración y servicios- sonriamos cada mañana al llegar al lugar donde nuestras diferencias (etnia, religión, orientación sexual o género) desaparecen o sólo se hacen patentes para enriquecer nuestra identidad, no para crear distancias insalvables”, dicen.

Añaden que “los centros educativos tienen la obligación de cuidar y proteger a sus alumnos, pero ese deber también se hace extensible a las familias, a las fuerzas de seguridad del Estado y a la sociedad en general”.

“Exigimos que, ante casos de extrema violencia como el acaecido en nuestro centro, se tomen las medidas necesarias y con la urgencia que requiere mantener el bienestar y la seguridad de la comunidad educativa”, añaden.

Entre estas medidas, ven “crucial”, como mínimo, la “contratación inmediata de un guardia de seguridad durante la jornada escolar que vigile el perímetro del centro y zonas donde cae concentra nuestro alumnado, así como alguna patrulla en las horas clave de entrada y salida al centro”.

“No queremos que algo así se vuelva a producir, no queremos tener miedo en nuestro entorno de trabajo y de formación académica y no vamos a permitir que ninguno más de nuestros alumnos salga herido”, concluyen.

Por otro lado, en declaraciones a los medios, la Delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha señalado que se trata de un hecho “absolutamente aislado” que “casualmente” se ha producido dentro de un centro educativo, ya que “nada tiene que ver con la actividad académica de centro”.

“Estamos hablando, por lo que sabemos de los informes de la Policía, de dos grupos rivales de varios críos menores (…) que se pelearon el día anterior por un hecho aislado (...) y que ese día fueron al centro educativo”, ha insistido.

“El chaval que se metió por medio ha resultado herido. Afortunadamente no de gravedad, está bien (…) Aprovecho para mandarle a toda su familia nuestros mejores deseos para su pronta recuperación”, ha apostillado.

Ha defendido que el centro cuenta con medidas de seguridad y ha subrayado que el grupo que accedió al instituto lo hizo tras saltar la valla, no porque ésta estuviese rota. “Apelo, evidentemente, a que esto no vuelva a suceder, pero que esto no se combate con medidas de videovigilancia, porque estamos hablando de un hecho delictivo que nada tiene que ver con educación”, ha concluido.