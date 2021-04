Ibáñez materializa su sueño cultural en Olula del Río

A Andrés García Ibáñez (Olula del Río, 24-9-1971) no pocos lo tildaron de loco cuando en 1996, con apenas 25 años de edad, se propuso transformar un secarral de su localidad en el polo artístico más importante del sureste peninsular. Un cuarto de siglo después ese sueño de juventud está a punto de materializarse con la inminente inauguración de la ampliación del Centro Pérez Siquier, último edificio del anillo museístico conocido como Ciudad de la Cultura.

“En el desarrollo de este gran proyecto cultural he invertido una considerable cantidad económica, todo lo que hasta la fecha he ganado en el ejercicio de la pintura, que es mi pasión y mi profesión. No heredé apenas nada, pues mis dos familias, de origen albojense, tanto paterna como materna, fueron siempre muy humildes; la pintura me lo ha dado todo”, explica Ibáñez rememorando el esfuerzo invertido en que todo cristalizase.

Andrés García Ibáñez, artista "Solo los poetas pueden cambiar el mundo con su impulso quijotesco, romántico si se quiere. El progreso es la realización de las utopías"

En ese tortuoso camino el artista se ha encontrado numerosas piedras en el camino, pero siempre contó con el apoyo decisivo de su mujer, Rita Casanova, profesora de historia, y de sus buenos amigos Antonio López y Carlos Pérez Siquier: “Rita siempre ha aceptado de forma natural mi obsesión. Otras personas sí pensaron que estaba loco y lo defendieron. Ahora se asombran de la materialización del proyecto, pero solo los poetas pueden cambiar el mundo con su impulso quijotesco, romántico si se quiere. El progreso es la realización de las utopías. El mundo se lo debe todo a los utópicos”.

Ahora que el sueño se ha convertido en una realidad palpable, Ibáñez se congratula de su función dinamizadora en el valle del Almanzora: “Supone una satisfacción y un orgullo enormes, es un sueño maravilloso hecho realidad. El arte desarrolla la sensibilidad poética de los pueblos, los aleja del mito y del embrutecimiento, hace a los lugareños menos pueblerinos. Indirectamente, un proyecto como éste genera un tejido productivo asociado al turismo de calidad, mejorando las oportunidades laborales y la calidad de vida de los habitantes”.

Todo arrancó un lejano 1996 cuando Andrés, recién terminados sus estudios de arquitectura en Pamplona y teniendo ya una consolidada carrera como pintor figurativo con encargos internacionales, comienza las obras de la ‘Casa Ibáñez', una vivienda-taller con tres salas de exposición para uso privado en su concepción original.

El alcalde de entonces, Eugenio Acosta, le ofrece en 1997 mostrar al público regularmente esas salas expositivas, proponiendo que el Ayuntamiento se hiciera cargo de su apertura e iniciando el germen de lo que en 2004, tras diversas ampliaciones sufragadas íntegramente de su bolsillo, se constituyó en el actual Museo Ibáñez, dotado de 18 salas y 2.5000 metros cuadrados, germen de la Ciudad de la Cultura.

En 2001 adquiere unos terrenos contiguos a su casa-museo imaginando un ambicioso proyecto comarcal de carácter puramente cultural y en 2005 se constituye la ‘Fundación Museo Casa Ibáñez’ para gestionar la apertura pública del espacio y darle forma al ambicioso proyecto. Debido a la desidia política Ibáñez está a punto de tirar la toalla y llega incluso a anunciar el cierre para diciembre de 2010, algo que evitó una multitudinaria manifestación y el apoyo de la Diputación Provincial.

“He sufrido ninguneo, desprecio, envidia, sectarismo, amenazas y métodos fascistas de algunos políticos y representantes públicos, pero todo me ha hecho ganar mayor confianza personal. Hoy podemos decir que es un proyecto que pertenece a la sociedad en su conjunto y una parte de ella espera mucho de él”, manifiesta.

En mayo de 2011 Antonio López cursa su primera visita al museo (en 2012 celebraría en Olula el I Curso de Realismo y Figuración) y Juan Manuel Martín Robles es nombrado director de la Fundación, que en 2014 pasa a denominarse Ibáñez-Cosentino al entrar la multinacional en su gestión.

No será hasta 2016 cuando fragüe la construcción del ‘Centro Pérez Siquier’, el primer espacio dedicado en España a uno de los grandes fotógrafos clásicos para custodiar su legado, con una inversión de 350.000 euros. La amistad con Antonio López propicia también que ese año comiencen las obras de la estatua monumental ‘La Mujer del Almanzora’, de 8 metros de altura.

Para acometerlas se realiza una campaña de crowdfunding con 180 réplicas en bronce de pequeño formato que recauda medio millón de euros. El montaje de los 280.000 kilos de mármol blanco Macael y la estructura de barras de hierro de 130.000 kilos que la soportan (previo tallado mecánico de los mismos en los pantógrafos de la empresa Cuéllar a partir del modelado original digitalizado) finaliza en julio de 2017 y en septiembre se inaugura oficialmente el Centro Pérez Siquier.

En 2019 se procede a la musealización de la sala subterránea de ‘La Mujer del Almanzora’, donde se narra, mediante paneles y audiovisuales, todo el proceso de concepción y ejecución del monumento, aportando para ello el Ayuntamiento de Olula 25.000 euros, que se unen a otra partida de 70.000 destinada a la primera fase de urbanización de la plaza pública que ejerce de ágora en la Ciudad de la Cultura, apenas 95.000 euros de las arcas municipales para un proyecto que se aproxima a los 7 millones.

Por entonces Ibáñez ya tenía en mente la ampliación del Centro Pérez Siquier como colofón del proyecto museístico con la idea de exponer la colección de arte almeriense en la planta superior y el legado del historiador de arte Javier Pérez Rojas en la planta baja, dotada también de un restaurante-cafetería.

Mientras logra la financiación necesaria se ejecuta la última fase de la urbanización de la plaza con una inversión de 100.000 euros por parte de Diputación e Ibáñez se embarca en la creación, con la colaboración de Cuéllar, de un jardín botánico y gliptoteca con estatuas clásicas grecorromanas para lo que invierte 50.000 euros de fondos propios y otros 15.000 aportados por Cosentino.

Se trata de un elemento de transición entre el parking del complejo (aún por asfaltar) y la plaza, dotado con 23 réplicas facísmiles del Doríforo, la Venus de Milo o los dioses de Fidias, entre otras. En paralelo, la Junta de Andalucía libra 47.000 euros para ejecutar el ramal de acceso al polo cultural desde la carretera A-334, obra largamente esperada por los visitantes del complejo y los vecinos de la barriada de Huitar.

Finalmente, tras superar la promesa incumplida por el Ministerio de Cultura -entonces dirigido por el almeriense José Guirao- de aportar los 200.000 euros comprometidos, en mayo de 2020 arrancan las obras del último edificio, de 1.4000 metros cuadrados y una inversión cercana al millón de euros, ejemplo de colaboración público-privada, aportando Diputación 250.000 euros y el resto Cosentino y el propio Ibáñez a través de la Fundación.

En total son 22.000 metros cuadrados de superficie construida destinada a equipamiento cultural y 7 millones de euros de inversión en una localidad de 6.300 habitantes que se ha convertido, por empeño de uno de sus vecinos más ilustres, en el nuevo pilar artístico del sureste peninsular.