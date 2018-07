Impulso, emoción y silencio: suena la guitarra de Tomatito

A veces tan sólo un silencio es capaz de suscitar un gran sentimiento. Así es la guitarra del genio Tomatito. Por sus manos acelera un impulso que culmina con un traste inmejorable. El artista almeriense, nuevamente, cautivó a los alumnos del curso estival, sumergiéndolos en el suburbio musical del arte flamenco mediante compases, ritmos y sensaciones inolvidables.

En sintonía con melodías de los cantantes José Mercé y Camilo, tocó las cuerdas, por soleá, a los asistentes inundándolos de experiencia. "La música es así, el flamenco es agresivo", aseguró el maestro, animando y formando de esta manera a los estudiantes. Una oportunidad única y exclusiva de aprender los secretos del genio de la guitarra flamenca. "No acostumbro a hacer esto en ningún sitio y aquí lo hago por ser mi tierra. Quiero estar aquí con ilusión y que los alumnos sepan que esto es tierra de guitarreros y de guitarristas y sobre todo divertirnos", incidió el artista.

Agudos, Sol menor, tercera y quinta nota componen algunos de los sonidos de la master class de Tomatito, adaptando los tonos musicales al unísono. Puro amor, alma intachable y resquicios del gran Paco de Lucía componen a uno de los artistas más auténticos de la leyenda viva flamenca. En la misma armonía experimentó su hijo, José del Tomate, los compases y la cercanía acorde a su padre. Deleitaron al público con varias sintonías y todos expectantes disfrutaron de la amalgama de sonidos.

"No sé leer música, la nuestra es impulsada", aseveró Tomatito, transmitiendo así conmoción a los asistentes. "Hay que valorar algo que él ha dicho y que no puede pasar desapercibido, y es que a José lo llaman muchísimas veces para que haga esto por muchas universidades de España, por muchos sitios, y no lo hace, lo hace solo en su tierra, así que es un auténtico privilegio que los jóvenes de nuestra tierra puedan estar aquí con nuestro guitarrista más universal, con nuestro artista as internacional, mano a mano, y poder escucharle", aseguró el concejal de Cultura, Carlos Sánchez. La colaboración con la Universidad de Almería es muy fluida, y también quiso dejar constancia de ello: "Para nosotros es una satisfacción poder estar un año más con la UAL en sus Cursos de Verano, este año además con un motivo más especial si cabe como es el '25 Aniversario' de nuestra universidad, la universidad de todos los almerienses".

La directora de los Cursos de Verano, Pilar Jerez, en referencia a 'Sonanta 3', realizado en el Museo de la Guitarra gracias a la cesión de "este magnífico espacio por parte del Ayuntamiento de Almería", se presenta "bajo la modalidad de taller, y va a permitir a los alumnos que durante tres días, de manera muy práctica, puedan acercarse o profundizar, porque hay distintos niveles, en este maravilloso instrumento".

Carmela Hernández, directora académica del curso manifestó estar feliz de "ver caras conocidas, algunos de la primera edición", antes de "dar las gracias por la elección de este curso" sabiendo que será un acierto: "Habéis hecho muy bien en matricularos y vais a vivir una experiencia muy grata, yo diría que inolvidable, y lo digo sencillamente por el plantel de ponentes". Carmela Hernández, profesora de la Universidad de Almería y también directiva de la Peña 'El Taranto', reconoció que "no se puede decir mucho más de Tomatito, un guitarrista universal avalado por un extenso y denso currículum, Premio Nacional de Guitarra y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, o su último Grammy, por citar solo lo más actual".

El taller se celebra por tercer año consecutivo y en su programación incluye dos mesas redondas propuestas por la Peña 'El Taranto'. Esa colaboración en la organización, sumándose el Ayuntamiento de la capital, fue destacado por Pilar Jerez en la apertura que "representa el compromiso y la apuesta de la Universidad de Almería por integrar las enseñanzas artísticas en su oferta estival, dando espacio y voz a la música, y más concretamente a la guitarra flamenca". El curso culmina hoy con la última master class y la entrega de diplomas.