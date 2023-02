Indignación en el barrio de La Goleta por la imposibilidad de circulación y difícil acceso al Hospital Mediterráneo debido a la Media Maratón

Los actos multitudinarios como la Media Maratón Ciudad de Almería nunca están exentos de opiniones encontradas sobre su organización. Así, en un día en el que más de 3.000 corredores han tomado la capital almeriense, son varios los comentarios negativos sobre la organización de un evento de tal magnitud por parte del Ayuntamiento de Almería, que circulan por las redes sociales.

Una almeriense denunciaba públicamente la falta de accesos al Hospital Mediterráneo a consecuencia de la Media Maratón. Según ha manifestado “llevaba a mi hija a urgencias por fiebre y un dolor en la zona del riñón y he tenido que estar más de una hora dando vueltas por toda la ciudad porque no había ni un solo acceso. Finalmente nos ha tenido que acompañar un coche de la Policía Local a un grupo de coches”, en esta línea apostillaba además que “en la clínica la indignación era general: gente con cita que no había podido llegar, las urgencias con los pacientes indignados”.

Por su parte, desde la Asociación vecinal La Goleta han realizado también una denuncia pública a través de las redes sociales, concretamente, uno de sus miembros Juan José Cano afirmaba a través de varios tweets que “he asistido a varias reuniones con los concejales, he insistido personalmente en hacer un plan de movilidad específico para que vecinos del barrio y gente de paso sepan cómo entrar y salir, y hasta hoy llega la improvisación y la falta de coordinación”. Así, tal y como afirmaba “lo de esta mañana en el barrio de la Goleta es la muestra de la falta de voluntad política de la de verdad del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería con los vecinos del barrio y con los almerienses en general, que se han visto bloqueados y limitados en su derecho a la libre circulación”.

Según dibujaba Cano a través de su Tweet, la situación en la zona es la de, “todo el perímetro de un barrio cortado por vallas impidiendo salir. Vallas al final de la calle sin aviso previo. Controladores sin información y cuya única información es que no se puede pasar hasta las 14h. Gente indignada bajándose del coche y encarándose con la Policía Local”.

La “imposibilidad” de libre circulación afecta a “unas mil viviendas, y una población aproximada de 4000 personas. Con planes, que tienen que ir a trabajar, personas mayores a su cargo a las que hay atender, posibles urgencias, ganas de disfrutar del domingo. Y lo único que han recibido es un cabreo descomunal”, añade.

Para concluir, Cano ha hecho especial hincapié en que no se trata de rivalizar sino de que se organicen las actividades deportivas, de ocio, cultura en la ciudad sin que “impida” la movilidad ni afecte “al descanso de los vecinos”.

Cabe recordar que, en el diseño de los recorridos de esta multitudinaria carrera, tal como queda reflejado en la propia página web del consistorio almeriense “hemos tomado nota de muchos comentarios recibidos, analizado hasta 7 propuestas de recorrido hasta conseguir que este cumpla con aspectos de valor para los corredores sin interceder en la propia vida de la ciudad”.