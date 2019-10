Inmigración y precios bajos, casos de ‘emergencia social’ para Vox

Miles de personas, unas 3.000 según el propio partido, han asistido al acto de este jueves por la noche de Vox en el palacio de congresos y exposiciones de Aguadulce. Un ruedo ya conocido por el presidente nacional de la formación, Santiago Abascal, quien entre constantes mensajes reclamando el estado de excepción en Cataluña y críticas al supuesto uso electoral del traslado de los restos mortales de Franco, ha tenido todavía espacio para referirse a dos asuntos que han sido claves en la provincia en otras convocatorias electorales:La inmigración ilegal y los bajos precios que perciben los productores hortofrutícolas.

Ambos forman parte de la “emergencia social”a la que Abascal ha aludido una y otra vez durante su intervención, interrumpida de forma constante por aplausos y banderas en alto. “¿No es una emergencia social que los transportistas no puedan trabajar en Barcelona frente a separatistas encapuchados?”, ha preguntado el líder de Vox, conocedor de que el grueso del agro almeriense se exporta por carretera. Insistió también en la inmigración que “no se adapta”. “Aquellos que no se quieren integrar, que no quieren la convivencia, aquellos que cuando no los contratáis os amenazan de muerte”, ha añadido en una referencia nada velada a la detención por un delito de homicidio en grado de tentativa de un varón de origen subsahariano que, presuntamente, agredió a un agricultor el 8 de agosto en un invernadero de su propiedad ubicado en El Parador después de pedirle trabajo.

Ha subrayado también que los precios agrícolas se encuentran “por los suelos”y que estos pequeños empresarios tienen que ver cómo el Estado les cobra el IVA mientras sus proveedores y las personas a las que les dan servicios “no pueden pagarles”. “¿Eso no es una emergencia social?”, ha recalcado una vez más.

Mensajes en los que ha coincidido la candidata al Congreso de Vox por Almería, Rocío de Meer, quien ha llegado incluso más allá al referirse a las mafias que trafican con seres humanos, condenando por otro lado la muerte del pequeño Sergio, que ha enmarcado dentro de la violencia “intrafamiliar”. “Lo hemos visto recientemente en El Ejido, la violencia no es monopolio masculino, con la última víctima de la violencia intrafamiliar”, ha apuntado en este sentido.

Por último, el parlamentario andaluz Rodrigo Alonso, también ha tenido la ocasión de referirse a un caso local, en este caso el de los exediles de Roquetas de Mar Francisco Barrionuevo y Antonio Inocencio López, afirmando que “esos que han venido a lucrarse, ya están fuera”.