Intento de relaciones colombiano marroquís

Era importante para los liberales españoles en Londres el fomento de las acciones bélicas de los colombianos contra las naves y costas españolas, el líder liberal, Dictador Supremo, Francisco Espoz y Mina, como Bertrán de Lis, mantenían dialogo con el embajador colombiano en Londres, se fomentaba el armamento de buques para las acciones bélicas contra España (A. H. Nacional, Estado, leg. 3075 y Estado, leg. 214). Mina maniobró con habilidad en Londres, atrajo hacia la causa liberal ayudas de políticos ingleses, diplomacia norteamericana, representantes de las nuevas naciones iberoamericanas.

Las acciones contra barcos de España eran constantes, según informes del 21-11-1825, el cónsul de Tánger, Briarly, exponía que el 19-11-1825 un convoy español fue atacado por bergantines y goletas colombianas, las naves de escolta consiguieron dañar a los colombianos, pero éstos consiguieron la huida (A.H. Nacional, Estado, leg. 6234).

Los colombianos tuvieron representante diplomático en Tánger, era Eduardo Tripland, persona que procedía del comercio en Gibraltar, en Tánger estuvo acompañado por su hermano, mantuvo el apoyo de liberales españoles, del cónsul inglés, cónsul de Estados Unidos, tuvo ayuda y reuniones con el Bajá de Tánger, mantenía que España carecía de buques y de dinero para mantener su poder. En Gibraltar se encontraba como cónsul de Colombia un americano llamado Sala. Igualmente el ya citado Tripland se movía en Gibraltar como agente de Colombia (A. H. N. Estado, leg. 3075).

Ya en julio de 1826, el contrabandista Bayona mandaba el bergantín “Guarda” undefined

Se supo que el 6-12-1826 salieron de Gibraltar el grueso de la flota colombiana, pero prometieron volver, así lo realizarían en el verano de 1826; además, el contrabandista y pirata “Borrasca” –lo considero pirata porque con su nave hacía la Guerra a España, hundiendo barcos del comercio y pesqueros (cuyos tripulantes no debían ser realistas o liberales, simplemente eran españoles que trabajaban en la mar), Borrasca en Agosto de 1824 con su barco estuvo en el desembarco de los Coloraos en Almería - en cafés de Gibraltar afirmaba que volverían en verano de 1826 unos 10 buques colombianos, aseguraba que embarcaría como práctico en los buques insurgentes, así lo realizó. Posteriormente, ya en julio de 1826, el contrabandista Bayona mandaba el bergantín “Guarda”, éste acordó hacerse presa de los Insurgentes, ya que en Gibraltar se encontraba el Capitán Gandolfo y su buque colombiano “República” –Gandolfo era un valiente, cruel y temible marino genovés al servicio de Colombia, a finales de Mayo de 1826 y procedente de Nueva York , fondeaba en Gibraltar el “República”, también estaban en Gibraltar las naves colombianas “Trinidad”, esta goleta estaba armada con un cañón giratoria y dos cañones laterales e hizo capturas de barcos españoles en Cabo de Gata, y la nave “Venganza”-, las autoridades españolas intentaron cambiar la marinería del “Guarda”, pero se levantó la tripulación de Bayona y no fue posible, el “Guarda” debía partir hacia Cartagena, no realizándose el cambio de los marineros, éstos, los fieles a España, de Gibraltar volvieron a Algeciras. El buque de Bayona fue perseguido por naves españolas. La Corbeta “Diana” y la Goleta “Andaluza” siguieron al “República” en ruta hacia tierras de Levante, escaparon los insurrectos (A. H. N. Estado, leg. 3075).

Un buque colombiano, “Santander”, en diciembre de 1825 se hundió en la costa de la bahía de Cádiz, su capitán era Cunninghan, los barcos colombianos solían estar mandados por norteamericanos. Debido a este suceso los españoles tenían prisioneros a marineros colombianos en Ceuta… de aquí el interés de los barcos colombianos de hacer prisioneros españoles (A. H. N. Estado, leg. 3075); hubo ataques a naves de españolas en Cabo de Gata, desembarcos en costas de Alicante, también intentos de desembarco en Roqueta de Almería y otros lugares españoles, ataques en Galicia, Cantabria o Cádiz… los colombianos pretendían apresar españoles para intercambiarlos por los prisioneros colombianos en Ceuta.

La toma de Ceuta por los liberales españoles para entregarla al Sultán, previa compra de la guarnición militar ceutí, contaba con el apoyo de Colombia. Primeramente los liberales deseaban la toma de Ceuta con la finalidad de entregarla al Sultán, para que fuese posible a los colombianos utilizar el puerto de Tánger… fracasan estos planes por la derrota de los barcos de Colombia ante buques españoles en agua de Cádiz en Junio de 1827. En años posteriores el liberalismo no olvidará Ceuta, planificando su toma el revolucionario liberal Rumí, de Granada, que explicó en la Universidad y fue un conspirador contra el absolutismo en Londres, se introduce en negocios en Marruecos y mediante Zenón de Orue intenta conseguir ganancias mercantiles para apoyar una acción de Torrijos para apoderarse de Ceuta, ya que Torrijos era informado en Londres por el General emigrado Fernando Butrón, que anteriormente fue Gobernador en aquella plaza africana (A.H.N. Estado, leg.3075).

También el Conde de Ofalia, embajador en París, informaba de la necesidad de vigilar a Rumí, Secretario de la Junta Revolucionaria de Londres, ya que las maquinaciones de Rumí además se dirigían a que los liberales desembarcasen entre las costas de Motril a Almería, pues ambicionaban hacerse con la riqueza de las minas de plomo cercanas a Berja en la Sierra de Gádor (Carta del Conde de Ofalia al Secretario de Estado. París 2-3-1830, en A.H.N. Estado, leg. 3075).

El año de 1826 fue de lamentable recuerdo para la marina y costas del Sur español, en aguas del Estrecho de Gibraltar se encontraba la goleta colombiana “Encantadora”. Un barco escampavías colombiano había apresado a dos naves españolas, cuando las llevaba hacia Colombia, con vinos y aguardiente, también portaba prisioneros a un oficial y dos cabos españoles, una de las naves fue liberada por Miguel Ballesteros, persona que estaba proscrito por el absolutismo. El cónsul en Gibraltar Mariano Aznares solicitaba el 21-8-1826 que Ballesteros fuese rehabilitado, recordaba lo mucho que hizo en Tarifa (A. H.N. Estado, 3075).

Cerca de Larache navegaba el bergantín colombiano de 18 cañones “Vencedor”, que en poco tiempo entraría en Gibraltar, así se decía el 18-8-1826. En las Canarias se encontraba una corbeta colombiana. Las naves de Colombia habían apresado a un bergantín goleta catalán, que fue vendido a un inglés, que estaba dispuesto a devolverlo a España si recobraba el dinero entregado (seguimos informes del cónsul en Gibraltar Aznares, en el legajo antes citado).

Juan José Espino, que en Agosto de 1824 estuvo con los Coloraos en Almería, se encontraba comandando una flota que se organizaba en Gibraltar, en el barco San Pascual de Antonio Vidal, contaban con unos 20 barcos, y unos 300 hombres, se pensaba que desembarcarían cerca de Algeciras o en Estepona, según informes del Corregidor de Ronda. El Gobernador de Orihuela y Alicante afirmaba que la expedición iría al Levante, concretamente hacia tierras cercanas a Crevillente, militarmente se preparaban los valencianos, Julio de 1826 (A.H.N. Estado 3075). Se temía que esta flota - por los acuerdos del Congreso de Panamá, entre ellos arrebatar las Canarias -, con ayuda colombiana, partiese hacia las Canarias.