Interinos critican la situación que continúan "sufriendo"

El sindicato Docentes por la Pública ha denunciado la situación que continúan "sufriendo" los interinos, tanto de la provincia de Almería, como del resto de Andalucía. Tal y como ha detallado María del Mar Fernández, del citado sindicato, también miembro de la Plataforma de Interinos de Andalucía e interina de Enseñanza Secundaria desde hace 5 años en la Consejería de Educación, "llevo años, junto a miles de compañeros, con el apoyo de los sindicatos CGT, Ustea, CNT y DxP, manifestándome tanto en Almería como en Sevilla, y trabajando para intentar darle la vuelta a este ERE encubierto que está suponiendo ya la aplicación del acuerdo entre los sindicatos con representación en la mesa sectorial (CCOO, UGT, CSIF y el beneplácito de ANPE) y el Ministerio de Hacienda, con el ex-ministro Montoro a la cabeza". En dicho acuerdo, curiosamente llamado 'Acuerdo para la mejora del empleo público', se decide sacar todas las plazas de todas las especialidades (algunas han estado más de 10 años sin convocarse), con el fin de reducir la tasa de interinidad del 20-25% al 8%, como dicta la normativa europea (Directiva 70/99). España incumple sistemáticamente dicha normativa y paga una multa por ello. Hasta aquí podría parecer que todo bien". El caso es que, según datos publicados por CCOO, "el grueso de los interinos de las bolsas de educación (infantil, primaria, secundaria y ciclos formativos) nos situamos entre 1 y 9 años de tiempo de servicio, lo que implica varias cosas: Muchos hemos estado ocupando plazas de carácter estructural durante más de 3 años, lo que nos hace estar en una situación de fraude de Ley. Por ello, y en base al EBEP art. 61.6 deberían estabilizarnos en nuestro puestos de trabajo.

En todas las especialidades de ciclos formativos y en muchas de las de secundaria, el número de plazas ofertadas en estas oposiciones ha sido el mismo o muy cercano al de vacantes que se dieron a principios del curso pasado, lo que implica que este septiembre no habrá vacantes (o serán infinitamente menores). "Es decir, aunque lleves 8 años trabajando, no aprobar las oposiciones significa no trabajar o precarizar las condiciones de trabajo, volviendo a alejarte de casa y a hacer sustituciones". Desde Docentes por la Pública han incidido en que "una Administración Pública no no debe prescindir de trabajadores que llevan años dejándose la piel en las aulas".