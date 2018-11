José Gandía y Benigno Morales

Hemos estudiado en anteriores capítulos a mártires fusilados en Almería, de los 22 fusilados la madrugada del 24 de Agosto de 1824, 17 fueron militares españoles, así lo consideramos, según sus declaraciones efectuadas por los mártires y por constancia de las desaparecidas actas del Sagrario de Almería, de las que se conservan copia en el Archivo Municipal de Almería, estos 17 militares españoles eran: Juan Luc, Antonio Guerrero Gallardo, , Bernardino Bustamante, José Rojas, Luis Rute, , Ramón Manzano, Francisco Paul, Carlos Hoyos y Miel, Ángel Garay, José López, Francisco González, Juan González, Nicolás González, Evaristo Fernández, Miguel Giménez, Jorge Navarrete y Tomás Pérez Valverde. Posteriormente hemos recogido estudios, según archivos españoles, Ministerio de Justicia de Madrid, Archivo Municipal de Almería, Biblioteca Nacional de Madrid , hemos visto historiografía francesa, para seguir el historial del General napoleónico Claudio Francisco Cugnet de Montarlot, persona cuyas últimas proféticas declaraciones en Almería, antes de ser fusilado, se consideraron disparatadas y propias de una persona falta de razón, pero que observo que tenían sentido… aunque fuese tenido por un loco por sus carceleros, sus amenazas de que en tres meses sus verdugos morirían rabiando, según lo que el francés Montarlot sabía de su estancia en Gibraltar, eran entonces una posible profecía, ya que conocía los preparativos de otras expediciones que se preparaban contra costas de Málaga, Huelva e intentos de invasión desde Portugal por fuerzas liberales. Sabían que en Londres el General Espoz y Mina, líder de los liberales exiliados, no dudaba en pactar alianzas con los Insurrectos Independentistas Colombianos que guerreaban contra España y sus intereses, entonces ya asediaban los colombianos el comercio y naves españolas en costas del Estrecho de Gibraltar; además de que el pasado historial se Mina se caracterizaba por su crueldad en las acciones de Guerra, siendo General en Cataluña en 1822, Trienio Liberal, arrasó y destruyó el pueblo de Castellfollit de Ruibregós en la Provincia de Barcelona, por cooperar sus habitantes con los monárquicos, tomó para los liberales Seo de Urgel, Mina fue ascendido a Teniente General. Las acciones represivas de Mina e ideas intransigentes que se extendían entre los conspiradores en Gibraltar, la venida a costas españolas de la flota colombiana hundiendo y apresando buques españoles, con enormes destrozos a España de 1824 a 1827, ya se adivinaban en las ideas del luchador liberal francés Montarlot que encontró la muerte en Almería con 46 años. También conocería Cugnet de Montarlot las ideas favorables a los levantamientos liberales y ayudas a éstos de ingleses y norteamericanos.

Anteriormente hemos presentado el historial de Tomás Rey y Guillermo Guti, ambos militares, aunque las fuentes difieren, aparecen como irlandeses. Con Cugnet de Montarlot, Guti y Tomás Rey son tres los militares extranjeros fusilados en Almería el 24-Agosto-1824.

Estudiaremos a José Gandía y Benigno Morales, ambos civiles, para completar los 22 fusilados en Almería el 24 de Agosto de 1824.

José Gandía. Sabemos que participó en la Expedición de Pablo Iglesias sobre Almería, siendo prisionero y tras juicio fusilado el 24 de Agosto de 1824 en Almería, dijo llamarse Francisco Rosas, de oficio oficial barbero, así aparece en las actas de enterramiento - intentaba confundir a los absolutistas almerienses-. Sin embargo en otros documentos también archivados en el antiguo legajo 606 del AMA (Archivo Municipal de Almería) lo encontramos como natural de Albox, siendo Oficial de la Administración de Rentas en Gibraltar, casado, de 31 años de edad, no aparece que tenga descendencia. Meritorios estudios afirman que era hijo de Francisco Gandía, que colaboró con la Administración de los franceses durante la Guerra de la Independencia, ya que en marzo de 1811 fue nombrado Francisco Guardia de Campo y Huerta de Albox. La condición de afrancesado, cooperación con los invasores, le cuesta a la familia de José Gandía la confiscación de los bienes que poseían cuando se replegaron los ejércitos de José I; la familia Gandía tiene que abandonar su casa en el espacio urbano de Albox y deben retirarse exiliados a vivir en el campo, consecuentemente por exigencias de la reacción de los absolutistas, por lo tanto José Gandía es una persona que sufre represalias del absolutismo en su juventud y toma ideas contrarias al sistema de Monarquía Absoluta de Fernando VII, viviendo el destierro en Gibraltar aliando su pensamiento con lo liberales. Se considera que José Gandía fue el único almeriense de la expedición de los Coloraos sobre Almería en Agosto de 1824, mas hemos de considerar que en 1824 la Comarca del Almanzora pertenecía al Corregimiento de Baza, por lo cual Albox era parte de Baza, no pertenecían al Corregimiento de Almería, que comprendía las tierras de Campo de Almería y comarcas del Río Andarax, aunque el Corregimiento de Baza, el Corregimiento de Guadix y el Corregimiento de Almería pertenecían al Reino de Granada, hasta la división de España en Provincias en 1833, naciendo la Provincia de Almería (Antonio y Pedro María Fernández Ortega estudiaron en la prensa almeriense en Agosto de 1988 a José Gandía).

Benigno Morales. Junto con José Gandía, Benigno Morales es uno de los dos civiles, los demás estaba vinculados a la milicia, que fueron fusilados en Almería el 24 de Agosto de 1824. El historial de Morales lo estudié anteriormente en este acreditado diario el 26-Agosto-2018, también en mi libro "El Episodio de los Coloraos", IEA - Ayuntamiento de Almería, 1997. Cuando fue apresado tras el intento de asalto a las murallas de Almería dijo llamarse Benito Morales y ser su oficio labrador, apareciendo como Benito Morales en La Gaceta de Madrid cuando se publican los nombres de los fusilados el 24 de Agosto de 1824 en Almería - la Gaceta daba nombres de 31 fusilados, contenía numerosos errores, en tiempos anteriores se decía "mientes más que la Gaceta"-. En las vísperas de ser fusilado, la noche del 23 al 24 de Agosto de 1824, en el Cuartel de la Misericordia, reclama al sacerdote auxiliante Diego Carlón, Morales le expone su deseo de efectuar importantes declaraciones de interés para la patria, confesando que se llamaba Benigno Morales y había sido editor de "El Zurriago". Tal declaración no se efectuaría al negarle el Gobernador de Almería, Pérez Feliu, la gracia de ser escuchado y prolongar su vida, quizás Feliu no desearía que diese mayores datos al tribunal que le condeno, implicando a otros conspiradores que siendo de Almería podrían encontrarse emparentados o relacionados con los mismos jueces, además Pérez Feliu provenía del liberalismo, en fechas del Trienio fue Gobernador en Almería, no desearía que otros complicados en la intentona liberal delatasen sus disimuladas anteriores ideas contrarias al Absolutismo, pues el Gobernador Feliu debería conocer la importancia del Periódico madrileño "El Zurriago", muy leído entre sectores ultra liberales. Morales conoció el destierro en Tánger, su padre era Alcalde Mayor de Algeciras, se interesa por su suerte y el Ayuntamiento de Almería comunica a su familia a principios de noviembre de 1824 que Benigno Morales fue fusilado en Almería el 24 de Agosto de 1824. Confesó, estaba casado y tenía unos 30 años.

Félix Mejía fue el autor de la "Carta de Benigno Morales a Félix Mejía", Filadelfia 1825.