Villegas: “Hay consenso sobre el olvido de Almería por los gobiernos de PP y PSOE”

- Vuelta a las urnas y con posibilidad de que no salga un Gobierno estable. ¿Están explicando los partidos qué se debe y puede hacer a partir del domingo?

- Efectivamente, creo que los partidos no podemos ir a estas elecciones sin explicar qué vamos a hacer ante el nuevo problema de bloqueo que tiene España y, por tanto, los partidos tenemos que ir a las urnas aportando soluciones. Albert Rivera lo ha hecho, ha dicho que si tiene un escaño más junto con el PP para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa lo hará, pero si no ganamos las elecciones y nos colocan en la oposición también desde ahí pondremos sobre las mesa las diez medidas que hemos hecho públicas para que haya un acuerdo entre constitucionalistas que por lo menos asegure a los españoles que no habrá terceras elecciones. Los partidos tendrían que hacer lo mismo que nosotros, decir cómo piensan evitar que haya nuevas elecciones y que España salga de esta situación de bloqueo.

- Los sondeos no son demasiado optimistas para Ciudadanos. Entiendo que la campaña se ha ido adaptando para revertir esta coyuntura...

- Nosotros dependemos de que se movilicen los ciudadanos que lógicamente están enfadados con esta repetición de elecciones. Si los electores de centro, liberales y moderados se quedan en casa es posible que no tengamos el resultado que tuvimos en las anteriores elecciones, pero tenemos esta campaña y estos día por delante para movilizar, para movilizar a nuestro electorado y a los españoles que están legítimamente enfadados. Tienen que se conscientes de que si no van a votar no saldremos de la situación de bloqueo o ganarán los extremistas, pero no lo van a permitir y de esa manera estoy convencido de que Ciudadanos tendrá un resultado por encima de las encuestas igual que tuvimos en las anteriores elecciones.

- Suele recalcar lo poco que han hecho por Almería los gobiernos de PSOE y PP...

- Creo que en este tema hay consenso en que hemos sido los olvidados de los gobiernos de Madrid de PP y PSOE que han incumplido sistemáticamente sus compromisos con Almería. Y lo que tenemos que hacer es que se cumpla con esta provincia tanto a nivel de infraestructuras como el AVE y el ferrocarril como con la necesidad de agua. Nosotros creemos que nuestra propuesta de una España de ciudadanos libres e iguales, sin privilegios para los que quieren romper el país y amenazan con irse, una España en la que se tenga en cuenta más a los que siempre están ahí arrimando el hombro es beneficiosa para Almería que siempre ha sido la discriminada frente a los privilegios de los nacionalistas.

- ¿Cuáles serían las principales medidas a poner en marcha en Almería?

- Cumplir con los grandes retos de la provincia que son las infraestructuras, con el ferrocarril como principal bandera, sin olvidar la conexión con el puerto, y el del agua para garantizar los recursos a la agricultura a un precio que les permita ser competitivos con sus productos. Y también apostaríamos por las grandes oportunidades que tiene esta provincia por sus características como el desarrollo del turismo, hay que aprovechar su potencial, y trabajar en otros ámbitos fundamentales como la industria del mármol y el incipiente sector de las energías renovables que tiene mucho camino por desarrollar. Hay un montón de retos apasionantes para la provincia de Almería y estamos deseando gobernar en Madrid para ponermos en marcha como ya estamos haciendo desde el gobierno de Andalucía.

- ¿Cree que la acción del gobierno andaluz está ayudando de cara a estas elecciones generales?

- Estoy seguro de que las actuaciones que se están haciendo desde el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía van a ayudar a tener un mejor resultado en Almería. Ya pasó el 28 de abril cuando conseguimos en Almería un porcentaje de votos superior a la media nacional y ese gobierno que ahora ha tenido algunos meses más para desarrollar medidas en el ámbito de la regeneración democrática, de la bajada de impuestos, de impulsar la mejora de los servicios en sanidad y educació va a contribuir a que tenamos un mejor resultado electoral. En Andalucía ya se están viendo los frutos de esa nueva forma de hacer política porque ya no es contar lo que vamos a hacer, sino que los almerienses están percibiendo lo que realmente significará Ciudadanos cuando llegue a gobernar.

- ¿Cuál ha sido su principal actividad en este tiempo como diputado por esta circunscripción?

- La verdad es que hemos tenido una legislatura cuanto menos rara por la incapacidad de Sánchez para formar Gobierno y el Congreso lo hemos tenido cerrado, sólo hemos podido presentar preguntas al Ejecutivo en distintos ámbitos como la seguridad en el campo y los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre el ferrocarril después de reunirnos con los colectivos almerienses, sobre el déficit hídrico, el problema de la regresión de la costa de Balerma... hemos estado pendientes de todo lo que preocupa en Almería, pero una legislatura con un Gobierno en funciones en la que no se reúne el Congreso dificulta la labor de los diputados.

- Pero también se puede ejercer de lobby almeriense fuera del Congreso en su partido, entiendo que así ha sido en esta legislatura exprés.

- Por supuesto, hay que poner Almería en la primera línea del interés de las políticas públicas, un sitio en el que no ha estado desde hace muchísimos años y todos los almerienses que tenemos la oportunidad tenemos que empujar para conseguirlo.

- ¿Cómo se vive el debate televisivo desde dentro?

- Los debates son parecidos, pero nunca se sabe como va a salir. Nosotros estamos muy contentos con la participación de Albert Rivera en el de ayer -el lunes-. Había un debatiente más y hace que sean menos las posibilidades de intervenir, pero aún así nuestro candidato supo exponer las soluciones que tenemos para los problemas de los españoles.

- ¿La recta final de la campaña en Almería?

- Pues sí, vamos a estar aquí lo que queda de campaña y el viernes por la tarde nos desplazaremos a Barcelona donde hacemos el cierre con todos los candidatos del partido por la especial situación que sufre esta comunidad por el reto separatista, los episodios de violencia y las amenazas que hay sobre la jornada de reflexión y domingo de votación. Es una tema que nos preocupa y hemos querido cerrar todos los candidatos nacionales en Barcelona para que los ciudadanos sepan que no les vamos a fallar.