José Soto: "No creo que la Agrupación esté dividida; solo existen pluralidad de opiniones"

Tras un verano tumultuoso cofradieramente hablando, las aguas parecen volver a su cauce y la Agrupación de Cofradías ya lanzó la fumata blanca desde su sede de calle Ciprés: ¡habemus predentem!, pudo haber dicho perfectamente el consiliario de la Agrupación, Juan José Martín. Recordemos lo que ha llevado a esta situación. Dos candidatos se presentaron a ocupar el cargo de presidente de la Agrupación de Cofradías: ManuelCerejido, de la cofradía del Encuentro, y Fco. Javier Giménez, de Macarena.

Una primera votación dio a éste vencedor por dos votos de diferencia pero sin alcanzar mayoría absoluta por lo cual se hizo necesario una segunda votación días después, que arrojó un resultado sorprendente: empate a 12 votos. Tras ello ambos retiraron su candidatura.

El resultado fue remitido al Obispo, Mons. Gómez Cantero, quien decidió abrir un nuevo proceso electoral al que sólo se presentó un candidato:José Rafael SotoMatías, de la cofradía delSilencio. Realizada la votación por parte de los hermanos mayores de las cofradías de Pasión y Gloria de Almería, el recuento otorgó 18 votos a favor y 8 en blanco, un número aparentemente excesivo al existir un sólo candidato.

Quizá el motivo sea que Pepe Soto, como se le llama en el mundo cofrade, no es demasiado conocido en las Cofradías. “Soy empleado de Banca concretamente de Unicaja. He pasado por diversos puestos y actualmente soy Gestor de Particulares. Pertenezco la cofradía del Silencio en cuya Directiva he sido muchos años Tesorero. He salido en procesión ordenando filas, de capataz con el Cristo de la Columna, de costalero de nuestra Madre la Virgen del Consuelo bastantes años, con la Cruz Guía, de Farol de cruz, de fiscal del Cristo de la Redención en su Descendimiento y, desde hace unos cuantos años, nazareno con cirio en fila”.

También fue miembro de la Directiva de la Agrupación, en concreto Tesorero, en la segunda etapa de EncarniMolina (2016-19). “La experiencia fue muy positiva. Viví la dedicación que dio Encarni a la Agrupación y para mí fue inspirador: puso a la Agrupación en su sitio, abrió las Hermandades a la sociedad almeriense y re- alizó una labor encomiable”.

Soto está extrañado por esos ocho votos en blanco. “Creo que la Agrupación no atraviesa su mejor momento. Lo que ha sucedido recientemente no ha sido normal: unas elecciones donde se presentaban dos candidatos y al final, ambos presentaron su renuncia. No creo que la Agrupación esté dividida; solo existen pluralidad de expresiones y opiniones”.

Hemos buceado en el pasado, y analizado el presente. Vamos a conocer ahora el futuro, los planes que trae Pepe Soto en su cartera. “Al ser elegido como presidente, pendiente de ratificación del Sr. Obispo, voy a hacer cumplir los Estatutos que estén vigentes en cada momento. Por ello veo muy necesaria la elaboración de unos nuevos Estatutos acordes a nuestra nueva realidad, en los que se le dé autoridad a la Junta de Gobierno para decidir sobre temas del día a día, donde tomen decisiones propias del órgano que representan. Mi idea es una Agrupación cuyos miembros de tengan autoridad y donde los HH. MM. tomen decisiones de calado, consensuadas, colegiadas, abiertas, donde puedan visualizarse las Hermandades con su opinión y su voto”.

El ya presidente tiene un sueño: “Tener una Sede propia donde facilitar a las Cofradías sus salidas procesionales hasta su templo, dar cobijo a las que tuvieran que refugiarse ante imprevistos meteorológicos, una Sede de todos. Hoy es sólo un sueño pero confío en hacerlo realidad. Mi postura respecto a la Carrera Oficial es que debe seguir siendo la Catedral e incluso enmarcarla hasta en nuestros futuros Estatutos. Y quiero darle espacio a las Hermandades de Gloria, su propio formato y sus contenidos; por tanto en un futuro habrá un vicepresidente de Glorias y otro de Penitencia”.