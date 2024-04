José Zurita, el único almeriense que vivirá la aventura de la Ruta Quetzal

La Ruta Quetzal lleva décadas descubriendo a los jóvenes españoles la cultura iberoamericana, a través de viajes que mezclan la educación en valores, la cultura y la aventura. Comenzó en 1979, de la mano del periodista Miguel de la Quadra-Salcedo, y desde entonces se han embarcado en estas expediciones miles de adolescentes ávidos de conocimiento.

José Zurita Payán, un joven de Alhama de Almería, será uno de los 200 muchachos que recorrerán Galicia, Extremadura y parte de Portugal en la expedición de la Ruta Quetzal 2024: del Camino de la Plata a la Ribeira Sacra. Es el único almeriense que forma parte de este selecto grupo de estudiantes brillantes, pues son seleccionados por su nota media en 3º de la ESO. "Yo tengo un 9,72", afirma a Diario de Almería, contento por formar parte de esta aventura que comenzará a finales del mes de junio.

José estudia ahora 4º de ESO en el IES Cerro Milano de Alhama, en la modalidad de ciencias y el año que viene hará el bachillerato científico-tecnológico. Conoció la Ruta Quetzal casi por casualidad, cenando con unos amigos de sus padres y le entró el gusanillo de la aventura. "Su hija, que es un año mayor que yo, conocía la ruta y cuando me habló de ella me interesó y ya empecé a buscar información por internet", cuenta. Se decidió y se inscribió, a pesar de que sabía que no era sencillo conseguir una de las 200 plazas.

El espíritu aventurero de José Zurita le ha hecho participar en la Ruta Quetzal, a pesar de no conocer a nadie que haya estado antes ni a nadie de los que compartirán viaje con él. "Me parecía una oportunidad única", cuenta. Y aunque acaba de regresar del viaje de estudios de su instituto, por Asturias y Madrid, esta próxima expedición será muy diferente. "No son las típicas vacaciones, sino que somos más independientes, dormimos en campamentos y tiene un componente de aventura", dice el joven alhameño.

Desde Almería viajará a Sevilla, donde cogerá un avión que le llevará a Santiago de Compostela, donde están citados el día 29 de junio para comenzar la expedición.

Durante 14 días recorrerán España y Portugal en un viaje inolvidable que los llevará a descubrir la cultura de ambos países, a través de los hombres y mujeres que fueron sus más importantes protagonistas, y conmemorando los aniversarios de algunos de los acontecimientos que escribieron las páginas de su historia.

De hecho, tendrán su base en Vilanova de Arousa, la cuna del dramaturgo, poeta y novelista Ramón María del Valle-Inclán. Allí conocerán más sobre su obra "Luces de bohemia", que el 30 de junio cumple 100 años.

Durante las dos semanas de la aventura realizarán multitud de actividades: aprenderán el oficio del marisqueo; visitarán Catoira; estarán en las Islas Cíes; rememorarán el descubrimiento de América en Baiona, la primera villa de Europa que conoció la noticia; en Lisboa recordarán la figura de Vasco da Gama, en el quinto aniversario de su muerte; recorrerán a pie un tramo de la Vía de la Plata, en Extremadura; y finalizarán realizando parte del camino de Santiago hasta acabar en la famosa catedral.

El grupo lo conforman 200 jóvenes nacidos en el año 2008 llegados desde todos los rincones de España. Chicos y chicas de 16 y 17 años que compartirán 14 días y que no será solo un aprendizaje meramente académico, sino que también les servirá para forjar relaciones de amistad que seguro que perdurarán ya para toda la vida. Porque la Ruta Quetzal es, ante todo, una experiencia vital.

Esta edición de la Ruta Quetzal es posible gracias al patrocinio de la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia, y que cuenta con la colaboración de la corporación municipal Mar de Santiago, el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra y el Instituto de la Juventud de Extremadura.