La Junta de Personal Docente de Almería denuncia las condiciones de trabajo del profesorado por el frío en las aulas

Desde la Junta Personal Docente no universitaria de la provincia de Almería quieren denunciar las condiciones de trabajo que están soportando los docentes en los centros educativos. Debido a las condiciones climatológicas y las necesidades de ventilación derivadas de la pandemia, la temperatura de las aulas en la provincia está por debajo de los 17 grados centígrados recomendados en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Dicho Real Decreto aconseja una temperatura comprendida entre los 17º y los 27º C, siendo la temperatura óptima en invierno entre los 20º C y los 24º C. También se determina que los trabajadores y trabajadoras no deberán estar expuestos, de forma frecuente o continuada, a corrientes de aire cuya velocidad exceda de 0,25 m/s para trabajos no calurosos. Además, hay que recordar que la renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos.

"Estas condiciones que son de obligado cumplimiento para cualquier empresa, parece ser que no lo son para la Consejería de Educación". A esto hay que añadirle, a juicio de la Junta Personal Docente, la falta de respeto que se tiene hacia el profesorado con declaraciones, como la del propio consejero, Javier Imbroda, que propone que “la ventilación de las aulas se haga en diez minutos y se aproveche el cambio de clase”, declaraciones con ninguna base científica y contrarias a todos los estudios que recomiendan una ventilación continua, y si fuera necesario, un refuerzo de la misma con filtros de renovación del aire. Este tipo de recomendaciones lo único que van a conseguir es que aumente la probabilidad de contagio en el aula.

Por otro lado, siguen con los problemas, ya denunciados, de la falta de material de protección adecuado, de una alternativa para el personal especialmente sensible, y la falta de coordinación entre las Consejerías de Educación y Salud. "Falta de coordinación que se demostró en las pruebas llevadas a cabo antes del inicio del segundo trimestre, donde el profesorado tuvo que aguantar, en algunos casos, hasta tres horas de cola, y donde un porcentaje alto del mismo ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerse las pruebas".

Falta de unificación de criterios en la decisión de confinamiento, que está motivando que profesorado y alumnado que ha estado en contacto con casos positivos ni siquiera se le contemple la realización de pruebas, o al menos, el confinamiento preventivo, todo en aras de la “publicidad” de que los centros educativos están libres de coronavirus. La Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Almería, exige que se asuman responsabilidades, que se tomen decisiones con el fin de preservar la salud del profesorado, del alumnado y que permitan disminuir los casos de contagio, que en la provincia de Almería cada día son mayores.